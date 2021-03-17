Исправлены проблемы с разрешением на некоторых устройствах Android
Исправлена ошибка, из-за которой бан капитана команды обнулялся, когда другой член команды совершал предварительный выбор бравлера
Исправлено неправильное отображение бравлера в качестве выбранного, когда предварительный выбор был подтвержден из-за истечения таймера
Исправлена ошибка, из-за которой таймер банов не отображался во время фазы банов
Исправлено неправильное отображение количества гаджетов для бравлеров
Исправлен сбой во время фазы выбора и заключительной фазы подготовки при попытке просмотра гаджетов
Исправлен сбой, при выходе из Силовой Лиги, когда матч вот-вот должен был начаться
Исправлено несколько других редких случаев сбоя
Ошибки будут исправлены после технического обслуживания (ожидаем сегодня - 17 марта)
Исправлена ошибка, из-за которой у игрока понижался ранг после победы в матче
Исправлена ошибка, из-за которой последний игрок не мог произвести свой выбор бравлера
Исправлена ошибка, из-за которой прогресс квеста неправильно отслеживался в игре во время игры Силовой Лиги
Исправлена ошибка, из-за которой прогресс опыта не был правильно начислен во время игры в Силовую Лигу