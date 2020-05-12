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12 мая 2020 г.
Blog – Brawl Stars

ОБНОВЛЕНИЕ: Базар Тары!

Базар Тары, открыт!

Первый сезон Brawl Pass начинается! Добро пожаловать в Базар Тары!

Новый Боец - Гейл! Хроматический Боец

  • Главная атака: Полярный вихрь - Гейл дует на врагов широким ветром и снегом.

  • Супер Способность: Штормовой ветер - Гейл доставляет всемогущий порыв ветра, отталкивая всех пойманных на своем пути врагов.

  • Гаджет: Пружиномёт - Гейл подбрасывает под ноги пружину, которая запускает в воздух как друзей, так и врагов.

  • Звездная сила: Бешеный порыв - Супер теперь оглушает, когда врагов толкают к стене.

  • Звездная сила: Второе дыхание- Гейл увеличивает скорость товарищей по команде попавших в область действия его Супер.

Новые скины!

  • Король Варваров Булл - Десятилетие Supercell!

  • Торговец Гейл - эксклюзивный в Brawl Pass!

  • Коварный Мортис - 150 кристаллов

  • Тропический Спраут - 30 кристаллов

  • Страж Рико - 150 кристаллов

Brawl Pass!

Хроматическая - Новая редкость!

  • Хроматические Бойцы начинают с Легендарным шансом выпадения, но этот шанс будет подниматься с каждым сезоном Brawl Pass пока не сравнится с шансом выпадения Эпического Бойца.

  • Хроматических Бойцов можно получит с Ящиков, но они гарантируется если есть Brawl Pass!


Квесты!

  • Доступно несколько различных квестов для выполнения. Квесты открываются на 300 трофеях на Пути Славе.

  • Требования жетонов для следующего уровня увеличивается постепенно.



    Награды за квесты

    • Малые 100 жетонов, Средние 200 жетонов, Большие 500 жетонов

    • Квесты Brawl Pass 200 или 500 жетонов



    Построение квестов

    • Ежедневно генерируются два Малых квеста, которые длятся 24 часа.

    • Дополнительные Средние и Большие квесты генерируются по Вторникам и Пятницам, а также эксклюзивные квесты Brawl Pass.

  • После того, как будут востребованы все награды за пасс, игроки могут продолжать играть за дополнительные Ящики.

  • Любые невыплаченные награды за предыдущие сезоны, могут быть собраны.

Значки!

  • В игру были добавлены коллекционные Значки (эмодзи). В настоящее время они могут быть использованы в чате игровой комнаты. Мы добавим поддержку для эмодзи в сражениях с последующим обновлением.

  • Коллекция Эмодзи: Игроки могут получать эмодзи только для Бойцов которые доступные.

  • Редкость Значков:


    Общие Значки: Грустные, счастливые и злые эмоции 


    Редкие Значки: GG и спасибо эмодзи 


    Эпические Значки: Специальные эмодзи, возможно, анимированные или золотой кадр

Горячая зона вернулась! (временно!)

  • Держите область, чтобы поднять флаг. Прогресс отображается визуально на экране, а также в верхнем интерфейсе в процентах.

  • Обе команды могут захватывать одну и ту же область одновременно, не блокируя друг друга.

  • Игра заканчивается, когда одна команда поднимает все флаги на карте.

Игровые режимы & Билетные Режимы

  • Добавлены новые карты "Захват кристаллов", “Награда за поимку", "Ограбление" и "Осада".

  • Больше карт во вращение для некоторых слотов игрового режим.



    Билетные режимы!

  • Режимы с билетами теперь бесплатны для игры, а новые квесты генерируются для них, когда игровой режим становится доступным.

  • Бой с боссом: 5 квестов, доступных для покорения в первых 5 уровнях сложности и 100 Жетонов награды за каждый квест.

  • Роборубка: Теперь имеет максимальный таймер 2 минуты, что игроки должны выжить, чтобы выиграть. 5 Квесты доступны для победы в первых 5 уровнях сложности и 100 Жетонов награды за каждый квест.

  • Большая Игра: Босс выигрывает, если он выживет 2-х минутный таймер. Здоровье босса было настроено под новое время. 100 наград в виде жетонов за первые 3 победы.

Другое

  • Различные улучшения пользовательского интерфейса.

  • Новые эффекты поражения Бойцов.

  • В профилях, высшее время Роборубки заменено высшим достигнутым уровнем.



    Изменения!

  • Темная Зайка Пенни VFX

  • Переделка Соевого Дэррила

  • Ремодель Пэм

  • Озвучку Дэррила

Архив!

Некоторые выбранные скины будут удалены из ротации магазина. Они будут всплывать примерно 1-2 раза в год. У выбранных скинов есть новая иконка, означающая это изменение.

  • Скины, которые переместятся в Архив:

  • Рокабильщик Мортис

  • Американский Футбол Булл

  • Майк-Повар

  • Брейк-Дансер Брок

  • Пещерный Фрэнк

Исправленые ошибки!

  • Столкновение:

    Исправлена ошибка при одновременной активации нескольких Спинеров (гаджет) Динамайка в Дружеской игре.

  • Столкновение:

    Супер Джеки больше не увеличивается после сбора банок.

  • Спайк:

    Игольница больше не подвержен влиянию Крученой подачи.

  • Ворона:

    Смертельный яд теперь правильно влияет на Джеки

  • Исправлена ошибка поиска пути, когда Шелли разрушила стену, в которую она бросалась.

  • Турельки теперь также отталкиваются стенкой Спраута.

Баланс Бойцов!

  • 8-Бит- Чит- Картридж больше не уничтожает Усилитель Урона при активации.

  • Барлей- Шаблон бутылок теперь постоянный вместо случайного Радиус гаджета увеличилась на 25%. Длительность замедленной области увеличена с 3 до 4 секунд.

  • Беа- Радиус гаджета увеличился на 20%. Медовой поток теперь всегда опускается выше Беа, а не ниже нее, чтобы легче было расположиться к стене.

  • Брок-Шаблон ракет Супер теперь фиксируется вместо случайного.

  • Мортис-Активация гаджета больше не останавливает движение Мортиса

  • Дэррил-Активация гаджета больше не останавливает Дэррила от движение. Гаджет теперь наносит меньше урона за каждую пулю, но с каждым попаданием пули зарабатывает 25% на Супер.

  • Динамайк-Активация гаджета больше не останавливает Динамайка от движение.

  • Пайпер-Гаджет теперь стреляет одной пулей, которая замедляет и отталкивает назад противника при попадание.

  • Карл- Увеличен урон Супера с 360 до 420 за размах.

  • Сэнди- Увеличен урон основной атаки с 840 до 920.

  • Биби- Понижение здоровья с 4200 до 4000.

  • Спраут- Понижение урона от основной атаки с 1000 до 940.

  • Бо- Шаблон Супер Мины теперь правильно отображается для обеих команд.

  • Тик- Шаблон атаки теперь правильно отображается для обеих команд.

  • Эмз- Исцеление от Хайпа за каждого врага уменьшилось с 400 до 320.

  • Нита- Количество Медвежьих лап (гаджет) снижены с 3-х до 2-х.

  • IKE-(Турель в Осаде) Здоровье повысилось с 30 000 до 35 000.