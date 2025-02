Desafios de Roubo, Pique-Gema e Caça-Estrelas chegando essa semana!



Cada DESAFIO ficará ativo por dois dias, mas não se preocupe se não conseguir completa-los dessa vez. Eles retornão no futuro!

As recompensas para cada Desafio são: Caixas Pequenas, Fichas, Reação comum do Gus, Moedas, Pontos Estelares, Caixas Grandes e Sprays do Modo de Jogo!