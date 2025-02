"I Dance, dance, dance, just like Emz, Emz, Emz"

A Golden Week começa AGORA!

- Emz Fashionista está disponível!

- Reações GRÁTIS (1 de Maio) e Spray GRÁTIS (Hoje)!

- Desafio da Golden Week com recursos e Ícones de Jogador (Também disponíveis no Catálogo)!

- Missões Especiais por MOEDAS!

- e Chuva de Moedas com suas Fichas!

O Evento Golden Week acaba em 3 de Maio!