No final de cada dia de competição, os 8 Clubes na Liga são classificados com base na quantidade total de Troféus do Clube ganhos por todos os membros de cada Clube. Todos os Clubes recebem Pontos do Clube que dependem da sua posição na classificação:







Rank 1 - 100 Pontos do Clube

Rank 2 - 80 Pontos do Clube

Rank 3 - 70 Pontos do Clube

Rank 4 - 50 Pontos do Clube

Rank 5 - 40 Pontos do Clube

Rank 6 - 30 Pontos do Clube

Rank 7 - 20 Pontos do Clube

Rank 8 - 10 Pontos do Clube

Os Troféus do Clube são redefinidos zerados no final de cada dia de competição.







Final da Temporada e Classificação dos Clubes





A Temporada semanal acaba todas as Segundas-feiras, quando todos os Clubes na Liga são classificados com base na quantidade total de Pontos do Clube ganhos durante os 3 dias de competição. Esta classificação determina se um Clube é promovido ou rebaixado e também a quantidade de recompensas!



A Classificação do Clube é igual a da Liga Estelar, com todos os Clubes começando no Bronze I no lançamento da funcionalidade.





Moedas do Clube e Loja do Clube