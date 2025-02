...tem sempre aquela caixa que tem o nosso nome inscrito nela até um oponente aparecer e tentar pegar a caixa para ele. O orgulho fala mais alto e acabamos disputando a caixa, muitas vezes contra um inimigo mais forte.

Brigue por caixas somente se estiver seguro que vai levar de vencida a disputa. Se não for o caso, o melhor mesmo é recuar. Há sempre mais caixas no mapa ou oponentes para derrotar. Afinal, o objetivo do modo Combate é, acima de tudo, sobreviver!