В этом обновления Бравлоуин нас ждет новый (старый) игровой режим, новый Легендарный боец, скины победителей Supercell Make и многое другого!
Основная атака - Амбер стреляет непрерывным потоком огня, который может зажечь любую огненную жидкость на земле.
Супер - Амбер бросает фляжку с огненной жидкостью, которая протекает во время полета и создает большую лужу на месте посадки
Гаджет - повышает скорость передвижения Амбер и оставляет след из огненной жидкости.
Звездная Сила #1 - Позволяет иметь две лужи огненной жидкости на земле одновременно и Амбер перезаряжает Супер, стоя в огненной жидкости
Доступно после достижения 1 000 трофеев
Создавайте карты на ваш вкус и играйте в дружеских играх [Захват Кристалов, Столкновение, Броулбол].
Пишите #BrawlMaps в YouTube для более подробной информации!
Инфернальный Бо (Специальные визуальные эффекты и анимация) | 150 кристаллов | Make
Зомбиби (Специальные визуальные эффекты и лицо) | 80 Кристаллов | Make
Хеллоуинская Роза (Специальные визуальные эффекты для основной атаки, обновление анимации Розы) | 80 Кристаллов | Сезонный
Серебряный/Золотой Булл
Серебряный/Золотой Барлей
Серебряный/Золотой Рико
Серебряный/Золотой Фрэнк
Серебряный/Золотой Мортис
Дуэлянт Кольт (Специальные визуальные эффекты и анимация) | $4,99 (ограниченный).
Пайпер: Новые визуальные эффекты лица
Леон-Акула: Новые визуальные эффекты
Роза: Обновление анимации
Новая музыка и фон в честь Хэллоуина.
Концерт группы Поко
Испытание Бравлоуин
Выиграй скин “Хеллоуинская Роза” и эксклюзивные Значки!
Требование для участия: 800 трофеев
12 Побед (4 Поражение)
Захват Кристаллов (Вжух-Вжух)
Горячая Зона (Огненное кольцо)
Ограбление(Морг GG)
Награда за поимку (Падающая звезда)
Ночной Дозор возвращается в качестве временного игрового режима с новым циклом карт.
Оформление в честь Хэллоуина: Концерт группы Поко и Морг Мортиса.
Добавлено оповещение о том, что награды 1-го сезона будут автоматически собраны при окончании 3-го сезона (фактическая функциональность для автоматического сбора будет добавлена в ноябрьском обновлении).
Удалено повышение общего матчмейкинга команды при вступлении в матч с группой из 2 или 3 игроков.
Раньше играя с друзьями в команде, вы бы играли против игроков с более высокими трофеями. Теперь, когда в команде, поиск матча должен учитывать только самого высокого трофейного игрока из твоей команды.
Концерт группы Поко
Новая музыка и окружение игры.
Осада
Болты появляются на специфических местах карт и порядок появление болтов повторяется на протяжении всего матча.
Новая ротация карт
Горячая Зона
Новая ротация карт
Много новых карт
Броулбол
Автогол теперь недоступен из-за невидимой стены. Команда противника должна быть последней, кто коснется мяча для того, чтобы забить гол.
Силовая Гонка
Столкновение (Одиночное/Парное) исключены из ротации.
В ротацию включены исключительно карты Brawl Stars Championship.
Булл: Страх и Топот - Булл прекращает действие своего Супер и на 1,5 секунды замедляет всех врагов поблизости мощным ударом ноги о землю.
Макс: Кроссовки с Сюрпризом - Макс отправляется к выбранному месту с задержкой в 4 секунды и восстанавливает весь полученный за это время урон.
Беа: Потревоженный Улей - Беа выпускает трех пчёл, которые летают над стенами и наносят урон согласно дистанции - чем дальше, тем выше урон.
Дэррил: Бочка со Смолой - Дэррил создает вокруг себя замедляющую область на 4 секунды.
Нита: Искусственный Мех - Медведь Ниты получает 35% защиты от урона на 3 секунды.
Спраут: Пересадка - Спраут мгновенно заряжает Супер, убрав созданную им преграду.
Брок: Ракетное Топливо - Следующая основная атака Брока, мегаракета, которая уничтожает стены и наносит больше урона.
Карл: Летающий Крюк - Во время следующей атаки Карл переносится на место, до которого долетела его кирка.
8-Бит: Бонусные Очки - Во время следующей атаки количество снарядов увеличивается.
Кольт: Серебряная Пуля - Следующая атака Кольта, один мощный выстрел который прошивает насквозь и врагов, и препятствия.
У каждого Бойца есть три ячейки для Стандартных значков и две ячейки Особых значков
Особые значки универсальные, и могут использоваться любым Бойцом
8-Бит
Повышение здоровья с 4300 до 4800
Колетт
Увеличенная скорость заряда от Супер Атаки на 100%
Увеличена скорость перезарядки основной атаки на 11%.
ЭМЗ
Увеличена скорость перезарядки основной атаки на 5%
Гэйл
Увеличена скорость перезарядки основной атаки на 14%
Нита
Увеличена скорость перезарядки основной атаки на 12%
Брюс (медведь) теперь может двигаться и атаковать при использовании Медвежьих Лап
Бо
Растяжка теперь имеет задержку в 1,5 секунды после активации до того, как мины взорвутся. Мины все еще остаются невидимыми после того, как они были активированные гаджетом
Макс
Эффективность второй звёздной силы понижена на 50%
Добавлена поддержка 90/120/144 Гц (fps) для устройств.
Исправлена интеракция гаджета Пайпер - Автоматический Прицел - с гаджетом Фрэнка.
Гаджет Розы - Фотолампа - всегда выращивает зеленые кусты независимо от окруженья карты.
Исправлена ошибка, когда у Паладина Вольт-Меха на финальном уровне отсутствовал щит.
Исправлена ошибка, когда звуковой эффект для Тотема Бо и гаджета Беа воспроизводился каждый раз, когда предмет попадал в поле зрения другого игрока.
Исправлена ошибка, когда супер Вольта и Колетт могли разрушить стены, которые были рядом с украшениями.