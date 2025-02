E a participação da comunidade? Dessa vez a comunidade ficará responsável por decidir entre Brawlers Lançadores que serão obrigatórios no Dia 1 e Counters que serão obrigatórios no Dia 2. As partidas vão pegar fogo!

Além disso, teremos Quizzes valendo prêmios, torcidômetro e até previsão de jogo valendo prenda para os Casters! Vai ser muita zoeira…

E falando em Casters… Já que vocês curtiram participar do Combate da Comunidade na Etapa 4, dessa vez teremos um 3x3 no Zona Estratégica aberto para a COMUNIDADE! Durante a live divulgaremos um código para uma sala e os 4 primeiros que entrarem poderão participar e formar time com Bruno ou Rebola! Quem será que leva a melhor hein?