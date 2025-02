As temporadas da Liga de Clubes agora têm uma semana de pausa, preenchidas pela temporada de Missões do Clube.

As recompensas do final da semana são definidas pelo Rank da liga do clube

Quanto maior forem os Pontos de Missão ganhos, maior serão as recompensas no final da semana.

Jogar com um companheiro do clube dá um bônus de conclusão (Para poderem terminar as Missões do Clube mais rapidamente)