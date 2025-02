A hipercarga está chegando ao sorteio Starr. Para comemorar, temos um novo evento: Sorteio Starr Caindo do Céu #ShootingStarrDrops!

Assista ao vídeo ou leia abaixo para descobrir o que vai acontecer!

SORTEIO STARR EM DOBRO!

Sorteios Starr em dobro para todos, todos os dias!

De 3 a 17 de outubro, consiga as vitórias diárias como sempre para ganhar DOIS sorteios Starr por marco, e não só um!

NOVA META DA COMUNIDADE

4 bilhões de eliminações em 14 dias! Todos da comunidade podem ajudar a alcançar a meta para que todos ganhem SORTEIOS STARR GRÁTIS, inclusive sorteios lendários!

As eliminações nos seguintes modos contam para o evento: disputas por troféus, liga estelar, liga de clubes, desafios, disputas amistosas e criador de mapas.

Todos vão começar com um sorteio Starr raro grátis na loja, mas, depois disso, é preciso alcançar os marcos abaixo para liberar as recompensas:

500 milhões de eliminações : sorteio Starr super-raro

1 bilhão de eliminações : sorteio Starr épico

2 bilhões de eliminações : sorteio Starr épico

3 bilhões de eliminações : sorteio Starr mítico

4 bilhões de eliminações: sorteio Starr lendário

Mas não para nos 4 bilhões! A cada bilhão após esse marco, haverá um sorteio Starr lendário a mais!

Então é outro sorteio Starr com 5 bilhões, outro com 6 bilhões, outro com 7 bilhões e assim por diante.

O céu é o limite! Você tem até o dia 17 de outubro para tentar atingir a meta e ir além!

BRINDES DOS CRIADORES

Criadores de conteúdo de Brawl Stars também vão dar GEMAS DE BRINDE!

Cada criador terá até 8 códigos de 170 gemas cada para distribuir. Procure a hashtag #ShootingStarrDrops nas redes sociais para participar!

E tem uma última surpresa - Sorteios Starr são como estrelas cadentes: surgem e trazem alegria! Então que tal fazer um desejo?

No meio dos brindes dos criadores, há 5 CÓDIGOS DOURADOS QUE CONCEDEM UM DESEJO no jogo!

Caso você tenha a sorte de conseguir um código dourado, entraremos em contato para realizar UM DESEJO seu dentro de Brawl Stars (dentro do que for possível)!

Que tal pedir TODOS os visuais do jogo? Ou oferecer todas as reações ao seu melhor amigo? 1 milhão de gemas? Fale com a gente!

E é isso! Hora de derrotar alguns Brawlers!

MUDANÇAS NO JOGO CHEGANDO!