Fim dos vales cromáticos

A raridade cromática e os vales cromáticos serão removidos do jogo na próxima atualização em dezembro. Além dessas, haverá muitas outras mudanças. Entre elas, um evento de despedida cromática chamado #ChromaNoMore!

Mas vamos começar falando das mudanças que virão com a remoção dos vales cromáticos

Os Brawlers cromáticos mudarão para raridades diferentes

Cada Brawler cromático receberá uma raridade diferente e todos eles (exceto a Charlie) também estarão disponíveis na trilha estelar na próxima atualização. A Charlie estará disponível na trilha estelar logo após o fim da temporada do Circo Bizarro.

Confira as novas raridades para cada um:

Épico - Pearl, Mandy, Maisie, Sam, Lola, Ash, Belle, Gale e Colette

Mítico - Lou, Ruffs, Buzz, Fang, Janet, Otis, R-T, Charlie, Eve e Buster

Lendário - Cordelius e Wattson

Todos os vales cromáticos serão transformados em vales

Os vales cromáticos atualmente são distribuídos no Brawl Pass, nos domínios, na loja, no caminho de troféus e na sua conta (se ainda não tiverem sido gastos por você). Veja as mudanças para cada um deles:

Brawl Pass e caminho de troféus

Todos os vales cromáticos não resgatados no Brawl Pass / Caminho de troféus atual serão convertidos em vales (a taxa de conversão será de 1,85 vale para cada vale cromático)

Vales cromáticos não resgatados das temporadas anteriores do Brawl Pass serão resgatados automaticamente e utilizados no Brawler que você estiver desbloqueando atualmente. Se você tiver resgatado todos os Brawlers, os créditos cromáticos irão para a fama

Domínios

Recompensas de domínio acompanham a raridade do Brawler: quanto maior a raridade, melhores serão as recompensas

Como Brawlers cromáticos serão distribuídos em diferentes raridades, sua categoria de domínio acompanhará sua nova raridade atribuída

Isso significa que Brawlers que se tornarem épicos terão uma categoria de domínio mais fraca (por isso recomendamos resgatá-los agora)!

Vales cromáticos não gastos em sua conta

Todos eles serão convertidos em vales (a taxa de conversão é de 1,85 vale para cada vale cromático)

Depois de convertidos, eles serão entregues na sua caixa de entrada

Você pode resgatar esses vales a qualquer momento que quiser, mas conforme você receber mais mensagens na caixa de entrada, há chance de que sejam perdidos ou esquecidos. Então resgate-os quando desejar

Loja

Os vales cromáticos não estarão mais disponíveis nas recompensas diárias / em sorteios

Mudanças nas recompensas das temporadas anteriores do Brawl Pass

As recompensas das temporadas anteriores do Brawl Pass serão resgatadas automaticamente assim que a nova atualização for lançada. Isso significa que qualquer recurso não resgatado será entregue automaticamente em sua conta.

No caso de vales cromáticos, eles serão convertidos em vales e serão enviados para o Brawler que você estiver desbloqueando no momento ou, se você já tiver todos os Brawlers, serão convertidos em fama.

Se desejar que os vales cromáticos sejam entregues em sua caixa de entrada em vez da trilha estelar ou de fama, você deve resgatá-los antes da atualização.

As recompensas da temporada anterior do Brawl Pass também serão resgatadas automaticamente no início de cada nova temporada a partir de agora.

Infelizmente essa mudança afetará jogadores que estavam economizando seus vales e utilizando essa funcionalidade como "banco de vales". Todos os outros recursos não devem ser afetados pelas mudanças, pois não têm limite. Blings resgatados automaticamente também devem ultrapassar o limite de agora em diante.

Pedimos desculpas se você está nessa situação, mas tudo deve ficar mais estável quando o novo Brawl Pass começar em janeiro devido às seguintes mudanças:

Nosso objetivo é lançar um Brawler todo mês junto ao novo Brawl Pass mensal (esse é o plano atualmente, mas ainda estamos experimentando, então isso pode vir a mudar)

Isso significa que todos os vales não resgatados de uma temporada anterior irão para o Brawler que você estiver desbloqueando atualmente, para o Brawler recém-lançado ou para a fama (se você tiver todos os Brawlers)

Note que a raridade cromática não existirá mais após a nova atualização, então caso só lhe faltem os Brawlers cromáticos, os vales resgatados automaticamente irão para a trilha estelar

O Brawler do mês também estará disponível em sorteios Starr logo após o período de acesso antecipado

Charlie também estará disponível em sorteios Starr e na trilha estelar assim que uma nova temporada começar (em janeiro)

Além das mudanças acima, melhorias na fama também devem ser implementadas em 2024.

Melhorias na fama

Notamos que a fama não está agradando muito. Assim, adicionaremos algumas melhorias na primeira atualização de 2024. Ainda manteremos seu visual, mas agora você receberá uma recompensa de personalização diferente para cada nova raridade de fama alcançada.

Para cada nível de fama, você obterá:

Nível de fama 1: imagem de perfil

Nível de fama 2: Reação

Nível de fama 3: Moldura (novo item personalizado para seu cartão de batalha)

Esses são os planos atuais para a fama neste momento, mas ainda pode haver mudanças na atualização, já que o design ainda está em desenvolvimento.

Evento #ChromaNoMore

Por fim, a parte divertida! Entre 1º e 12 de dezembro, terá início um novo evento da comunidade de despedida dos vales cromáticos e da raridade cromática. Nosso objetivo será atingir 4 bilhões de eliminações novamente, mas há uma sacada a mais!

Para cada marco alcançado, você desbloqueará um novo evento (chuva de vales cromáticos, chuva de fichas, chuva de moedas e assim por diante…). Cada evento desbloqueado será adicionado ao outro. Isso significa que vários eventos estarão ativos ao mesmo tempo!

Você pode acompanhar seu progresso atual em uma barra de rastreamento nas notícias do jogo. Haverá atualizações a cada 30 minutos.

Confira os marcos atuais e quais eventos eles desbloqueiam:

0 eliminações = Sorteios Starr em dobro (desbloqueado no início do evento)

500 milhões de eliminações = Domínio Doido +50%

1 bilhão = chuva de moedas

1,5 bilhão = chuva de vales cromáticos

2 bilhões = chuva de fichas

3 bilhões = Domínio Doido +100%

4 bilhões = sorteio Starr lendário

Isso também significa que depois de desbloquear o evento de chuva de fichas, todos os outros eventos de chuvas também serão em dobro! A parte mais bacana do evento é que você receberá muitos recursos a cada disputa vencida!

Presentes do #ChromaNoMore

Junto do evento, também teremos uma distribuição de presentes organizada por criadores de conteúdo. Eles vão presentear o novo Brawl Pass Plus (em janeiro)!

E, dessa vez, teremos 5 códigos cromáticos. Se tiver sorte e conseguir um deles, receberá o novo Brawl Pass+ (em janeiro) E todos os Brawlers cromáticos!

Para participar, procure as hashtags #ChromaNoMore e #Brawlstars nas redes sociais!

3 dicas ótimas de como aproveitar o evento

Jogar disputas normais já lhe renderá muitos recursos, mas veja 3 maneiras de otimizar seus resultados!

1 - Os Brawlers cromáticos receberão raridades diferentes, então use seus vales cromáticos naqueles que se tornarão míticos e lendários, assim será possível adquiri-los mais barato antes que sua nova raridade aumente o custo para desbloqueá-los

2- A categoria de domínio dos Brawlers cromáticos mudará e seguirá sua nova raridade atribuída. Portanto, use o evento Domínio Doido para ajudar a aprimorar os domínios dos Brawlers cromáticos e obter recompensas melhores antes da mudança.

3 - Quanto mais rápido a comunidade atingir a meta, mais recursos todos receberão! Portanto, chame seus amigos (e até mesmo seus inimigos)!

Aproveite o evento e #ChromaNoMORE!