Os Pontos Estelares são uma moeda nova que você pode usar para itens exclusivos como Skins Estelares (mais itens chegarão no futuro). Você consegue Pontos Estelares sempre que atinge as classes 10, 15 e 20 do seu Brawler, assim como no final da temporada (metade dos troféus acima de 500 que você perde são convertidos em Pontos Estelares). Os Pontos Estelares serão creditados retroativamente se você já subiu um Brawler de classe.



Os troféus reduzidos no final da temporada são convertidos em Pontos Estelares (1 Troféu removido = 1 Ponto Estelar)



Pontos Estelares são também conquistados quando atinge novas classes de um Brawler pela primeira vez

Classe 10 = 100 Pontos Estelares

Classe 15 = 200 Pontos Estelares

Classe 20 = 300 Pontos Estelares