O poder de estrela “Ação e Erosão” da Jacky não aciona mais o “Ação e Erosão” de uma outra Jacky para evitar o looping de dano.

Corrigido um problema que impedia a geração de missões de cura para o Byron

Corrigido um problema em que o Darryl ficava preso na água após a utilização do Super

Correção de pequenos problemas no Criador de Mapas e melhora no desenho de linhas contínuas dos blocos

Corrigido um caso com mapas feitos por jogadores que permitiam a criação de uma lacuna de um bloco único inacessível no canto do mapa

Corrigido um problema de interação no Fute-Brawl com de bola e a cerca de corda quando os blocos dessa cerca são destruídos

Corrigido um caso raro em que as minas do Bo continuam intactas após um gol no Fute-Brawl

Corrigido um raro problema em que o Super do Lou “crashava” o jogo

Corrigido um problema em que os robôs do modo de jogo Encurralados ficavam confusos perante os teleportes

Correção de um erro no arredondamento na caixa de descrição de habilidades

Correção no comportamento da picareta do Carl quando o mesmo se teletransporta no meio de um ataque

Corrigido um problema em que o Mortis controlado por um Bot ignorava personagens invocados como os ciberporteiros do Mister P