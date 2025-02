DESAFIO HIPERCARGA Brawl Stars - Diretrizes e Regras Oficiais



O DESAFIO HIPERCARGA do Brawl Stars (o "Desafio") está sujeito a estas Diretrizes e Regras Oficiais ("Diretrizes e Regras"), que são vinculantes em assuntos relacionados ao Desafio, a menos que especificamente indicado de outra forma. A participação no Desafio é gratuita e nenhuma compra é necessária para participar ou ganhar. O Desafio é organizado pela Supercell Oy (a "Supercell"). O Desafio não é patrocinado, endossado ou administrado pelo TikTok ou por qualquer outra plataforma de mídia social.



Quem pode participar?



Exceto se especificado de outra forma nesta seção, o Desafio está aberto em todo o mundo para qualquer pessoa com 13 anos de idade ou mais, residente em um país onde o Brawl Stars esteja disponível para download e jogo por meio dos canais oficiais da Supercell ("Participante"). Se um Participante tiver menos de 18 anos de idade ou for maior de idade, conforme definido no país de residência do Participante (um "Menor"), esse Participante deverá ter a permissão de um dos pais ou responsável legal para participar do Desafio.

Como participar?



O Desafio só aceita inscrições postadas no TikTok. Os Participantes elegíveis (conforme definido abaixo) podem participar do Desafio criando um vídeo que mostre o que os participantes do Hipercarga fazem durante seu tempo dentro ou fora do jogo ("Submissão") e postando-o no TikTok usando as hashtags #brawlstars e #hypercharge.

A postagem deve ser marcada com ambas as tags e tornar-se publicamente visível e pesquisável antes do final do Período do Desafio (conforme definido abaixo).

Caso você não tenha uma conta no TikTok, a criação de uma conta é gratuita. Todos os termos do TikTok (conforme aplicável) se aplicam. Sua conta do TikTok deve estar configurada como "pública" para que sua Submissão seja visto pela Supercell, mas você pode retornar suas contas para "privada" a qualquer momento após o fim do Período do Desafio.



Quando é o Período do Desafio?



O período do Desafio começa em 1 de setembro de 2023 às 18:00 BRT, e termina em 15 de setembro de 2023 às 17:59 BRT (o "Período do Desafio"). As submissões devem ser Enviadas durante o Período do Desafio para serem elegíveis para ganhar. Ao participar, cada Participante (e, se for um Menor de Idade elegível, os pais ou o responsável legal do Participante) concorda em ficar vinculado a estas Diretrizes e Regras e às decisões dos juízes e/ou da Supercell.

Como os vencedores são escolhidos e quais são os prêmios?



No final do Período do Desafio, a Supercell escolherá dez (10) Submissões, a seu critério exclusivo, e os vencedores receberão todos os Pacotes de Colecionador de Hipercarga disponíveis em Brawl Stars no momento do Desafio (cada um deles é um "Prêmio de Hipercarga"). Além disso, o Participante com a Submissão com o maior número total de visualizações no TikTok receberá um Prêmio HyperCarga e uma viagem para a Brawl Stars World Finals 2023 na Suécia para o Participante e um convidado (o "Prêmio Especial"). A viagem incluirá voos, acomodação em hotel (quarto individual) e ingressos para o evento para o Participante e um convidado. Se o Participante com o maior número de visualizações for menor de idade, o pai ou responsável legal do Participante deverá ser o outro participante. Mediante notificação formal da Supercell, os vencedores terão 72 (setenta e duas) horas a partir da data em que a notificação foi enviada para responder e fornecer quaisquer informações ou materiais solicitados pela Supercell.

Para evitar dúvidas, nem o Prêmio HiperCarga nem o Prêmio Especial poderão ser trocados por prêmios substitutos ou dinheiro. Caso um vencedor não possa ser contatado ou não possa ou não queira aceitar ou receber o prêmio por qualquer motivo, a Supercell se reserva o direito, a seu exclusivo critério, de selecionar um vencedor alternativo entre as Submissões restantes.

O que pode e o que não pode constar nas Submissões?

As Submissões devem incluir somente conteúdo original, criado pela pessoa que envia a inscrição. Os Participantes não podem copiar ou plagiar as Submisões de qualquer fonte, nem incluir material ou arte de terceiros protegidos por direitos autorais sem a permissão do detentor dos direitos autorais. Ao participar, cada Participante (e, se for um Menor de Idade elegível, o pai ou responsável legal do Participante) garante que a Submissão do Participante não infringe os direitos de terceiros e que o Participante obteve todos os direitos necessários.

A Supercell terá autoridade para desqualificar uma Submissão se acreditar, a seu critério exclusivo, que ele potencialmente infringe direitos autorais ou que poderá fazê-lo no futuro.

As Submissões não devem conter ataques pessoais dirigidos a ninguém.

As Submissões não podem representar nudez, crueldade contra animais, álcool, tabaco, drogas, pornografia, armas, apostas ou jogos de azar, nem quaisquer empresas, produtos ou serviços relacionados a esses temas.

empresas, produtos ou serviços relacionados aos itens acima, ou qualquer outro assunto ofensivo ou obsceno, conforme determinado a critério exclusivo da Supercell.

a critério exclusivo da Supercell. As Submissões devem aderir à Política de Conteúdo de Fãs da Supercell.

A Supercell reserva o direito de excluir qualquer Submissão que acredite, a seu exclusivo critério, não atender a essas diretrizes ou que de outra forma

violar estas Diretrizes e Regras, e de excluir ou de outra forma remover qualquer Submissão de todo e qualquer local sob o controle da Supercell.

Como as Submissões serão compartilhados e usados?



As informações fornecidas pelos Participantes serão utilizadas somente de acordo com a política de privacidade da Supercell, que pode ser encontrada em https://supercell.com/en/privacy-policy/.



Como condição de participação, o Participante concede à Supercell uma licença não exclusiva, perpétua, irrevogável, mundial, transferível, sublicenciável e isenta de royalties para usar, modificar, reproduzir, preparar trabalhos derivados, distribuir, executar e exibir a Submissão em toda e qualquer mídia em todo o mundo e para qualquer finalidade que a Supercell considere. Os Participantes não serão remunerados especificamente por suas Submissões ou por conceder à Supercell qualquer um desses direitos.

Embora a Supercell procure publicar a Submissão no formato fornecido no momento da inscrição, os Participantes entendem que as Submissões podem ser alterados em relação a suas formas originais e que a Supercell se reserva o direito de modificar as Submissões a seu exclusivo critério.

Para fins publicitários, a Supercell tem o direito de usar o nome e/ou a identificação da conta dos Participantes antes, durante ou depois do Desafio em qualquer meio de comunicação, sem compensação ou revisão prévia. A qualquer momento antes, durante ou após o Período do Desafio, a Supercell poderá optar por publicar ou distribuir um ou mais Submissões, o nome do criador e as informações de perfil on-line (incluindo, entre outros, páginas do Instagram e do TikTok, canais do YouTube e sites de terceiros) apenas para fins promocionais e de entretenimento.

O compartilhamento dessas Submissões na plataforma não implica que essas Submissões sejam vencedores. Os Participantes (e, se for o caso, seus pais ou tutores legais no caso de Menores de Idade elegíveis) devem estar cientes de que os usuários desses sites podem compartilhar, comentar e publicar novamente as Submissões dos Participantes. A Supercell tentará atender às solicitações dos Participantes para remover uma Submissão de consideração tanto quanto for razoavelmente possível. No entanto, a Supercell não se responsabiliza por terceiros que publiquem novamente as Submissões.



Quais são as outras condições para participar do Desafio?



Ao participar, os Participantes concordam em se submeter a estas Diretrizes e Regras e às decisões da Supercell. Os Participantes não podem se inscrever com várias identidades. Qualquer parte do Desafio poderá ser cancelada, suspensa e/ou modificada, total ou parcialmente, se a Supercell considerar que alguma circunstância fora do controle da Supercell impede o funcionamento adequado do Desafio.



A Supercell pode desqualificar qualquer pessoa se descobrir que o indivíduo está tentando manipular o processo de inscrição ou a operação do Desafio, violando estas Diretrizes e Regras, comportando-se de maneira antidesportiva ou perturbadora, ou tentando atrapalhar a operação justa do Desafio, ou se estiver incomodando, abusando, ameaçando ou assediando outras pessoas.



Qualquer tentativa de danificar ou prejudicar deliberadamente a operação legítima do Desafio pode estar violando as leis criminais e civis e resultará na desqualificação da participação no Desafio. Se tal tentativa for feita, a Supercell se reserva o direito de buscar soluções e indenizações em toda a extensão da lei.



Como as disputas são resolvidas?



As disputas relacionadas a estas Regras Oficiais e/ou a este Desafio serão regidas pelas leis da Finlândia. As decisões da Supercell são vinculantes e finais. Nenhum reclamante em qualquer disputa envolvendo a Supercell terá o direito de reivindicar ou obter danos indiretos, punitivos, incidentais ou consequenciais.

Cada ganhador concorda em liberar, dispensar, indenizar e isentar de responsabilidade a Supercell, o TikTok e cada um de seus respectivos executivos, diretores, funcionários, representantes e agentes de e contra quaisquer reivindicações e custos resultantes, direta ou indiretamente, da participação em qualquer atividade relacionada à Campanha ou da participação nesta Campanha.

Caso a Supercell seja impedida de continuar com o Desafio por qualquer evento fora de seu controle, incluindo, mas não se limitando a, qualquer incêndio, falta de energia, disputa trabalhista, guerra, disputa civil ou ação governamental (incluindo qualquer nova lei ou regulamento) ou inação, a Supercell terá o direito de modificar, suspender ou encerrar o Desafio. Se qualquer parte destas Diretrizes e Regras for considerada inválida ou inexequível, isso não afetará a validade ou exequibilidade de qualquer outra disposição. Se uma regra for considerada inválida ou inexequível, estas Diretrizes e Regras permanecerão em vigor. O fato de a Supercell deixar de aplicar um termo específico não constituirá uma renúncia a esse termo.