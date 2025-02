O que vem por aí?



A Liga Estelar, a Liga de Clubes e as partidas amistosas em Luta por Poder serão melhoradas em breve!

1 - Cada jogador terá uma proibição.

2 - Será possível sugerir Brawlers aos aliados durante a fase de escolha (talvez isso não esteja disponível na próxima atualização, mas na seguinte).



Como funciona?

Proibições individuais às cegas

- No início da fase de proibição, cada jogador poderá proibir o Brawler que quiser.

- Você verá o que os seus aliados estão escolhendo e, quando eles proibirem um determinado Brawler, você não poderá proibir o mesmo.

- Assim como já acontece, as proibições individuais serão feitas às cegas, ou seja, a equipe inimiga não poderá ver as suas proibições. Isso significa que os adversários podem proibir os mesmos Brawlers e que o mínimo de Brawlers banidos é 3 e o máximo é 6.

- Com essa mudança, a Liga Estelar só fica disponível quando um jogador alcança 4.500 troféus e tem pelo menos 12 Brawlers.

- Se você não proibir ou escolher um Brawler, um aleatório será escolhido (isso já foi implementado).

Sugerindo Brawlers

- Durante a fase de escolha, seus aliados poderão sugerir Brawlers para você na sua vez de escolher por meio do novo botão "Sugerir". A sugestão aparecerá no canto da tela.



Você poderá sugerir um Brawler mesmo depois de ter escolhido o seu.

Quer saber o motivo das mudanças?

Nós acreditamos que as proibições individuais beneficiarão tanto os jogadores que competem quanto os que só jogam às vezes.

- As partidas serão mais versáteis depois que os Brawlers mais adequados para um mapa específico forem banidos.

- O plano era adicionar mais proibições, mas não queríamos aumentar a duração da fase de banimentos, por isso implementamos proibições extras para cada um dos jogadores.

- Um procedimento padronizado para todos os jogadores deixará o processo mais fácil e intuitivo.



Sugerir Brawlers é uma mudança óbvia que queríamos implementar há muito tempo, além de ser algo muito solicitado para a Liga Estelar, por isso nem precisamos explicar, não é mesmo? :D

Informação útil



Por que anunciar isso agora?

Para não pegar os jogadores que competem de surpresa. É hora de treinar, pessoal!

Por que ninguém falou sobre isso antes?

Nós precisávamos ter certeza de que as duas mudanças seriam implementadas na próxima atualização.

Isso é tudo?

Por enquanto, sim! Mas temos mais algumas melhorias planejadas chegando em breve! Como sempre, sugestões e comentários são sempre bem-vindos nas nossas redes sociais!