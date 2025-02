O Campeonato Brawl Stars 2020 cruzou a linha da primeira metade de competição! As melhores equipes do mundo continuam sua luta por mais de US $1.000.000 e pela glória eterna, mas primeiro precisamos determinar quem vai avançar para as finais mundiais!



Vencedores de Junho:

APAC - PSG Esports

Europa - CODEMAGIC Purple

LATAM Sul – Blue

América do Norte & LATAM Norte - Tempo Storm

A PSG Esports continua sendo a equipe com a maior pontuação no mundo inteiro. Após a vitória deste fim de semana, eles se tornaram praticamente os primeiros finalistas globais confirmados. Você pode assistir ao domínio deles nas finais regionais da APAC aqui!

À quarta é de vez! A CODEMAGIC Purple finalmente venceu sua primeira Final Mensal, apesar de já se ter classificado por quatro vezes seguidas. Agora eles não são apenas a equipe mais consistente da Europa, mas também os líderes regionais. É altamente recomendável rever suas partidas incríveis com SK Gaming e Tribe Gaming - você simplesmente não pode perder essas!

A LATAM Sul sofreu um grande abalo nas tabelas de classificação! A Blue derrotou os atuais líderes da região, a INTZ, bem como a potência crescente da B4 Esports. Se você quiser assistir o replay, não hesite e clique aqui!

A tempestade está chegando! Tempo Storm, para ser mais preciso. Uma equipe bem conhecida, recentemente escolhida por uma importante organização de esports, dominou as finais regionais para a América do Norte e LATAM Sul, derrotando IX Circles e Red Button no processo. Confira as jogadas insanas deles no YouTube, especialmente se você quiser melhorar suas habilidades!

