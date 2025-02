Manutenção 25/01/2022

Mudanças de Balanceamento - Nerfs

Grom

Dano do ataque básico ajustado de 1000 para 900;



Acessório "Guarita" - Pontos de Vida ajustados de 2000 para 1500. Duração ajustada de 40s para 20s;



O Super dele demora agora 6 hits ao invés de 5 hits para carregar;

O Grom, simplesmente, era muito poderoso. Há muitas razões que em conjunto o tornavam uma ótima escolha em várias composições e na maioria dos mapas. Reduzir o dano do seu ataque básico é óbvio, pois reduz significativamente sua capacidade de dano inicial explosão e trocas de ataques.

Reduzir a duração e os pontos de vida do seu acessório significa que você não pode simplesmente larga-lo, ganhar e controlar uma frente, mas sim ter que escolher com cuidado quando utilizá-lo (como o acessório do Leon).

Aumentar o número de hits necessários para carregar o Super é uma tentativa de permitir que seus oponentes naturais sejam realmente capazes de combatê-lo de forma mais eficaz (por exemplo, o Mortis). Muitas vezes, era possível carregar seu Super muito rápido, segurá-lo e, se você fosse surpreendido, bastava usar a mira automática e spamar alguns ataques básicos para matar esses oponentes. Isso não deverá mais ser o caso.

Rico

Acessório "Castelo Inflável" - Diminuição dos pontos de cura ganhados por ressalto;



O Acessório "Castelo Inflável" era simplesmente muito poderoso, por isso tivemos que nivelar um pouco esse poder.

Meg

O Super leva agora 8 hits ao invés de 6 hits para carregar;



A Meg tinha uma facilidade grande para ciclar Supers, e podia se tornar opressiva devido à sua segunda forma. Aumentar o tempo entre as suas transformações na sua segunda forma irá permitir que os jogadores possam nivelar o jogo mais facilmente enquanto a Meg está na sua forma original.



Mortis

Poder de Estrela "Coleta Sinistra" - Ajuste da Cura recebida de 1400 para 1000;



A sua cura se tornava um pouco desagradável em certas circunstâncias, então agora confrontar tem maiores riscos associados a isso.



Stu

Dano do ataque básico ajustado de 580 para 540;

O Stu estava num estado bastante saudável, mas se tornava um pouco exagerado nos níveis mais altos do jogo, onde sua mobilidade e capacidade de eliminar oponentes brilhavam. Ao ajustar o seu dano, o tornamos um pouco menos potente, o que irá alterar algumas interações chaves e o colocar mais em linha com nossa visão.

Engrenagem de Velocidade

15/20/25% ajustados para 10/15/20%;



Simplesmente boa demais nas situações em que brilha. Há mais que queremos fazer com as engrenagens em geral, mas este foi um óbvio primeiro passo a ser dado.





Mudanças de Balanceamento - Buffs

Ash

Aumentados os Pontos de Vida de 4800 para 5400;



O nosso favorito cavaleiro do lixo Ash tem visto uns tempos difíceis ultimamente. Por norma é possível encher a barra de fúria, mas os Pontos de Vida estarão muito baixos para que se possa usá-la. Ao adicionarmos um pouco mais de Pontos de Vida, deverá permitir que os jogadores ao chegaram à quantidade crítica de fúria tenham pontos de vida suficientes para a usarem e serem mais eficientes.

Carl

Aumentado o alcance máximo do Brawler de 22 para 25;



O Carl é talvez O Brawler mais difícil de balancear no jogo. Como os jogadores experientes se recordam, ele é usualmente perto de ser o melhor ou pior brawler no jogo, apenas por conta de como as mecânicas dele funcionam. Ao dar-lhe um alcance maior deverá permitir mais durabilidade e jogabilidade contra mais laners, e sentimos que esta foi uma escolha segura considerando o número atual de brawlers que consegue lidar com ele eficientemente.

Mortis

Poder de Estrela "Bote Letal" - Mortis ganha uma arrancada maior de 2s mais rápida ao invés dos 1,5s;

O Poder de Estrela "Bote Letal" era significativamente menos popular que o outro Poder de Estrela "Coleta Sinistra", e esperamos que ao mudar a dinâmica de poder significativamente irá permitir que os jogadores de Mortis optem por um estilo de jogo que prefiram, em vez de apenas haver uma boa escolha na maioria do tempo.

Meg

Poder de Estrela "AutoDestruição" - Aumentado o dano de 1000 para 1500;

Muito como no caso do Mortis o Poder de Estrela da Meg, "AutoDestruição" não estava a ter muito uso relativamente ao outro Poder de Estrela, algo que tentamos mudar com o buff de dano neste balanceamento.





Outros Ajustes