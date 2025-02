Duração da temporada

ANTIGO: 2 meses de duração e começa na primeira segunda-feira de cada mês

NOVO: duração de aproximadamente 1 mês e terá início na primeira quinta-feira de cada mês

Sabemos que a maioria dos jogadores não completa o Brawl Pass (cerca de 85% dos jogadores não chegam ao nível 70) e os que o terminam não se sentem suficientemente recompensados.

Também podemos ver que muitos jogadores deixam de jogar depois de receberem o Brawler do Brawl Pass e só voltam ao jogo depois da temporada terminar (ou, às vezes, nem voltam mais 🪦)

Um passe de 2 meses é demasiado longo! O passe com a duração de um mês permite que cada temporada se sinta sempre nova e empolgante. Os jogadores geralmente estão super empenhados no primeiro mês do passe, então essa mudança deve fazer com que muitos mais jogadores completem o novo passe e, por conseguinte, recebam mais recompensas do que normalmente receberiam comparando com a versão de 2 meses.

Além disso, a alteração da data de início do passe faz com que as temporadas comecem logo após as atualizaçōes, o que ajuda a não deixar o hype morrer!