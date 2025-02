Nova Brawler - Jacky! Ela trabalha com sua britadeira para sacudir o chão e os inimigos próximos. Seu Super puxa inimigos próximos, deixando-os no pó!

Ataque Principal - Britadeira: Jacky pula na sua britadeira para sacudir o chão ao redor. Os inimigos capturados perto demais sofrerão uma pancada!



Super - Sem Chão: Jacky faz um buraco no chão, puxando inimigos. Ela está parcialmente protegida durante seu Super.



Acessório - Acelerador Demolidor: Jacky recebe uma explosão de energia e se move mais rápido!

Poder de Estrela 1: Reflete o dano recebido de volta aos inimigos que estão perto de Jacky

Poder de Estrela 2: Reduz passivamente todos os danos recebidos

Novo Brawler - Sprout! (Chegando em Abril!)

Novas Skins!



Remodelação do Darryl



Darryl Mascote - 80 Gemas



PSG Shelly - 80 Gemas



Penny Orelhuda Sombria - 10 000 Pontos Estelares

EMZ Universitária - 500 Pontos Estelares

Skins de Abril!



Treinador Dynamike - 150 Gemas



Jessie Tanuki - 150 Gemas



Bo Hórus - 150 Gemas

COPA PSG! Março 20: Jogue este novo desafio em busca de recompensas, glória, e se conseguir 9 vitórias, desbloqueia a PSG Shelly antes de mais ninguém!

Este desafio estará disponível aos jogadores com mais de 800 troféus e terá os mapas de Fute-Brawl: Superestádio, Pintando o pinball e Arena Galáctica.





Acessórios! Cada Brawler terá um Acessório exclusivo que desbloqueia uma habilidade especial para o Brawler



Acessórios serão encontrados nas Caixas Brawl e na loja para os Brawlers de Poder igual ou maior que 7.



Os Acessórios que causam dano não carregam o Super do Brawler (Parecido com o Poder de Estrela)



“Sede de Poder” não requererá gadgets para jogar



Salas de Amistosos tem nas configurações um modo para desabilitar o uso dos acessórios na partida





Confira a lista de Acessórios no final das notas de lançamento!

Sistema de “Azarão”! Essa melhoria no matchmaking ajuda os jogos com valores desiguais de troféu entre as equipes.



Funciona somente nos modos 3vs3 e não afeta o Combate Solo e Duplo



Oferece um bónus no ganho de troféus ou a redução de perda de troféus quando o sistema é ativado

O Status é mostrado ao entrar na partida e também ao final dela

O sistema “Azarão” é ativado quando uma das condições a seguir é encontrada: O jogador cai em uma partida com outros dois jogadores que estão jogando juntos em um time e têm uma diferença de 200 troféus entre eles na pontuação do Brawler. O jogador cai em uma partida com um time inimigo que possui 200 ou mais troféus de diferença de média que os Brawlers do time do jogador.

O sistema “Azarão” não fica mais disponível quando se usa o “Jogue Novamente”

Alteração na Rotatividade de Eventos



Mapas novos e alguns mapas antigos foram adicionados, e os mapas com pior performance foram removidos



Ingressos foram removidos das Caixas Brawl e da loja. Na próxima atualização, os ingressos serão completamente removidos. Use enquanto pode!



Aumento no número de “Ingressos” grátis oferecidos no evento “Caos Cibernético” e “Todos Contra Um”, de 2 para 5.

Supercell ID



Suporte para “Amigos SC ID” adicionado em certos países.



Outros

Jogo Seguro - Com contas seguras para jogadores mais jovens, agora oferecemos Brawl Stars para jogadores com menos de 13 anos



Adicionadas entradas de taxa de quadros de batalha de 120Hz para variações do Asus ROG Phone II



Conserto de Bugs



Fute-Brawl: efeitos no solo, como o do Super do Barley, não causam mais dano depois que um gol é marcado (o efeito visual ainda permanece)



Mortis: Corrigido um bug que permitia que o Mortis entrasse dentro das paredes

8-BIT: Corrigido um bug que impedia o 8-BIT de usar o ataque principal instantaneamente após o reaparecimento no Combate Solo

Balanceamento!



Carl



Dano do Super reduzido de 400 para 360 por impacto

Max



Diminuição de vida de 3500 para 3400



Diminuição da eficiência do Poder de Estrela “Recarga Relâmpago” em 17%



Mister P



Aumento do intervalo no surgimento dos Ciberporteiros de 2 segundos para 4 segundos



Sandy



Reduzido o dano de Ataque Principal de 900 para 840



Reduzido o dano do Poder de Estrela “Areia Grossa” de 120 para 100



GADGETS