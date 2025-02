Uma nova forma de jogar Brawl no competitivo! Com apenas três partidas por dia, você precisa vencer seus jogos e escalar nos rankings para alcançar a glória (e os Pontos Estelares)! A "Sede de Poder" decorre em temporadas de 14 dias, a começar no dia 29 de Outubro!

Desbloqueia quando o jogador conquista o primeiro Poder de Estrela, e apenas Brawlers com Poderes de Estrela podem participar na Sede de Poder. Um máximo de três partidas podem ser jogadas diariamente e o ranking reinicia no inicio de cada temporada.

O matchmaking da Sede de Poder é baseada nos seus atuais pontos da atual temporada (e não em troféus) Vitória no 3v3 = 30 pontos Empate no 3v3 = 15 pontos Derrota no 3v3 = 5 pontos Pontos no Combate, Combate Duplo, Estrela Solitária e Caça ao Chefe dependem da classificação

Vitória Épica! Quando você vence uma partida 3v3 na Sede de Poder e atinge objetivos específicos, você ganha 3 pontos extra! Pique Gema = Vença uma partida antes da 15ª gema aparecer Roubo/Encurralado = Vença com pelo menos 80% de vida intacta no seu Cofre ou Base IKE Fute-Brawl = Vença por 2-0 Caça-Estrelas = Vença por 10 ou mais estrelas

Recompensas são creditadas no final de cada Temporada, com base nos pontos que acumulou durante toda a temporada.

Os jogadores do Top 200 também recebem uma recompensa extra baseada no seu ranking! (Em caso de empate, o total de troféus é usado para o desempate).