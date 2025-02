O Geral do Brawl prometeu e cumpriu!

O maior torneio local do Brasil para criadores de conteúdo teve sua primeira etapa concluída com (muito) sucesso! Foi OP demais!



A Etapa de Maio, UCC - Ultimate Creator Combate, contou com a presença de 39 criadores de conteúdo da Supercell, a narração dos casters mais brabos do momento, a participação da comunidade BR decidindo mapas, Brawlers obrigatório e até modificadores… Sem falar nos prêmios, giveaways de Skin e até Merch Box! Foi INSANO!



No dia 1 tivemos Playoffs e quem levou a melhor e mereceu o prêmio de MVP foi o grande FireCrow com 9 vitórias, totalizando 30 pontos no Ranking. Depois de muito combate - e muitas Eves spamando filhotes - apenas 20 criadores passaram para Semi-final.



Semifinal 1

PitbullFera

Tio Gus

Tufa

BL Santos

Guigool

Alex Queijinho

FireCrow

Lika

Prothagame

Jogatina Extreme

Semifinal 2

Craudiu (PCG)

Calango

DJ Lucas

Gelado

Oliver

Dibrawldinho

Gaebe BS

Lucas Clash On

Paullo PX

Lukas Tak

No dia 2 tivemos a Semi-final e a Final mensal. A expectativa estava alta, a competição pelo topo do Ranking foi disputadíssima entre Pitbullfera, Firecrow e Tufa, mas no fim Firecrow ganhou a 1ª etapa mensal e começou na frente no Ranking da Geral do Brawl.