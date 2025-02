Manutenção | 16 de novembro

Estamos corrigindo alguns bugs e fazendo melhorias nos Sorteios Starr Lendários!

Sorteios Starr Lendários não darão mais Acessórios, Reações, Sprays ou Ícones de Jogador. Eles serão movidos apenas para Sorteios Starr Míticos.

Agora, Sorteios Starr Lendários conterão apenas Poder de Estrela, Hipercarga, Brawlers de raridade Épica ou Lendária, e Visuais Épicos ou Super Raros.

Você ainda pode obter recursos de Sorteios Starr Lendários, mas apenas se forem recompensas substitutas.

Para poder fazer essa mudança sem aumentar a distribuição total de recompensas, tivemos que reequilibrar os recursos em outras raridades, então os duplicadores de moedas e fichas foram ligeiramente nerfados, mas as probabilidades de Acessórios, Poderes de Estrela e Hipercargas aumentaram.

Corrigido um problema em que alguns dos principais contribuidores do clube do evento Mega COFRE recebiam o dobro de Sorteios Starr do que o esperado.

E caso você esteja se perguntando, não diminuímos as chances de conseguir um Sorteios Starr Lendários como resultado de todas essas mudanças!

Manutenção | 9 de novembro

Corrigido um problema em que os jogadores ainda podiam escolher Brawlers banidos na Liga Estelar

Corrigido um problema em que novos jogadores perdiam moedas ao criar automaticamente um clube após desbloquear esse recurso no Caminho de Troféus

Corrigido um problema no Combate Duplo onde os jogadores apareciam próximos aos oponentes em determinados mapas

Casulos agora causam dano ou cura no início da instância, e não no final

Corrigido um problema em que outros tipos de dano ao longo do tempo continuavam a ter efeito dentro de um casulo

Mudanças de balanceamento para Charlie: Duração do casulo reduzida de 10 → 7s Poder de Estrela - Digestão - Dano máximo de HP reduzido de 50 → 25% Agora você mantém a mesma munição depois de sair do casulo que tinha ao entrar



Atualização opcional (Android) | 2 de Novembro

Uma nova atualização opcional está disponível para dispositivos Android. Certifique-se de fazer o download na Google Play para aplicar a seguinte correção:

Foi corrigido um problema que estava causando uma falha ao entrar na loja



Manutenção | 27 de Outubro

Corrigido um problema com alguns Poderes de Estrela e Acessórios travando o jogo;

Corrigido o problema com o Super do Sandy e Acessório do Otis travando o jogo;

Corrigido o problema em que o Super dano de Pearl não levava em consideração o calor acumulado;

Corrigido o problema que fazia com que o calendário do evento Adeus à Liga de Clubes não aparecesse para alguns jogadores;

Reativado o evento da Hipercarga Caótica;

Atualização opcional (iOS/Android)

Uma atualização opcional já está disponível para dispositivos iOS e Android! Para obter a melhor experiência de jogo, baixe a versão mais recente do jogo na App Store/Google Play Store.

Corrigido o problema que impedia os jogadores de selecionar o 3º Brawler para duelos ou interagir com o membro mais à direita de uma equipe;

O Spray da Pam Rainha Má agora está visível;

Nova Brawler: Charlie (cromática)

Tipo: Controle

Ataque: Ioiô Charlie lança seu ioiô, que causa dano ao primeiro inimigo no caminho e depois volta para a dona

Super: Casulo Charlie envolve o inimigo com uma mecha de cabelo, imobilizando-o até que o casulo cabuloso seja destruído

Acessório: Aranhas Charlie libera 3 aranhas que atacam os inimigos mais próximos

Acessório: Autocuidado Charlie entra no casulo e recupera 50% da saúde total

Poder de estrela: Digestão Os inimigos perdem 50% da saúde enquanto estão no casulo

Poder de estrela: Viscosidade O casulo deixa um rastro viscoso que dura 5 segundos e desacelera os inimigos que passam por ele

Hipercarga: Infestação O casulo libera 3 aranhas que atacam os inimigos mais próximos



Novas Hipercargas

Rosa: Raízes Firmes Rosa desacelera todos os inimigos próximos enquanto o Super está ativo

Maisie: Consequências O Super da Maisie também dispara projéteis do ataque normal em todas as direções

Lou: Tempestade de Gelo O Super do Lou congela instantaneamente os inimigos na área

Jessie: Lata-velha 2.0 A torreta da Jessie tem 50% mais saúde e causa 20% mais dano

Colette: Espírito Rebelde O espírito da Colette a segue durante a investida e causa dano aos inimigos pelo caminho

Charlie: Infestação O casulo libera 3 aranhas que atacam os inimigos mais próximos



Novos visuais

Evento: HALLOWEEN DO BRAWL

Leon Lobo Branco (199 gemas)

Shelly Feiticeira (199 gemas)

Fang Abóbora (149 gemas / 5.000 blings) | Visual MAKE por GlowingShark

Os visuais de Halloween do Brawl desse ano estarão disponíveis na loja no final de outubro

Temporada: CIRCO BIZARRO

Sam Palhaço Sombrio (79 gemas /2.750 blings)

Lola Cobra (149 gemas / 5.000 blings) | visual da liga estelar

Nita com Presas (299 gemas)

Byron Mestre de Cerimônias (199 gemas)

Os visuais do Circo Bizarro ficarão disponíveis quando a temporada do Brawl Pass começar, no início de novembro.

Minitema: JORNADA DO GUERREIRO

Grom Dasis (199 gemas)

Frank Vanara (199 gemas)

Irmão Bo (199 gemas) e variação de cor do visual Bo Supremo (49 gemas) | Requer o visual Irmão Bo

Os visuais da Jornada do Guerreiro estarão disponíveis na Loja em meados de novembro

Os visuais da ESTAÇÃO FANTASMA estão de volta!

Colette Inspetora (149 gemas / 5.000 blings)

Penny Guaxinim (149 gemas / 5.000 blings)

Buster Motosserra (149 gemas / 5.000 blings)

Esses visuais estarão disponíveis no final de outubro!

Repaginação

Modelo básico do Colt

Outros visuais

Edgar Robô 00 (49 gemas) e Edgar Robô 01 (49 gemas) | Disponível quando a atualização for lançada (estas variações de cor do visual requerem o visual Edgar Robô)

Gus Escoteiro (29 gemas) | Disponível na Loja no final de outubro

Charlie Floral | Disponível no Brawl Pass como recompensa do patamar 70

Charlie Incrível (29 gemas) | Disponível na Loja no início de novembro

Mortis Jogador de Hockey (149 gemas) | Disponível na Loja no início de novembro

Lola Luxuosa (149 gemas / 5.000 blings) | Disponível no final de novembro

Novos itens de personalização

Reações

Conjunto da Charlie, Charlie Floral

Conjunto MEGACOFRE

Shelly Feiticeira, Leon Lobo Branco, Fang Abóbora

Palhaço do Circo Bizarro, Algodão Doce, Byron Mestre de Cerimônias, Lola Cobra, Conjunto da Nita com Presas

Charlie, Maisie, Colette, Lou, Rosa e Jessie hipercarregados

Conjunto de e-sports

Mortis Jogador de Hockey

Pacote Jornada do Guerreiro, Grom Dasis, Bo Supremo, Bo Supremo Prateado, Frank Vanara

Brock de Possante, Carl Aloprado, Barley Confeiteiro, Lola Fora da Lei, Mortis Galã, V8-BIT

Conjunto da Pam Rainha Má, conjunto de Dynamáquina

Edgar Robô 00, Edgar Robô 01, Mortis Robô Cintilante, Mortis Robô Sombrio

Conjunto da Jessie (remodelado)

Dispositivo dobrável

Sprays

Charlie

Shelly Feiticeira, Leon Lobo Branco, Fang Abóbora

Palhaço de Circo Bizarro, Conjunto de Serra Mágica, Byron Mestre de Cerimônias, Lola Cobra, Nita com Presas

Charlie, Maisie, Colette, Lou, Rosa e Jessie hipercarregados

Grom Dasis, Bo Supremo, Bo Supremo Prateado, Frank Vanara

Pam Rainha Má, Dynamáquina

Ícones de perfil

Charlie

Shelly Feiticeira, Leon Lobo Branco, Fang Abóbora

Câmera

Logótipo do Circo Bizarro, Byron Mestre de Cerimônias, Lola Cobra, Nita com Presas

Charlie, Maisie, Colette, Lou, Rosa e Jessie hipercarregados

Mortis Jogador de Hockey

Jornada do Guerreiro, Grom Dasis, Bo Supremo, Bo Supremo Prateado, Frank Vanara

Brock de Possante, Barley Confeiteiro, Lola Fora da Lei, Mortis Galã

Pam Rainha Má, Dynamáquina

Títulos

Heroína (Charlie)

Ajustes de balanceamento

Melhorias (buffs)

Engrenagens Poder do Animal - Poder aumentado 20 → 25% O poder dos animais tinha um desempenho inferior em comparação com outras engrenagens de dano normal. Eles deveriam estar mais alinhados com Brawlers que podem utilizar ambos, então este é um passo nessa direção. Sandy - Tempestade de cansaço - Efeito de redução do dano aumentado 10 → 20% Agora, com mais areia ainda! Escudo - Saúde aumentada 600 → 900 O escudo é o único elemento que não será afetado pela % de renovação. Torná-lo baseado em % faria com que ele deixasse de ser ótimo em Brawlers frágeis para ser ótimo em Brawlers tipo tanque - o que não é algo que queremos. Leon - Fumaça duradoura - Duração aumentada em 1 → 2s Basta um segundo: conseguir uma queda para mim, possibilidades...

Doug Alcance do Super aumentado 20 → 28 Largura do Super aumentada 50 → 200 Agora, por que alguém iria querer perder o mais saboroso dos cachorros-quentes? Isso deve permitir que Doug use adequadamente seu super em companheiros de equipe quando ele mesmo estiver cheio!



Enfraquecimentos

Engrenagens Velocidade - Velocidade de movimento reduzida 20 → 15% Bem-vindos à selva – mas agora mais lento.

Corvo Acessório - Toxina Desaceleradora - Duração reduzida 3 → 2s O Acessório deu ao Corvo um pouco de controle demais, então diminuímos um pouquinho

Chuck Chuck não tem seu Super carregado após reaparecer (então isso o impede de usar seu Super enquanto ainda está invencível). O trem vai atrasar um pouco

Shelly Recarga do Super reduzida de Super 112 → 60 MAIS UMA – ela tem sido simplesmente muito boa em encadear Supers atrás de Super.

Gus Acessório - Assombração Explosiva - Efeito de empurrada removido Com a combinação de repelir os inimigos + usar o ataque principal, permitiu que Gus, um Brawler de suporte, se tornasse um maldito assassino.

Pearl Acessório - Chamuscado - Dano extra reduzido 60 → 40% Quem deixou a Pearl cozinhar tanto? Eu que não fui

Squeak Acessório - Duração dos resíduos - Duração reduzida 8 → 6s O mesmo que o Corvo!

Fang Ataque principal - Dano reduzido 1400 → 1360 Fang tem estado muito forte ultimamente, graças ao seu buff de Super carga + dano. Embora queiramos mantê-lo com alto risco e alta recompensa, reduzir sua explosão permite que mais Brawlers lutem contra ele, mesmo quando ele se aproximar de você

Buster Ataque principal - Dano reduzido 1440 → 1400 Buster, assim como Fang, também ressurgiu devido ao aumento de suas estatísticas. Isso, junto com o Acessório para replay em câmera lenta, tornou-o um pouco forte demais - mas o primeiro passo é ajustar um pouco suas estatísticas gerais.



Mudanças em mapas, modos de jogo e troca de eventos

Geral

Com base nos votos da comunidade, removemos Encurralado da rotação e restauramos os Duelos, que dividirão o espaço da comunidade na rotação com Extermínio.

Caça-estrelas Inalterado

Fute-brawl Remoções* Pênalti* Pintando o pinball Adições* Barras de ferro (novo)* Desvios mortais (novo)

Pique-gema Remoções* Arapuca mortal* Ilumina Adições* Acúmulo (novo)* Depósito (novo)

Roubo Remoções* Pit stop Adições* Feras famintas (novo)

Zona estratégica Remoções* Aberto Adições* No trem (novo)

Nocaute Remoções* Fontes fartas* Nova perspectiva Adições* Para o infinito (novo)* Águas da perdição (novo)

Combate Remoções* Caverna convulsiva* Invasão da ilha Adições* Vórtice vicioso (novo)* Dimensões descendentes (novo)

Extermínio Inalterado

Encurralado Remoções* Todos

Duelos Adições* Foco no chão* Desfiladeiro do diabo* Afunilamento afoito* Campo em ruínas



Ranqueado (Liga estelar)

Caça-estrelas Campo de tiro Canal grande Estação seca

Fute-brawl Tiro livre Tiro de meta Superpraia

Pique-gema Mina rochosa Arco duplo Última parada

Roubo Ravina kabum Zona segura Batata quente

Zona estratégica Anel de fogo Besouros brigões Dividido

Nocaute Garganta do braço dourado Rocha da Belle Descampado



Mudanças no ambiente de mapas

Temas removidos Fábrica de Robôs Floresta Encantada Ferro-velho

Temas adicionados Circo Bizarro (novo) Mortuário do Mortis Bodega do Bull Megacofre



Alterações na Liga de Clubes

As semanas da liga e as semanas das missões foram removidas

A loja do clube foi removida, e as moedas do clube não utilizadas serão convertidas em moedas e pontos de poder: Metade delas será convertida em pontos de poder, e a outra metade em moedas



Novo evento do clube: MEGACOFRE

Novo evento mensal para substituir a liga de clubes!

Encha o MEGACOFRE para quebrá-lo no fim do evento e ganhar muitos prêmios!

No início de cada evento mensal, todos os membros do clube recebem 18 ingressos que podem ser usados para jogar partidas

Cada vitória adiciona ao MEGACOFRE moedas, pontos de poder, blings e sorteios Starr que serão distribuídos a todos os membros do clube no final do evento

Cada marco do MEGACOFRE atingido aumenta a quantidade de prêmios recebidos

Quanto mais você enche o MEGACOFRE, mais prêmios recebe! Sendo assim, estar em um clube completo e ativo aumenta muito suas chances de encher o MEGACOFRE

Recompensas!

As recompensas são sempre divididas por quantos membros você tem no seu Clube. Há um limite para as recompensas máximas que você pode obter se conseguir encher o MEGACOFRE com menos membros. Isso permite que Clubes menores também obtenham os benefícios do evento, mas evita que o sistema seja explorado se você tiver menos membros.

Para ter direito às recompensas, você precisa vencer pelo menos um jogo.

Partidas do MEGACOFRE

Juntamente com o evento MEGACOFRE, estamos introduzindo um novo formato com modos de jogo aleatórios, mapas e (novos) modificadores!

Estes são os novos modificadores:

Arbustão

A disputa começa com arbustos normais que depois começam a se espalhar em direções aleatórias a cada segundo

Prorrogação instantânea

Todos os objetos desaparecem do mapa (inclusive muros indestrutíveis)

Poder ilimitado

Ao morrer, os Brawlers geram um cubo de energia que qualquer Brawler pode pegar

CLÁSSICO Apenas uma partida normal, sem modificadores



Durante o evento MEGACOFRE, as partidas têm um formato ranqueado simplificado:

Sem fase de proibição

Sem fase de preparação

Fase de seleção síncrona (cega) para as duas equipes

Duplicatas permitidas na equipe inimiga

O objetivo da mudança foi reduzir o tempo de espera antes das partidas, mas ainda permitindo escolher a melhor composição de mapa, modo e modificador.

Evento de calendário de adeus à liga de clubes!

Após o lançamento da atualização, haverá um calendário de login de 25 dias para comemorar a chegada do MEGACOFRE e compensar a redução no total de recompensas, com uma contagem regressiva de dias até o início do 1º evento MEGACOFRE!

O calendário inclui sorteios Starr, novas reações e as maiores recompensas dependem do patamar mais alto atingido na liga de clubes:

Sem Clube, Bronze, Prata, Ouro - Sorteio Starr épico

Diamante e Mítico - Sorteio Starr mítico

Lendário e MESTRE - Sorteio Starr lendário no último dia

Visuais da liga de clubes

Os visuais antigos da liga de clubes estarão disponíveis na Loja e no Catálogo pelos seguintes preços:

Ash Pizzaiolo - 149 gemas / 5.000 blings

Rico Frango- 149 gemas / 5.000 blings

Squeak Batata - 79 gemas - 2.750 blings

Bull Leão - 149 gemas / 5.000 blings

Mike Mofado - 199 gemas

Outras melhorias no clube

O custo para criar um Clube agora é de 1.000 moedas

Os clubes agora são desbloqueados com 400 troféus

Os resultados da pesquisa de clubes ficaram melhores e agora dão prioridade aos clubes com pelo menos 22 membros ativos, em ordem decrescente de recomendações

Agora é possível compartilhar replays no bate-papo do clube

Capacidade de convidar jogadores para clubes ampliada

Alterações nas Hipercargas

5 Hipercargas serão lançadas com o lançamento da atualização

A Hipercarga da Charlie ficará disponível mais tarde, depois que a temporada do Brawl Pass começar

As Hipercargas estarão disponíveis na Loja por um preço reduzido de 79 gemas após o lançamento da atualização

Os pacotes de colecionador da hipercarga estarão disponíveis na Loja por um preço reduzido de 144 gemas

As hipercargas ficarão disponíveis por 5.000 moedas após duas semanas

Alterações no evento Hipercarga Caótica

Agora você recebe uma Hipercarga aleatória ao completar a missão do evento!

Objetivo da missão de evento alterado de Vitórias para ativações da Hipercarga em partidas

Se você já tiver todas as Hipercargas ao completar a missão, receberá 1.000 moedas

Moedas

Alteramos a relação padrão entre gemas e moedas:

Antes: 1 gema = 9,3 moedas

Agora: 1 gema = 10 moedas (+7,5% de bônus)

Reativamos os pacotes de moedas padrão, com novos pacotes baseados na nova taxa de conversão:

30 gemas = 300 moedas (0% de bônus)

80 gemas = 880 moedas (10% de bônus)

170 gemas = 2.040 moedas (20% de bônus)

360 gemas = 4.680 moedas (30% de bônus)

Correções de erros

Corrigido um problema que fazia com que o Hank do Rodeio causasse mais dano a si próprio do que o esperado

Corrigido um problema com as dicas ao melhorar a Jacky

Corrigido um problema de efeito visual nos saltos do Cordelius

Corrigido o efeito visual de Caça ao Chefe que fazia o jogo travar ao assistir ou ver replays

Animações tremidas corrigidas

Corrigida a visibilidade dos Brawlers não lançados

Corrigido um problema com a área de Hipercarga da Pearl

Corrigido o indicador de alvo incorreto para alguns Brawlers

Outros problemas relacionados ao indicador de mira corrigidos

Problemas com a habilidade Marionete da Willow corrigidos

Corrigido um problema que fazia com que Batem os Sinos do Chester não recebesse reforços de dano

Corrigido um problema com o Super do Chester após voltar

Corrigido um problema com a animação de vitória do Gus

Outros