Булл: Страх и Топот - Булл прекращает действие своего Супер и на 1,5 секунды замедляет всех врагов поблизости мощным ударом ноги о землю.

Макс: Кроссовки с Сюрпризом - Макс отправляется к выбранному месту с задержкой в 4 секунды и восстанавливает весь полученный за это время урон.

Беа: Потревоженный Улей - Беа выпускает трех пчёл, которые летают над стенами и наносят урон согласно дистанции - чем дальше, тем выше урон.

Дэррил: Бочка со Смолой - Дэррил создает вокруг себя замедляющую область на 4 секунды.

Нита: Искусственный Мех - Медведь Ниты получает 35% защиты от урона на 3 секунды.

Спраут: Пересадка - Спраут мгновенно заряжает Супер, убрав созданную им преграду.

Брок: Ракетное Топливо - Следующая основная атака Брока, мегаракета, которая уничтожает стены и наносит больше урона.



Карл: Летающий Крюк - Во время следующей атаки Карл переносится на место, до которого долетела его кирка.

8-Бит: Бонусные Очки - Во время следующей атаки количество снарядов увеличивается.