“Oi oi você aí do outro lado!”



Se você já ouviu essa frase é porque você provavelmente já assistiu algum vídeo da ProthaGame! Se você não sabe de quem estamos falando, então fica ligado que vamos te contar tudo sobre essa Criadora de Conteúdo OP de Brawl Stars e #3Motivos pra você acompanhar esse canal LENDÁRIO!

Fizemos algumas perguntas para Protha sobre sua trajetória com o Brawl Stars, seu Brawler favorito e até dicas de balanceamento, e esse foi o resultado:





1- Quem é a Prothagame?

Uma garota muito sonhadora e que está tentando a vida na internet, o que ela sempre quis fazer! Saiu do emprego durante a pandemia e começou a fazer vídeos do jogo que ela mais gostava e foi super abraçada pela comunidade de Brawl Stars. E hoje busca diariamente formas de trazer um conteúdo diferente para toda essa galera.

2- Porquê fazer conteúdo de Brawl Stars, Protha?

Pois é uma comunidade que tem vários caminhos para seguir! Além de ser bastante inclusiva, é incrível ver um garoto de 11 anos conversando com um jovem de 18 de igual pra igual com um assunto em comum.

3- Qual é seu vídeo favorito?

Acredito que seja o vídeo de 1º ano do canal, ver tudo o que conquistei nesse tempo é muito reconfortante e de vez em quando me pego assistindo ele (https://youtu.be/5d46N6KNImk).

4- Qual é a sua melhor memória do Brawl Stars?

Lembro com muito carinho de esperar o Brawl Talk do Brawlidays dos piratas e alguns dias depois ficar doida tentando pegar a Bea e a Max nas caixas. Outra memória maravilhosa foi quando recebi a notícia da parceria, era algo muito distante na minha cabeça e quando aconteceu eu não acreditei kkk.

5- Qual é o seu o seu Brawler favorito e porquê?

Emz, gosto muito das mecânicas dela! também curto isso dela não ser algo definido, uma criatura que é um pouco múmia, um pouco zumbi, fica esse mistério! E também essa personalidade confiante, mais decidida dela sabe? Além de é claro, ela ser toda inteirada nas redes sociais, # pra lá, # pra cá, me identifico bastante nisso rs.

6- Se pudesse fazer alguma mudança de balanceamento qual seria?

Aqui ficou difícil, não sou muito do balanceamento rs Mas acredito que se eu pudesse fazer algo seria um Buff na Max, nossa super heroína merece um protagonismo, Maxxx Energy!

Se você ainda não correu pra se inscrever no canal dela, vamos te dar #3Motivos pra fazer isso AGORA! (Ou melhor, quando acabar de ler o artigo) :D

#1 - Sabe tudo de Brawl! Protha manda muito no Brawlzinho e todo mundo quer estar no seu time, inclusive o Estagiário! Ela faz conteúdos de gameplays, curiosidades de Brawlers e muito mais! Ela REPRESENTA!



#2 - É conteúdo diferente que você quer? A Protha faz! Pensando em aquecer a comunidade e entregar conteúdo diferenciado, ela faz desafios, Quizes e MUITO conteúdo criativo... Até crossover com outros universos rola nesse canal!



#3 - Engajada com a comunidade! Além de estar sempre por dentro de tudo o que rola em Brawl Stars, Protha é uma criadora muito engajada com a comunidade nas redes sociais, participa dos eventos de criadores e topa todas as loucuras dos outros criadores também! Quem ai tá acompanhando ela no Geral do Brawl?



Gostou de conhecer um pouco mais da Protha? Então se inscreve no CANAL e segue ela no Twitter.



Em breve vamos trazer mais Criadores de Conteúdo brabos pra vocês conhecerem! Tem muita gente incrível e que manja muito de Brawl Stars por aqui!

Até a próxima!





Equipe BR de Brawl Stars