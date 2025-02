Se você estiver no Twitter e no Facebook, siga nossas páginas principais do Brawl Stars para obter as últimas notícias. A partir de agora, as páginas locais não estarão mais ativas.

Mas não se preocupe! Não estamos cortando nossa relação com as comunidades locais e continuaremos lendo seus comentários e feedbacks com a ajuda de nossos gestores de comunidade locais e criadores de conteúdo.



Você não fala inglês? Recomendamos que você use o recurso “traduzir” no Facebook e no Twitter para continuar envolvido nas discussões!



Aqui está uma lista de todos os nossos canais globais de Brawl Stars nas redes sociais:





Twitter: @Brawlstars

Twitter Esports: @Brawl_Esports

Instagram: @Brawlstars

Instagram Esports: @Brawlstars Esports

Facebook: Brawl Stars

YouTube: @Brawlstars

Youtube Esports: @Brawlstars_Esports

Reddit: r/Brawlstars