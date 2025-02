Cada região terá suas próprias Finais Mensais. As equipes competirão no formato de Eliminação Simples. As quartas de final serão disputadas à melhor de três (Md3) com um formato de jogos Md3. As semifinais e as grandes finais serão disputadas à melhor de cinco (Md5), com formato de jogos Md3. As equipes jogarão um mínimo de seis (6) jogos e um potencial máximo de até quinze (15) jogos.

As oito (8) melhores equipes classificadas das CMs de cada região se qualificarão para participar das Finais Mensais de suas respectivas regiões.



Finais Mensais são disputadas no mês seguinte a cada temporada. As datas específicas para as Finais Mensais serão diferentes para cada região e o fuso horário estará disponível no livro de regras.