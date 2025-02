A Etapa 2 do Geral do Brawl TÁ ON!

Todo mundo sabe a história por trás do Brawl e que certos trios são formados por Brawlers da mesma família... E se tem alguém com quem podemos contar no campo de batalha, são eles! Bem vindos ao Nocaute em Família, galera!



Nessa Etapa do torneio, 36 Criadores de Conteúdo vão se dividir em 12 times de 3 jogadores e vão competir num formato de mata-mata. O modo de jogo, é claro, será o Nocaute.