Sábado (21/03) foi o dia da nossa maratona de lives com nossos Youtubers e Proplayers, e as giveaways de skins! A comunidade brasileira está de parabéns! Fomos milhares de pessoas acompanhando todas as lives!

Já creditamos as skins aos vencedores que são:

Darryl Mascote



Gustovow:

BR MISTERJP

Beta Beta

HALLS54

PitbullFera:

ARTHURZOM

Arthur Arcanjo

Pedrinho Hlr

Jewzen:

Gelkjunior

I’m RobertMota

M0rl0n1.A54

Nery

Zézinho

Fernand_Kand

ERICK

Vinhô

Diogo

PEDRON

JohnJohn

BrunoClash

Matheus Clash On

Stark

Vbielzin_

Consty

Hong

MrBean:)

Thiago SCH

Lucas Clash On

GIKKØ777

IgorProGamer

ERICKINHO49

Edhy Ghellen

RYAN

sparky

bolycao

Treinador Dynamike

Gustovow:

LarryFera * Luis

Marcos

Batata Frita

PitbullFera

1227br

Ludevil

Alador

Jewzen

CGD|sophia

Mortis

Vinni 1

Nery



LKMITO

felipe

gol

Vinhô

raiamaxter

KingStars

KailorNill

BrunoClash

BRPrO HEITOR

PATATA

Ryan Evans

Consty

mega man

Gabriel Hsu

Leon

Lucas Clash On

BlackScorpion

TpA Mario

Enzo_gatinho

Edhy Ghellen

McQueen

Twick

L1p1N

Fiquem ligados nas nossas redes sociais para saber todas as novidades, assim como futuras giveaways :)



www.facebook.com/BrawlStarsBRC

www.twitter.com/BrawlStarsBRC