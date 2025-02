Se você quer conhecimento de jogo e muita live de Brawl Stars esse é o canal certo pra você!

Rumo aos 45k troféus, Marllon Franco é um Criador de Conteúdo do Programa de Criadores da Supercell que já chegou no top 1 do ranking BR! Fizemos umas perguntas bem legais pro Marllon para que a comunidade o conheça um pouco mais. Confira abaixo!







1- Quem é o Marllon Franco?

Marllon: Sou um cara alegre, pra cima, focado em meus objetivos com relação a tudo na vida! Gosto de aprender e me aperfeiçoar em tudo que faço, também me dedico e procuro caprichar demais nas coisas que venho fazendo. Sou formado em TI, sou produtor de vídeos, designer e além disso, sempre curti games. Amo o que faço! Gosto de ajudar as pessoas, principalmente meu público que me assiste.

2- Porquê fazer conteúdo de Brawl Stars?

Marllon: Bom, conheci Brawl Stars através de um amigo que já jogava. Ele me apresentou o jogo e de cara eu gostei demais do estilo do jogo e principalmente do personagem (Brawler) EDGAR. Meu canal sempre teve o lado do game e eu sempre quis me tornar parceiro de uma empresa de game. Achei a Supercell visionária e o jogo Brawl Stars um sucesso, estava no hype, bem jogado e com isso juntou o meu interesse pelo jogo. Acabei trazendo conteúdos de Brawl Stars e diante de tudo isso, acabei também viciando um pouco no game. Por isso me dediquei aos conteúdos e venho trazendo vídeos frequentemente.

3- Qual seu vídeo/conteúdo favorito que tenha criado?

Marllon: Bom nesse caso deixo esse < vídeo > diante de vários outros vídeos, a interação com minha comunidade é bem forte, eles gostam muito dos torneios, das disputas, enfim deixo esse ai.

4- Qual a sua melhor memória do Brawl Stars?

Marllon: A melhor memória foi quando fui aceito pela Supercell como parceiro! Fiquei muito grato quando recebi o email e vocês de braços abertos me receberam como criador de conteúdo. Outra memória especial foi durante uma live de Brawl em que recebi o apoio de toda minha comunidade (ou posso dizer filhos, já que eles me chamam de pai). Eu tinha perdido meu cãozinho Bob, que eles gostavam muito, e me deram maior carinho e apoio!

5- Brawler favorito e porquê?

Marllon: Bom, é o EDGAR! Sempre brinco nas lives com meus filhotes dizendo que a Supercell fez um Brawler pra mim, sob medida! Quando comecei a jogar com ele, vi que a mecânica dele era top e crucial, isso me motivou cada vez mais a jogar com esse Brawler. Sem contar, é claro, com as Skins lindas que vocês fizeram para ele! Eu tenho todas elas! O Edgar é um Brawler muito forte e me fez lembrar os jogos de luta da época dos anos 90, além de ser um dos motivos que me fez gostar de Brawl Stars! Amo esse Brawler e já fiquei top 1 BR várias vezes com ele.

6- Se pudesse fazer alguma mudança de balanceamento, o que faria?

Marllon: Minhas sugestões de balanceamento seriam Buff na Meg e Nita que poderiam ser mais fortes e causar mais dano! Quanto a Bonnie e Janet poderiam tomar um Nerf para ficarem mais balanceadas, acho que estão bem quebradas.

Já deu pra ver que ele sabe muito de Brawl, né? Se você ainda não se convenceu, vamos te dar #3Motivos para se inscrever nesse canal OP!



#1 - O cara manda muito no Brawlzinho! Não é todo mundo que chega no top 1 BR né? Se você quer acompanhar um criador com muito conhecimento de jogo e que manda bem nos desafios esse é o lugar certo!



#2 - Live, lives, lives e mais lives! Aqui nesse canal não falta conteúdo de Brawl Stars! É disso que a comunidade gosta, né?! Boa frequência de conteúdo e com qualidade!



#3 - Marllon da Geral! Além de ser brabo ele ainda participa dos eventos locais e de comunidade… Ele tá em todas! Estão acompanhando ele na Geral do Brawl?





