Manutenção | 25 de Março

Mudanças de Balanceamento

Buffs

Sam Manopla Mordaz - Dano - 1200 -> 1400 Ganho ligeiramente maior do Super com o impacto da manopla

Bea Aumento do HP - 2400 -> 2500

Max Aumento do HP - 3000 -> 3300

Carl Picareta - aumento do Dano - 660 -> 740

Poco Acessório - Diapasão - aumento da cura - 8 -> 10% do HP máximo/seg. Acessório - Canção Protetora - aumento da duração - 2 -> 4 seg

Bonnie Aumento do dano - 1000 -> 1120 Aumento leve da carga do Super

Byron Aumento do dano e cura - 340 -> 380



Nerfs

Larry & Lawrie Velocidade de descarga - 150 -> 300 Acessório Ordem de Retirada - Diminuição da cura - 33 -> 25% Lawrie - Redução do dano da espingarda - 300 -> 150 Lawrie - Redução em 50% do ganho do super por dano da espingarda

Perl Acessório - Chamuscado - Diminuição do dano 33 -> 25%

Piper HP - 2400 -> 2300

Colette Taxa de carregamento da Hipercarga 40 -> 30%

Leon Dano de proximidade - Dano reduzido no alcance máximo 40 → 30%



Mudanças no Ranqueado

Jogadores solo que enfrentam equipes agora recebem Pontos de Classificação como se estivessem jogando contra jogadores com classificação semelhante

As vitórias agora sempre concedem uma quantidade mínima de pontos, e a quantidade máxima de pontos de classificação obtidos por derrotas foi reduzida

Foram feitas alterações gerais na distribuição de Pontos de Classificação para reduzir a inflação



Correções de erros

Corrigido o número final de troféus no Fuga de Troféus depois que os jogadores se eliminam simultaneamente

Foi corrigido o problema no Fuga de Troféus em que o último jogador sobrevivente recebia uma quantidade diferente de troféus na tela final da batalha.

Foi corrigido o problema em que alguns clubes apareciam nas tabelas de classificação de clubes locais com a classificação errada.

Atualização opcional | 15 de Março

Uma atualização opcional para iOS e Android já está disponível com as seguintes correções:

Corrigido o problema que causava o travamento de partidas Amistosas Ranqueadas

Correção de um problema visual que afetava algumas Reações

Correção de um problema no Catálogo que fazia o jogo travar

Correção de alguns problemas com os efeitos em alguns Brawlers

Esta atualização opcional já está disponível para dispositivos iOS e Android, portanto, certifique-se de fazer o download da versão mais recente do jogo para aplicar essas correções.

Manutenção | 6 de Março

Otimização dos servidores de matchmaking para que possam funcionar sem problemas

Modificador de tiro rápido - ganho de munição por projétil reduzido em 50%

O pareamento como dupla no Ranqueado deve estar funcionando novamente

Após a manutenção, monitoraremos a estabilidade do Matchmaking de partidas Ranqueadas e, se estiver tudo certo, ativaremos novamente os sistemas de Reputação e Denúncia.

Além disso, temos recebido muitas perguntas sobre os planos de fundo de Fama para o seu Cartão de Batalha, portanto, aqui vão algumas dicas:

As reações de Fama e os ícones de perfil são entregues na sua caixa de entrada e, em seguida, adicionados à sua biblioteca

O plano de fundo da Fama é adicionado diretamente à tela do seu Cartão de Batalha do Brawler (na aba padrão).

Manutenção | 4 de Março

Aplicamos mudanças no servidor para melhorar o Matchmaking de partidas Ranqueadas.

Corrigido um problema com Doug que fazia com que seus ataques básicos curassem o dobro da quantidade pretendida.

Manutenção | 29 de fevereiro

Corrigido o problema de formação de partidas para o evento Hipercarga Caótica que impedia os jogadores de entrar em uma partida.

Corrigimos um problema que impedia os jogadores de trocar para desbloquear o Kit na Trilha Estelar.

Corrigimos um problema que mostrava jogadores sendo colocados incorretamente em um nível de classificação antes do início da temporada de Ranqueado.

Corrigimos um problema com o Willow que fazia com que um Mico quando controlado pela mente não conseguisse se mover.

Corrigimos um problema com a escala de cura de Doug que não era adequada.

A Hipercarga Caótica também estará de volta após a manutenção e estenderemos a duração do evento e da Missão por mais alguns dias!

Novo Brawler: Angelo (Épico)

Tipo: Tiro preciso

Atributo: andar sobre a água

Ataque: Mira guiada Angelo carrega o ataque e dispara uma flecha ao soltar. Quanto mais tempo segurar a mira, maior o dano causado.

Super: Pântano tóxico Angelo cria uma poça tóxica que causa dano aos inimigos e envenena suas flechas, que passam a causar dano ao longo do tempo.

Acessório: Voo aspirante Angelo voa e suga 660 de saúde dos inimigos próximos ao decolar.

Acessório: Flecha fortificada O próximo ataque principal de Angelo perfura muros e inimigos.

Poder de estrela: Aura tóxica Pântano tóxico também cura Angelo enquanto estiver dentro da área de efeito.

Poder de estrela: No fluxo Ao entrar na água, a velocidade de Angelo aumenta em 25%.



Nova Brawler: Melodie (Mítico)

Tipo: Algoz

Ataque: Grito monstro Melodie dispara pequenas notas musicais do seu microfone. Se atingir o alvo, uma nota surgirá e acompanhará Melodie durante um pequeno intervalo de tempo. Melodie pode ter até três notas ao mesmo tempo.

Super: Refrão chiclete Melodie corre para frente. Melodie pode correr para frente três vezes antes de descarregar seu Super.

Acessório: Gancho Melodie recebe um escudo com 15% da sua saúde máxima para cada nota ativa.

Acessório: Crescendo Durante 5 segundos, a velocidade de movimento das notas que acompanham Melodie aumenta em 25%, e a órbita das notas fica 60%. maior.

Poder de estrela: Ritmo acelerado A velocidade de movimento de Melodie aumenta em 8% para cada nota que a acompanha.

Poder de estrela: Remix As notas de Melodie duram 25% a mais antes de sumirem.



Novas hipercargas

Cordelius: Escuridão total Cordelius desacelera inimigos no Vale das Sombras.



Buzz:Buzzwatch

O Super de Buzz reinicia toda a vez que ele atinge uma parte do mapa durante a hipercarga.

El Primo: Salto gravitacional A área de impacto do Super é consideravelmente ampliada. A habilidade agora atrai os inimigos para o epicentro, em vez de afastá-los.

Belle: Mira certa O Super de Belle foca nos inimigos.

Sprout: Espinhos O Super de Sprout também causa dano em área próximo da sebe.

Bibi: Fora do limite O Super de Bibi se divide em dois depois de acertar um Brawler.



Novos visuais

Temporada de março do Brawl Pass: Areia do Tempo

Shelly Odalisca | Épico (Brawl Pass)

Variações de cores de visuais: Shelly Odalisca Turquesa e Shelly Odalisca Ametista | Épico (Brawl Pass Plus)

Mike Sultão | Épico (Ranqueado)

Chuck Escorpião do Deserto | Lendário

Edgar Ladrão do Deserto | Mítico

Wattson Gênio | Épico

Temporada de abril do Brawl Pass: Ragnarok

Buzz Presa de Fenrir | Épico (Brawl Pass)

Variações de cores de visuais: Buzz Presa de Fenrir Lúgubre e Buzz Presa de Fenrir Carmin | Épico (Brawl Pass Plus)

Bibi Machado de Thor | Lendário

Cordelius Lança de Odin | Épico

Chester Cetro de Loki | Épico (Ranqueado)

Jessie Sopro de Skadi | Mítico

Melodie Trança de Sif | Raro

Tema paralelo: LINE FRIENDS

Cony Superfã | Super-raro

Sally Balão | Super-raro

Brown Foguete | Épico

Os visuais de LINE FRIENDS serão lançados em março.

Tema paralelo: Esquadrão robô

Colt Robô | Lendário

Variações de cores de visuais: Colt Robô Supremo e Colt Robô Renegado | Lendário

Robô Leon | Lendário

Variações de cores de visuais: Leon Robô Sombrio e Leon Robô Radiante | Lendário

Os visuais do tema paralelo Esquadrão robô serão lançados em meados de abril.

Diversos

Spike Cocô | Mítico

El Tiburón Bebé | Épico

Squeak Bloco de Notas | Raro

Fang Arremessador Azul e Fang Arremessador Vermelho | Épicos

Angelo Duente | Raro

Visuais prateados e dourados

Maisie

R-T

Cordelius

Doug

Pearl

Títulos

Sanguessuga: título de domínio de Angelo.

Indomável: título de domínio da Melodie.

Atemporal: título do Brawl Pass Plus da temporada Areia do Tempo.

Poder divino: título do Brawl Pass Plus da temporada Ragnarok.

Ajustes de balanceamento

Melhorias (buffs)

Doug * Remoção do decréscimo de dano e de cura de acordo com a proximidade.

Griff * O ataque principal aumentou: 260 → 280.* A taxa de recarga do Super aumentou levemente.* O dano do acessório Cofrinho aumentou: 1.300 → 1.400.

Nita * A vida de Bruce aumentou: 4.000 → 4.300.

Otis * O dano do ataque principal aumentou: 440 → 460.* O dano do acessório Bomba de tinta aumentou: 1.100 → 1.150.

Ash * A quantidade de fúria obtida por meio de ataques básicos aumentou: 130 → 150.

Ruffs * O dano do ataque principal aumentou: 560 → 600.* O dano do acessório Suporte Aéreo aumentou: 1.120 → 1.200.

El Primo * O dano do ataque principal aumentou: 360 → 380.* O dano do acessório Cinturão de Asteroides aumentou: 2.880 → 3.040.* O dano do poder de estrela El Fuego aumentou: 1.692 → 1.786.

Gale * O dano do Super aumentou: 420 → 500.* A taxa de recarga do Super obtida com o Super aumentou levemente.

Barley * O dano do Super aumentou: 680 → 760.* A taxa de recarga do Super obtida com o Super aumentou levemente.

Eugênio * O dano do ataque principal aumentou: 960 → 1.000.* O dano do acessório Espíritos Vingativos aumentou: 1.536 → 1.600.

Penny* O dano do ataque principal aumentou: 940 → 980.* O dano do poder de estrela Disparo de Mestre aumentou: 1.316 → 1.372.

Enfraquecimentos (nerfs)

Hipercargas * A duração da hipercarga não aumenta quando os jogadores obtém uma recarga de Super durante uma hipercarga.

Fang * O poder de estrela Chute Reserva não carrega a hipercarga ao eliminar inimigos.* A pipoca da hipercarga não carrega o Super.* O dano da pipoca da hipercarga diminuiu: 100% → 50% do dano do Super.* O dano da hipercarga diminuiu: 20% → 15%.

Pearl * A saúde diminuiu: 4.200 → 3.900.* O dano de hipercarga aumentou: 20% → 25%.* A velocidade da hipercarga diminuiu: 30% → 26%.* O escudo da hipercarga diminuiu: 20% → 5%.

Larry e Lawrie * O dano do ataque principal diminuiu: 840 → 700.* O alcance do arremesso diminuiu: 24 → 22.

Amber * O dano do ataque diminuiu: 220 → 210.* O dano do acessório Órbita Flamejante diminuiu: 2.200 → 2.100.

Buster * O dano do ataque principal diminuiu: 1.400 → 1.380.

Cordelius * O acessório Replantio não funciona no Vale das Sombras.

Colette * A velocidade da hipercarga diminuiu: 30% → 26%.* O escudo da hipercarga diminuiu: 15% → 5%.

Maisie * A velocidade da hipercarga diminuiu: 30% → 26%.* O escudo da hipercarga diminuiu: 15% → 5%.

Lou * A velocidade da hipercarga diminuiu: 30% → 26%.* O escudo da hipercarga diminuiu: 15% → 5%.

Colt * O multiplicador da hipercarga diminuiu: 40% → 35%.* O dano da hipercarga diminuiu: 30% → 25%.* A velocidade da hipercarga diminuiu: 30% → 26%.* O escudo da hipercarga diminuiu: 10% → 5%.

Bull * O multiplicador da hipercarga diminuiu: 40% → 35%.* O dano da hipercarga diminuiu: 10% → 5%.* O escudo da hipercarga diminuiu: 30% → 25%.

Dynamike* O multiplicador da hipercarga diminuiu: 40% → 30%.* O dano da hipercarga diminuiu: 30% → 25%.* O escudo da hipercarga diminuiu: 15% → 5%.

Mudanças:

Charlie * A velocidade de projétil do Super diminuiu: 4.200 → 3.300.* A taxa de hipercarga aumentou: 40% → 60%.* O dano da hipercarga diminuiu: 30% → 25%.* A velocidade da hipercarga diminuiu: 30% → 26%.* O escudo da hipercarga diminuiu: 10% → 5%.

Edgar * O acessório Alçar Voo não carrega a hipercarga.* O enfraquecimento anteriormente aplicado à hipercarga foi revertido (25% → 40%).* A velocidade da hipercarga aumentou: 20% → 24%.* O dano da hipercarga diminuiu: 25% → 15%.* O escudo da hipercarga diminuiu: 25% → 15%.

Shelly * O multiplicador da hipercarga diminuiu: 40% → 30%.* O dano da hipercarga diminuiu: 25% → 5%.* O escudo da hipercarga diminuiu: 15% → 25%.

Spike * O multiplicador da hipercarga diminuiu: 40% → 35%.* O dano de hipercarga aumentou: 20% → 25%.* A velocidade da hipercarga diminuiu: 30% → 26%.* O escudo da hipercarga diminuiu: 20% → 5%.

Jessie * O multiplicador da hipercarga diminuiu: 40% → 60%.* O dano de hipercarga aumentou: 20% → 25%.* A velocidade da hipercarga diminuiu: 30% → 26%.* O escudo da hipercarga diminuiu: 20% → 5%.

Mico * A velocidade da hipercarga aumentou: 20% → 24%.* O escudo da hipercarga diminuiu: 25% → 5%.

Corvo * O multiplicador da hipercarga diminuiu: 40% → 60%.* O dano da hipercarga diminuiu: 30% → 25%.* A velocidade da hipercarga aumentou: 20% → 24%.* O escudo da hipercarga diminuiu: 25% → 5%.

Jacky * O dano da hipercarga diminuiu: 25% → 5%.* O escudo da hipercarga diminuiu: 15% → 25%.

Rosa* O dano da hipercarga diminuiu: 20% → 5%.* A velocidade da hipercarga aumentou: 20% → 25%.

Mudanças em mapas, modos de jogo e troca de eventos

Novos modos de jogo sazonais

Fuga de Troféus

Hipercarga Caótica

Este evento está restrito a Combates solitários, mas ainda libera hipercarga para todos os Brawlers.

Com a comunidade

Dia de Caça foi removido e, atendendo a pedidos, Basquete-brawl retornou!

Ambientes

Removidos :* Fábrica de Robôs (inclusive no Combate)* Hotel nevado do Mister P* Jogo de luta

Incluídos:* Arcade Starr (incluindo Teto dançante para Basquete-brawl)* Arcade Starr: Combate (novo)* Bazar da Tara* Bazar da Tara: Combate (novo)* Pântano dos Pombinhos

Mapas

Baskete-brawl (4)* Teto dançante* Fortaleza do basquete* Marcação pesada* Prados verdes

Caça-estrelas (4) | Indisponível na rotação, encontrado apenas em batalhas amistosas e no Ranqueado.* Eminente* Tocaia* Campo de tiro* Bolo em camadas

Fute-brawl (8)* Bola na orla* Centro do palco* Pintando o pinball* Cerco* Arena galáctica* Fora da linha* Retina* Sonho do goleiro (novo)

Pique-gema (8)* Mina inundada* Ilumina* Fliperama rústico* Ângulo agudo* Arco duplo* Mina rochosa* Vagão extravagante* Espaço aberto

Roubo (4)* Ponte inalcançável* Zona segura* Pit stop* Mortuário GG

Zona estratégica (4)* Anel de fogo* Zona livre* Dividido* Besouros brigões

Nocaute (8)* Profundezas* Fontes fartas* Rocha da Belle (com modificações)* Fênix flamejante* Garganta do braço dourado* Meio-termo equilibrado* Descampado* Novos horizontes (novo)

Combate (8)* Pedra queimada* Tudo ou nada* Invasão da ilha* Encrenca em dobro* Centro seguro* Lago de ossos* Planície de dunas* Paraíso do tiro preciso (novo)

Extermínio (4)* Destino fatídico* Paraíso do caçador* Campo de tiro* Pradaria traiçoeira

Ranqueado (e campeonato mundial de Brawl Stars)

Caça-estrelas * Campo de tiro* Tocaia* Eminente

Fute-brawl * Centro do palco* Pintando o pinball* Sonho do goleiro

Pique-gema * Vagão extravagante* Arco duplo* Fliperama rústico

Roubo * Zona segura* Ponte inalcançável* Pit stop

Zona estratégica * Besouros brigões* Anel de fogo* Dividido

Nocaute* Rocha da Belle* Descampado* Novos horizontes

Megacofre

Fute-brawl * Cerco* Sonho do goleiro* Bola na orla

Pique-gema * Mina rochosa* Espaço aberto* Mina inundada

Nocaute * Novos horizontes* Descampado* Rocha da Belle

Zona estratégica* Anel de fogo* Besouros brigões* Zona livre

Recompensas de fama

Ao atingir um nova divisão de fama, agora os jogadores recebem recompensas especiais, como reações, ícones de jogador e um plano de fundo para o cartão de batalha que muda de visual a cada divisão.

O plano de fundo estará sempre associado à maior divisão do nível de fama do jogador e pode ser ativado ou desativado na tela do cartão de batalha.

Novo modo: Ranqueado!

Liga estelar é coisa do passado. A moda agora é jogar no Ranqueado!

Apenas Brawlers com nível de poder 9 e superior podem participar.

Entre Bronze e Ouro III, as partidas serão disputadas no formato melhor de 1, sem fase de banimento.

A partir da divisão Diamante I, as partidas serão disputadas no formato melhor de 3, com fase de banimento.

Para jogar nas divisões Diamante I e superiores, é preciso ter pelo menos 12 Brawlers com nível de poder 9.

Jogadores das divisões Diamante I e superiores não poderão criar ou serem integrados a equipes com jogadores de divisões Ouro III e inferiores.

Agora, as temporadas têm um mês de duração, como acontece com as temporadas do Brawl Pass.* Ao término de cada temporada, os jogadores voltarão para a divisão Bronze I.* Todos os jogadores receberão uma aceleração de divisão que terá efeito até a divisão obtida na temporada anterior.

Missões inéditas, exclusivas do Ranqueado.

Divisões e pontuações do Ranqueado

As divisões do Ranqueado são organizadas de modo semelhante às da liga estelar, com a diferença de que no Ranqueado é possível observar quantos pontos foram obtidos ou perdidos após uma partida. No Ranqueado, os jogadores recebem pontos que determinam a sua divisão.

A quantidade de pontos obtidos ou perdidos no Ranqueado varia de acordo com a pontuação de divisão do oponente.* Ou seja, os jogadores ganham mais pontos ao enfrentarem um jogador de divisão mais elevada (e perdem menos pontos ao sofrerem derrotas), do mesmo modo que ganham menos pontos ao enfrentarem jogadores de divisões mais baixas que as suas.* Empates não requerem que as partidas sejam jogadas novamente. Em vez disso, os pontos serão distribuídos entre todos os jogadores tendo em vista a diferença entre suas pontuações de divisão.

Ao serem promovidos para uma nova categoria, os jogadores não poderão ser rebaixados para categorias inferiores.* Ao ser promovido para a divisão Mítica I, por exemplo, um jogador não poderá ser rebaixado para Diamante III, mas pode ser rebaixado de Mítica II para Mítica I.

Ao atingir a divisão Mestre, os jogadores serão indicados por um número absoluto referente às suas pontuações de divisão. Quando isso acontecer, serão incluídos na liderança global da temporada corrente juntamente aos outros da mesma divisão.

Pareamento no Ranqueado

Os jogadores só poderão jogar em duplas com jogadores cuja diferença de classificação seja de, no máximo, três divisões.* Um jogador na divisão Mítica I só pode jogar em equipe com jogadores que estejam entre Diamante I e Lendária I.

As equipes, por sua vez, não podem enfrentar equipes com mais de duas divisões de diferença (Diamante I não pode enfrentar Mítica II, por exemplo).

As filas de espera para partidas solo e em equipe foram removidas. Agora, é possível jogar solo, em dupla e em equipes de três jogadores.* Em partidas em que jogadores solo enfrentarem equipes, o sistema de pareamento ajustará os parâmetros para que a partida seja mais equilibrada.

Novo sorteio Starr do Ranqueado!

O sorteio Starr do Ranqueado é um novo sistema de recompensas implementado a partir da chegada do modo Ranqueado!

Ele contém Blings, itens de personalização, visuais de temporadas passadas da liga estelar, além de visuais de temporadas futuras do Ranqueado!

A cada temporada, novos visuais e cosméticos poderão ser obtidos.

As primeiras recompensas incluem visuais da liga estelar do ano passado, a começar por Piper Mariposa.

Os sorteios Starr do Ranqueado estão disponíveis na lista de prêmios do Ranqueado, em que também podem ser encontrados um sorteio Starr épico, sorteios Starr míticos e sorteios Starr lendários.

Novos Fundos para os Cartões de Batalha do Ranqueado!

Mostre para todo mundo a sua divisão com os novos Fundos para os Cartões de Batalha do Ranqueado!

Os novos Fundos para os Cartões de Batalha do Ranqueado são exibidas no cartão de batalha e mudam de acordo com a sua divisão.

Os Fundos Ranqueados obtidos numa temporada serão mantidos na próxima, mas somente na próxima.* Por isso, para manter a sua moldura do Ranqueado, terá que continuar jogando no Ranqueado em todas as temporadas.

As molduras do Ranqueado também podem ser melhoradas a cada temporada caso termine na mesma divisão até sete vezes.

Se não quiser exibir a sua divisão, poderá ocultar os Fundos na tela do cartão de batalha.

Modificadores do Ranqueado

As partidas do Ranqueado contarão com modificadores.

Os modificadores do Ranqueado foram projetados para esquentar um pouco as coisas nas partidas competitivas, mas queremos que elas continuem sendo justas para ambas as equipes. Por isso, eles não conterão elementos de aleatoriedade e todas as mudanças realizadas nos modificadores afetarão as duas equipes em igual proporção.

Cada temporada do Ranqueado contará com quatro modificadores, que se alternarão entre as temporadas. Os primeiros são os seguintes:

Temporada de março* Tiro rápido : a munição recarrega 10% mais rápido quando um alvo é atingido.* Amigão : a saúde de todos os Brawlers é igual à do Brawler aliado com mais saúde.* Detonação agendada : destrói o terreno progressivamente.

Temporada de abril* Munição farpada : todo dano causa um dano adicional de 10% que será aplicado ao longo do tempo.* Batidão : os Brawlers ficam imunes a toda forma de controle.* Um modificador da temporada de março reaparecerá na temporada seguinte.

Modificador fixo* Clássico: partidas sem modificadores.

Denúncias e penalidades em partidas ranqueadas

As partidas ranqueadas contarão com um novo sistema de denúncia. Ao término de cada partida, os jogadores poderão denunciar jogadores que tenham tido comportamentos antiéticos durante a partida.

Há três tipos de denúncias que podem ser realizadas ao final das partidas: sabotagem, trapaça e jogador desfavorável.

Para evitar uma utilização excessiva dessa ferramenta, há um limite de dez denúncias diárias para cada jogador.

Se você reportar um jogador e ele for penalizado, uma notificação será enviada à sua caixa de mensagens do jogo.

O que muda com o sistema de denúncia? Todos os jogadores serão classificados de acordo com seus níveis de reputação.

Quando um jogador for alvo de denúncias, sua reputação diminuirá.

Quando a reputação cair significativamente, o jogador receberá um cartão amarelo e um aviso de que poderá ser suspenso das partidas ranqueadas se continuar a ser alvo de penalidades.

Se a reputação continuar caindo, os jogadores receberão um cartão vermelho, que os impedirá de jogar partidas ranqueadas durante um tempo.

A única maneira de recuperar a reputação é jogando partidas ranqueadas sem sofrer denúncias.

Os jogadores só podem visualizar os indicadores das suas próprias reputações, e não os dos demais jogadores.

Outras mudanças

As animações dos Bralwers nas salas de espera agora têm efeitos físicos. Rotacione-os para ver o que acontece!

O preço base de 1.000 duplicadores de XP diminuiu: de 40 para 25 gemas.

Agora é possível votar ao término das partidas e escolher entre um emoji com polegar para cima ou um emoji com o polegar para baixo.

O caminho de troféus foi ampliado: de 50.000 para 70.000 troféus.

Correções de erros