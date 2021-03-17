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17 мар. 2021 г.
Blog – Brawl Stars

Силовая Лига: Исправления

Вот исправления этого обновления!

  • Исправлены проблемы с разрешением на некоторых устройствах Android

  • Исправлена ошибка, из-за которой бан капитана команды обнулялся, когда другой член команды совершал предварительный выбор бравлера

  • Исправлено неправильное отображение бравлера в качестве выбранного, когда предварительный выбор был подтвержден из-за истечения таймера

  • Исправлена ошибка, из-за которой таймер банов не отображался во время фазы банов

  • Исправлено неправильное отображение количества гаджетов для бравлеров

  • Исправлен сбой во время фазы выбора и заключительной фазы подготовки при попытке просмотра гаджетов

  • Исправлен сбой, при выходе из Силовой Лиги, когда матч вот-вот должен был начаться

  • Исправлено несколько других редких случаев сбоя

Ошибки будут исправлены после технического обслуживания (ожидаем сегодня - 17 марта)

  • Исправлена ошибка, из-за которой у игрока понижался ранг после победы в матче

  • Исправлена ошибка, из-за которой последний игрок не мог произвести свой выбор бравлера

  • Исправлена ошибка, из-за которой прогресс квеста неправильно отслеживался в игре во время игры Силовой Лиги

  • Исправлена ошибка, из-за которой прогресс опыта не был правильно начислен во время игры в Силовую Лигу