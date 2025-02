Se você gosta de Brawl Stars e ainda não acompanha este criador de conteúdo, você está perdendo tempo!

No quadro “Criador em Foco” de hoje, vamos bater um papo com o Apollo BS, que é brabo no jogo e traz conteúdos OPs de segunda à sábado, sem falhar!

Confira abaixo as perguntinhas que fizemos para o Apollo BS, para que a comunidade mais linda do Brasil, possa conhecer um pouco mais desse Youtuber que faz parte do Programa de Criadores da Supercell!

1. Quem é o criador de conteúdo Apollo?

R: Um menino de 19 anos, que sonha em crescer ainda mais nesse Programa de Criadores da Supercell. E com isso, poder inspirar alguns futuros criadores de conteúdo…

2. Porque decidiu ser Criador de Conteúdo da Supercell e porque escolheu Brawl Stars?

R: Sempre tive vontade de poder gravar vídeos no YouTube. Porém, nada dava certo. Mas aí encontrei o Brawl Stars e essa comunidade incrível, que até hoje me faz continuar seguindo em frente.

3. Qual o Criador de Conteúdo que mais te inspira?

R: Citar apenas UM é meio complicado, mas se tem uma pessoa que admiro demais é a Prothagame.

4. Qual a sua melhor memória com Brawl Stars?

R: Foi quando me tornei parceiro oficial da Supercell. Além do mais, foi esse jogo e essa comunidade que me trouxeram até aqui.

5. Qual é o seu Brawler favorito e porquê?

R: Mortizadaaa! Com certeza o Mortis. Gosto demais desse Brawler, por que acho muito satisfatório fazer uma triple kill com ele haha

6. Se pudesse fazer alguma mudança de balanceamento no jogo, em geral o que faria?

R: O Edgar é um dos Brawlers mais amado e odiado do Brawl Stars. O motivo é simples: Ele apenas é visto para o modo Combate (e nem se encaixa em todos mapas, já que pode sofrer).

A galera julga muito ele, já que é um Brawler que depende muito do Super para finalizar os oponentes. Se formos olhar, não tem como fazer uma grande mudança nele, maaaaas se eu fosse fazer alguma mudança, seria aumentar o alcance de ataque e colocaria uma engrenagem especial, que possibilitaria ele ganhar uns 10% da força dos ataques. Talvez assim, ele fique mais viável para alguns mapas do Combate e, tentaria entrar em alguns mapas no modo 3x3.

Bom, não jogo competitivo e não sou o Gaebe, mas é isso que eu faria! :)



7. Selecione 3 vídeos do seu canal que valem a pena serem compartilhados, e o porquê?

COMO ALTERAR O E-MAIL DO SUPERCELL-ID

Acho muito importante a galera saber como ter a sua conta 100% segura. Eu fiz esse vídeo justamente para ajudar a comunidade a saber como fazer isso!

DICAS PARA SUBIR TROFÉUS

Esse é um conteúdo para ajudar o pessoal que tem dificuldade em subir troféus. Principalmente os iniciantes! Vale a pena conferir!

PARCERIA OFICIAL COM A SUPERCELL

Tenho certeza que esse vídeo servirá para outras pessoas que também tem vontade de ser um futuro parceiro Oficial da Supercell. Afinal, se eu consegui, outros também podem.



Esse foi só um pouquinho de quem é o criador Apollo BS!

Curtiu? Então corre pro canal dele e já se inscreve para conferir os novos conteúdos e muitas dicas sobre o Brawlzinho!

