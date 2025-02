Para dar conta de tanta novidade, chamamos o reforço do brabo Lucas On agora vai fazer parte do time e estará comentando os melhores momentos do torneio ao lado dos nossos Casters Oficiais Bruno Clash e Rebola.



A Transmissão do dia 1 será no Canal do Lucas On e a do Dia 2 no canal do BrunoClash!



Dia 1 - 13 de Julho

Dia 2 - 14 de Julho