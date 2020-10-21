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21 окт. 2020 г.
Blog – Brawl Stars

Описания обновления: Бравлоуин!

Бравлоуин наступил!

В этом обновления Бравлоуин нас ждет новый (старый) игровой режим, новый Легендарный боец, скины победителей Supercell Make и многое другого!

АМБЕР

  • Основная атака - Амбер стреляет непрерывным потоком огня, который может зажечь любую огненную жидкость на земле. 

  • Супер - Амбер бросает фляжку с огненной жидкостью, которая протекает во время полета и создает большую лужу на месте посадки 

  • Гаджет - повышает скорость передвижения Амбер и оставляет след из огненной жидкости.  

  • Звездная Сила #1 - Позволяет иметь две лужи огненной жидкости на земле одновременно и Амбер перезаряжает Супер, стоя в огненной жидкости 

Создание карт! (БЕТА)

  • Доступно после достижения 1 000 трофеев

  • Создавайте карты на ваш вкус и играйте в дружеских играх [Захват Кристалов, Столкновение, Броулбол].

  • Пишите #BrawlMaps в YouTube для более подробной информации!

Новые скины!

  • Инфернальный Бо (Специальные визуальные эффекты и анимация) | 150 кристаллов | Make 

  • Зомбиби (Специальные визуальные эффекты и лицо) | 80 Кристаллов | Make 

  • Хеллоуинская Роза (Специальные визуальные эффекты для основной атаки, обновление анимации Розы) | 80 Кристаллов | Сезонный  

  • Серебряный/Золотой Булл

  • Серебряный/Золотой Барлей

  • Серебряный/Золотой Рико 

  • Серебряный/Золотой Фрэнк 

  • Серебряный/Золотой Мортис

  • Дуэлянт Кольт (Специальные визуальные эффекты и анимация) | $4,99 (ограниченный).

Другие скины & улучшения персонажей

  • Пайпер: Новые визуальные эффекты лица

  • Леон-Акула: Новые визуальные эффекты

  • Роза: Обновление анимации

Бравлоуин!

  • Новая музыка и фон в честь Хэллоуина.

  • Концерт группы Поко

Испытание Бравлоуин

    • Выиграй скин “Хеллоуинская Роза” и эксклюзивные Значки!

    • Требование для участия: 800 трофеев

    • 12 Побед (4 Поражение)

    • Захват Кристаллов (Вжух-Вжух)

    • Горячая Зона (Огненное кольцо)

    • Ограбление(Морг GG)

    • Награда за поимку (Падающая звезда)

  • Ночной Дозор возвращается в качестве временного игрового режима с новым циклом карт. 

  • Оформление в честь Хэллоуина: Концерт группы Поко и Морг Мортиса.


Brawl Pass!

Добавлено оповещение о том, что награды 1-го сезона будут автоматически собраны при окончании 3-го сезона (фактическая функциональность для автоматического сбора будет добавлена в ноябрьском обновлении). 

Матчмейкинг

  • Удалено повышение общего матчмейкинга команды при вступлении в матч с группой из 2 или 3 игроков.

  • Раньше играя с друзьями в команде, вы бы играли против игроков с более высокими трофеями. Теперь, когда в команде, поиск матча должен учитывать только самого высокого трофейного игрока из твоей команды.

События и Игровые режимы

  • Концерт группы Поко

    • Новая музыка и окружение игры.

  • Осада

    • Болты появляются на специфических местах карт и порядок появление болтов повторяется на протяжении всего матча.

    • Новая ротация карт

  • Горячая Зона

    • Новая ротация карт

    • Много новых карт

  • Броулбол

    • Автогол теперь недоступен из-за невидимой стены. Команда противника должна быть последней, кто коснется мяча для того, чтобы забить гол.

  • Силовая Гонка

    • Столкновение (Одиночное/Парное) исключены из ротации.

    • В ротацию включены исключительно карты Brawl Stars Championship.

Новые Гаджеты (Скоро...)

  • Булл: Страх и Топот - Булл прекращает действие своего Супер и на 1,5 секунды замедляет всех врагов поблизости мощным ударом ноги о землю.

  • Макс: Кроссовки с Сюрпризом - Макс отправляется к выбранному месту с задержкой в 4 секунды и восстанавливает весь полученный за это время урон.

  • Беа: Потревоженный Улей - Беа выпускает трех пчёл, которые летают над стенами и наносят урон согласно дистанции - чем дальше, тем выше урон.

  • Дэррил: Бочка со Смолой - Дэррил создает вокруг себя замедляющую область на 4 секунды. 

  • Нита: Искусственный Мех - Медведь Ниты получает 35% защиты от урона на 3 секунды.

  • Спраут: Пересадка - Спраут мгновенно заряжает Супер, убрав созданную им преграду.

  • Брок: Ракетное Топливо - Следующая основная атака Брока, мегаракета, которая уничтожает стены и наносит больше урона. 

  • Карл: Летающий Крюк - Во время следующей атаки Карл переносится на место, до которого долетела его кирка.

  • 8-Бит: Бонусные Очки - Во время следующей атаки количество снарядов увеличивается.

  • Кольт: Серебряная Пуля - Следующая атака Кольта, один мощный выстрел который прошивает насквозь и врагов, и препятствия.

Значки

  • У каждого Бойца есть три ячейки для Стандартных значков и две ячейки Особых значков

  • Особые значки универсальные, и могут использоваться любым Бойцом

Баланс Бойцов

8-Бит

Повышение здоровья с 4300 до 4800

Колетт

Увеличенная скорость заряда от Супер Атаки на 100%

Увеличена скорость перезарядки основной атаки на 11%.

ЭМЗ

Увеличена скорость перезарядки основной атаки на 5%

Гэйл

Увеличена скорость перезарядки основной атаки на 14%

Нита

Увеличена скорость перезарядки основной атаки на 12%

Брюс (медведь) теперь может двигаться и атаковать при использовании Медвежьих Лап

Бо

Растяжка теперь имеет задержку в 1,5 секунды после активации до того, как мины взорвутся. Мины все еще остаются невидимыми после того, как они были активированные гаджетом

Макс

Эффективность второй звёздной силы понижена на 50%

Другое & Исправление ошибок

  • Добавлена поддержка 90/120/144 Гц (fps) для устройств.

  • Исправлена интеракция гаджета Пайпер - Автоматический Прицел - с гаджетом Фрэнка.

  • Гаджет Розы - Фотолампа - всегда выращивает зеленые кусты независимо от окруженья карты.

  • Исправлена ошибка, когда у Паладина Вольт-Меха на финальном уровне отсутствовал щит.

  • Исправлена ошибка, когда звуковой эффект для Тотема Бо и гаджета Беа воспроизводился каждый раз, когда предмет попадал в поле зрения другого игрока.

  • Исправлена ошибка, когда супер Вольта и Колетт могли разрушить стены, которые были рядом с украшениями.