Больше карт во вращение для некоторых слотов игрового режим.

Режимы с билетами теперь бесплатны для игры, а новые квесты генерируются для них, когда игровой режим становится доступным.

Бой с боссом: 5 квестов, доступных для покорения в первых 5 уровнях сложности и 100 Жетонов награды за каждый квест.

Роборубка: Теперь имеет максимальный таймер 2 минуты, что игроки должны выжить, чтобы выиграть. 5 Квесты доступны для победы в первых 5 уровнях сложности и 100 Жетонов награды за каждый квест.