E aí, galera!

Vocês pedem e a gente faz! Apresentamos a mais nova Super Criadora do time BR, a ProthaGame !

Foram muitos pedidos desse Código de Criador, mutirão no Twitter, até encheram a DM do Dani de mensagens e a gente não teve escolha né… Mas afinal, a ProthaGame tem um jeito único e contagiante que a gente adora!

Sua trajetória como criadora de conteúdo começou em 19 de Novembro de 2020 e desde então ela entrega vídeos super criativos, com muitas teorias e análises de conceitos sobre o Brawlzinho!

Natural de São Paulo (SP), ela é super presente na comunidade BR, e depois de 1 ano e meio no Programa foi promovida a Super Criadora da Surpecell. Incrível, né?

Pedimos para a ProthaGame , 3 vídeos especiais que ela mais gostou de fazer e assim vocês podem conhecer um pouco mais do seu trabalho e virar fã, como a gente.

Protha Awards 2022!

Protha: Foi muito incrível ter a oportunidade de reunir vários Youtubers e prestigiar um ano inteiro de Brawl Stars. Na minha cabeça foi uma grande retrospectiva que fechou um ano incrível.

Comemoração de 2 Anos do Canal!

Protha: É um resumo muito legal de tudo o que eu vivi na comunidade, além de uma mudança grande em toda comunicação.

Meu primeiro Sneak Peek!

Marca uma nova fase no canal, então esse vídeo tem uma espaço muito importante no meu coração.

Também pedimos para a Protha enviar uma curta mensagem para todos vocês que estão lendo esse artigo.

Protha: Oi oi pra você aí do outro lado, eu sou a Protha e sinceramente... É difícil usar uma palavra para representar o tamanho da minha gratidão por você que me apoia! Obrigada por estar ao meu lado nessa jornada, são milhares de pessoas que me acolhem diariamente e me motivam a continuar produzindo. Agradeço por toda mensagem de carinho, saibam que podem contar comigo e se você tem um sonho, NÃO desista, com certeza você vai chegar lá.

Agora que você já sabe um pouco mais sobre a ProthaGame , não se esqueça que também pode segui-la nas redes sociais, como no Twitter e Instagram , para continuar acompanhando os seus vídeos de Brawl Stars, em primeira mão.

E se gostou do conteúdo da Protha, pode também usar o seu código de criadora, PROTHA, em todas as lojas dos jogos Supercell para apoiá-la.

Até mais!

- Equipe de Brawl Stars