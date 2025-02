Os desafios vão começar!

Jogue os novos Desafios do Campeonato para obter prêmios incríveis no jogo e você - sim, você! – poderá chegar até às finais presenciais e batalhar pela chance de ganhar uma parte de mais de US $ 1.000.000 em disputa!

Veja como:

1 - DESAFIO NO JOGO



Entre no novo Desafio do Campeonato, seja sozinho, onde você encontrará dois aleatórios, ou em uma equipe com amigos. Fichas Estelares ou Pontos Estelares são concedidos a cada vitória! As partidas estão distribuídas por 5 modos de jogo (Pique-Gema, Fute-Brawl, Caça-Estrelas, Roubo & Encurralado), então você precisa de pelo menos 800 troféus (no total) para jogar. Aplicam-se regras de amistoso - seus Brawlers ficarão definidos no nível 10 com os dois Poderes de Estrela como opção - para que fique justo. Quem chegará ao topo vencendo 15 jogos antes de perder 3?



2 - CLASSIFICATÓRIAS ONLINE E FINAIS MENSAIS

Se você vencer o Desafio do Campeonato, receberá um link para a próxima rodada, as Classificatórias Online regionais. As 8 melhores equipes de todo o mundo serão convidadas a comparecer pessoalmente nas finais mensais com prêmios em dinheiro para todos os participantes - e pagaremos pela viagem e acomodação!



3 - FINAIS MUNDIAIS

Ganhe pontos suficientes nas Classificatórias Online e nas Finais Mensais e para se qualificar para as Finais Mundiais do Brawl Stars, no Outono de 2020. Enfrente os melhores do mundo - e mostre quem é o melhor Brawler!

Para informações futuras, confira:

esports.brawlstars.com

@brawl_esports no Twitter.

@brawlstars_esports no Instagram.

Tudo começa no dia 11 de Janeiro - então prepare seus Brawlers para o maior teste de todos os tempos!

Boa sorte!