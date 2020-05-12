Первый сезон Brawl Pass начинается! Добро пожаловать в Базар Тары!
Главная атака: Полярный вихрь - Гейл дует на врагов широким ветром и снегом.
Супер Способность: Штормовой ветер - Гейл доставляет всемогущий порыв ветра, отталкивая всех пойманных на своем пути врагов.
Гаджет: Пружиномёт - Гейл подбрасывает под ноги пружину, которая запускает в воздух как друзей, так и врагов.
Звездная сила: Бешеный порыв - Супер теперь оглушает, когда врагов толкают к стене.
Звездная сила: Второе дыхание- Гейл увеличивает скорость товарищей по команде попавших в область действия его Супер.
Король Варваров Булл - Десятилетие Supercell!
Торговец Гейл - эксклюзивный в Brawl Pass!
Коварный Мортис - 150 кристаллов
Тропический Спраут - 30 кристаллов
Страж Рико - 150 кристаллов
Хроматическая - Новая редкость!
Хроматические Бойцы начинают с Легендарным шансом выпадения, но этот шанс будет подниматься с каждым сезоном Brawl Pass пока не сравнится с шансом выпадения Эпического Бойца.
Хроматических Бойцов можно получит с Ящиков, но они гарантируется если есть Brawl Pass!
Квесты!
Доступно несколько различных квестов для выполнения. Квесты открываются на 300 трофеях на Пути Славе.
Требования жетонов для следующего уровня увеличивается постепенно.
Награды за квесты
Малые 100 жетонов, Средние 200 жетонов, Большие 500 жетонов
Квесты Brawl Pass 200 или 500 жетонов
Построение квестов
Ежедневно генерируются два Малых квеста, которые длятся 24 часа.
Дополнительные Средние и Большие квесты генерируются по Вторникам и Пятницам, а также эксклюзивные квесты Brawl Pass.
После того, как будут востребованы все награды за пасс, игроки могут продолжать играть за дополнительные Ящики.
Любые невыплаченные награды за предыдущие сезоны, могут быть собраны.
В игру были добавлены коллекционные Значки (эмодзи). В настоящее время они могут быть использованы в чате игровой комнаты. Мы добавим поддержку для эмодзи в сражениях с последующим обновлением.
Коллекция Эмодзи: Игроки могут получать эмодзи только для Бойцов которые доступные.
Редкость Значков:
Общие Значки: Грустные, счастливые и злые эмоции
Редкие Значки: GG и спасибо эмодзи
Эпические Значки: Специальные эмодзи, возможно, анимированные или золотой кадр
Держите область, чтобы поднять флаг. Прогресс отображается визуально на экране, а также в верхнем интерфейсе в процентах.
Обе команды могут захватывать одну и ту же область одновременно, не блокируя друг друга.
Игра заканчивается, когда одна команда поднимает все флаги на карте.
Добавлены новые карты "Захват кристаллов", “Награда за поимку", "Ограбление" и "Осада".
Больше карт во вращение для некоторых слотов игрового режим.
Билетные режимы!
Режимы с билетами теперь бесплатны для игры, а новые квесты генерируются для них, когда игровой режим становится доступным.
Бой с боссом: 5 квестов, доступных для покорения в первых 5 уровнях сложности и 100 Жетонов награды за каждый квест.
Роборубка: Теперь имеет максимальный таймер 2 минуты, что игроки должны выжить, чтобы выиграть. 5 Квесты доступны для победы в первых 5 уровнях сложности и 100 Жетонов награды за каждый квест.
Большая Игра: Босс выигрывает, если он выживет 2-х минутный таймер. Здоровье босса было настроено под новое время. 100 наград в виде жетонов за первые 3 победы.
Различные улучшения пользовательского интерфейса.
Новые эффекты поражения Бойцов.
В профилях, высшее время Роборубки заменено высшим достигнутым уровнем.
Изменения!
Темная Зайка Пенни VFX
Переделка Соевого Дэррила
Ремодель Пэм
Озвучку Дэррила
Некоторые выбранные скины будут удалены из ротации магазина. Они будут всплывать примерно 1-2 раза в год. У выбранных скинов есть новая иконка, означающая это изменение.
Скины, которые переместятся в Архив:
Рокабильщик Мортис
Американский Футбол Булл
Майк-Повар
Брейк-Дансер Брок
Пещерный Фрэнк
Столкновение:
Исправлена ошибка при одновременной активации нескольких Спинеров (гаджет) Динамайка в Дружеской игре.
Столкновение:
Супер Джеки больше не увеличивается после сбора банок.
Спайк:
Игольница больше не подвержен влиянию Крученой подачи.
Ворона:
Смертельный яд теперь правильно влияет на Джеки
Исправлена ошибка поиска пути, когда Шелли разрушила стену, в которую она бросалась.
Турельки теперь также отталкиваются стенкой Спраута.
8-Бит- Чит- Картридж больше не уничтожает Усилитель Урона при активации.
Барлей- Шаблон бутылок теперь постоянный вместо случайного Радиус гаджета увеличилась на 25%. Длительность замедленной области увеличена с 3 до 4 секунд.
Беа- Радиус гаджета увеличился на 20%. Медовой поток теперь всегда опускается выше Беа, а не ниже нее, чтобы легче было расположиться к стене.
Брок-Шаблон ракет Супер теперь фиксируется вместо случайного.
Мортис-Активация гаджета больше не останавливает движение Мортиса
Дэррил-Активация гаджета больше не останавливает Дэррила от движение. Гаджет теперь наносит меньше урона за каждую пулю, но с каждым попаданием пули зарабатывает 25% на Супер.
Динамайк-Активация гаджета больше не останавливает Динамайка от движение.
Пайпер-Гаджет теперь стреляет одной пулей, которая замедляет и отталкивает назад противника при попадание.
Карл- Увеличен урон Супера с 360 до 420 за размах.
Сэнди- Увеличен урон основной атаки с 840 до 920.
Биби- Понижение здоровья с 4200 до 4000.
Спраут- Понижение урона от основной атаки с 1000 до 940.
Бо- Шаблон Супер Мины теперь правильно отображается для обеих команд.
Тик- Шаблон атаки теперь правильно отображается для обеих команд.
Эмз- Исцеление от Хайпа за каждого врага уменьшилось с 400 до 320.
Нита- Количество Медвежьих лап (гаджет) снижены с 3-х до 2-х.
IKE-(Турель в Осаде) Здоровье повысилось с 30 000 до 35 000.