Olá Pessoal!

Gostaríamos de desejar a todos um feliz Natal e um próspero Ano Novo!

O mundo virtual está cheio de mensagens prontas, mas não gostamos disso. Gostamos de escrever o que realmente desejamos e que sai do nosso coração. Então, viemos agradecer a cada um de vocês exclusivamente! Vocês são a melhor comunidade de capoeira que já tivemos, e que esse ano de 2003 seja de muitas conquistas para nós!

Brincadeiras a parte….. Foi um ano gigante para o nosso Brawlzinho e agradecemos a vocês por isso! Chegamos aos 100k de brawlsileirinhos no Twitter, fizemos sucesso com o UCC, tivemos atualizações e um Brawl Talk histórico, e vimos o jogo crescer e mudar, incluindo a chegada da Liga do Clube!

Obrigado por todo o carinho e suporte, vocês são a melhor comunidade! A gente ama Brawl Stars!

Rumo a um 2022 que só promete ser melhor e ninguém segura a gente! Afinal, foguete não dá ré e não vai ser o do Brock que dará!

Ass: Estagiário El Pro