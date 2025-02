Se você já viu um vídeo de Brawl Stars começando com “VIIINNIX”, você sabe de quem a gente tá falando.

No "Criador em Foco" de hoje, vamos bater um papo com o Vinni Portento, que é um Criador Oficial do Programa de Criadores da Supercell, que decidiu se aventurar no mundo da criação de conteúdo e está bombando no TikTok com os vídeos de Brawl Stars.

Vamos mergulhar um pouco mais nesse universo com ele? Confira abaixo a entrevista que fizemos com o Vinni.

P: Quem é o criador de conteúdo Vinni Portento?

R: Sou um cara cheio de sonhos, nascido na Bahia e atualmente residindo em São Paulo. Arquiteto por formação e criador de conteúdo por paixão, decidi oficializar a minha carreira como criador de conteúdo após a pandemia. Comecei minha jornada no YouTube e agora também estou marcando presença no TikTok. Com altos e baixos, sigo alcançando sonhos e metas nas redes sociais, ao lado da minha TROPA VNX, que hoje soma impressionantes 106 mil seguidores.

P: Por que fazer conteúdo de Brawl Stars, Vinni?

R: Me tornei um verdadeiro fã da Supercell. Sempre interagindo muito com os meus "seguiMores" e um pedido em especial me fez entrar de cabeça no universo de Brawl Stars. Durante uma live um seguidor de Portugal insistiu para que eu jogasse, e após muita insistência, decidi testar o jogo. Na época, estava terminando a Temporada 9 (Brawlywood), mas foi na Temporada 10 (Ano do Tigre), com o Fang que comecei a jogar para valer.

Desde então, descobri uma comunidade engajada, desenvolvedores atentos às atualizações e me encantei especialmente com o Campeonato Mundial de Brawl Stars (CMBS). Quando assisti a Grande Final de 2022, a minha vontade era de estar na plateia, acompanhando de perto com a galera! Desde então o amor pelo jogo só cresceu, até mesmo nos momentos de derrota!

P: Qual é o seu vídeo favorito, Vinni?

R: Acredito que para qualquer Criador que edita o próprio conteúdo, é difícil escolher apenas um para representar um momento favorito. Mas vou destacar um vídeo especial sobre o Campeonato Mundial de Brawl Stars.

Levando em consideração o meu encantamento com a CMBS, e pelo fato de saber que eu ajudei a comunidade de Brawl Stars a se cadastrar no Campeonato através do meu conteúdo. Também foi o meu primeiro vídeo longo com mais visualizações e curtidas. O vídeo é de 2022 e ficou TOP 1 por muito tempo como o mais recomendado pelo Google quando buscamos por “Campeonato de Brawl Stars”. Até hoje ele tá por lá. Ah! Vale lembrar que quem descobriu isso foi um seguidor que logo me informou.

Confira o vídeo aqui!

P: Qual é a sua melhor memória do Brawl Stars?

R: Para essa pergunta farei um TOP 3 com as melhores memórias com o Brawlzin!

TOP 3: Quando gemei o meu primeiro Brawl Pass! Sempre assistia o Lucas Clash ON fazendo isso e na temporada 15, do Buster, eu tava hypado com o Brawler e decidi liberá-lo no primeiro dia. Eu estava vivendo um ótimo momento no Brawl Stars, gostando do jogo, a minha comunidade crescendo, fiz colaborações com o Lukas Tak, que me apoiou muito e, a partir daí, só cresci... Desenvolvi a identidade visual do meu canal, fiz uma arte com o meu rosto e dando referência ao Buster, colocando a bandana.

TOP 2: No dia 17 de Fevereiro de 2023 me inscrevi para o programa de Criadores da Supercell e no dia 20 de fevereiro de 2023 recebi um e-mail falando que tinha sido aprovado. Foi emocionante, afinal, eu falo de sonhos e é o sonho de todos nós que jogamos e fazemos conteúdos sobre o nosso incrível Brawl Stars.

TOP 1: Fazer LIVE com o tema de Campeonato Mundial de Brawl Stars para os meus seguidores, premia-los e bater mais de 3.5 mil visualizadores simultaneamente no TikTok. Esse foi o ápice até o momento! Só GO!

P: Qual é o seu Brawler favorito e por quê?

R: Tick é o meu Brawler favorito. Foi o primeiro Brawler que eu soube jogar bem desde a primeira partida. Acredito também que os opostos se atraem: ele “perde a cabeça” e eu sou mais centrado... risos

Inclusive, o tema do meu aniversário em 2023 foi “Lendas do Olimpo” que, na minha humilde opinião, é a melhor coleção de visuais do jogo.

P: Se pudesse fazer alguma mudança de balanceamento, qual seria?

R: A nova atualização acabou de chegar com um novo balanceamento. Ainda não joguei o suficiente para saber as reais consequências dos Buffs e Nerfs, mas posso dizer que um pouco mais de Nerf no ataque básico do Angelo, seria bom. Além disso, destaco também a importância de valorizar alguns Brawlers como Poco, Eugênio e Chester, especialmente no Combates Solo.

O Vinni Portento é um criador apaixonado pelo universo de Brawl Stars e compartilha essa paixão com sua comunidade de forma autêntica e envolvente.

Aproveite para acompanhar os seus canais e ficar por dentro de tudo que acontece no Brawl Stars.

Youtube

Tiktok

Até a próxima!