Esse torneio miserável dá um Eugênio!

Mostre que é o gênio do Combate Solo e inscreva-se no Combate dos Eugênios! Os 10 melhores ganham a nova skin Eugênio Do Mal! Participar é simples:

Inscreva-se AQUI com o seu Supercell ID. (Toque em "Join Event")

Dia 11 (Quinta-Feira) entre as 20h e as 22h (Horário de Brasília), suba o máximo de troféus que conseguir no Combate Solo . Pode usar qualquer Brawler!

Quanto mais troféus conseguir subir, melhor será sua classificação! Se ficar nos 10 primeiros, ganha a skin Eugênio Do Mal!

Alguns criadores de conteúdo também vão competir em simultâneo num torneio exclusivo a eles, com regras semelhantes! A partir das 20h de dia 11, alguns vão transmitir o progresso do torneio AO VIVO!





Confira a lista e os canais deles: