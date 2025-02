Premiação



Por último, mas não menos importante 👀 Teremos Quizzes e sorteios AO VIVO durante a transmissão onde os vencedores irão receber a Skin Tara Tempestuosa! Ruim não tá né?



Quem avisa amigo é…. Não se esqueça de seguir os Criadores de Conteúdo que estão participando do Geral do Brawl, pois parte dos prêmios que eles ganharem são para VOCÊS! Então fiquem ligados!





Quando?





Cada Etapa mensal terá dois dias de transmissão. A loucura vai começar com a fase de grupos na sexta-feira, 27/05, às 20:00 BRT e as Semi-finais e Final vão ser sábado, 28/05, às 20:00 BRT! Ambas as transmissões serão no canal do BrunoClash! Esperamos você para participar, torcer e dificultar a vida dos Criadores no Maior Torneio de Brawl do Brasil!

VOCÊ NÃO VAI PERDER NÉ?



Cancela todos os planos do fim de semana e VEM PRA GERAL 🔥🔥🔥🔥