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17 авг. 2020 г.
Blog – Brawl Stars

Изменения Баланса

Технические изменения

Исправлена проблема, когда Мегамонстр не будет атаковать игроков во время Бешенства, когда у него ровно 75% здоровья

Разгром Суперсити теперь закончится поражением, если будет достигнуто максимальное время раунда - 13 минут и Мега-монстр не будет побежден.


Ворон - Увеличенная продолжительность замедления Токсина с 2,5 до 3,5 секунд.

Гейл - Уменьшение урона от основной атаки с 320 до 280 за удар.

Изменение скорости зарядки Супера с 10 попаданий до 12 попаданий (120).

Мистер П. - Уменьшение здоровья с 2800 до 2200.

Уменьшилось здоровье носильщиков с 1500 до 1400.

Пайпер - Уменьшение дальности самонаводящейся пули Домашний рецепт на 15%

Вольт - Снижение здоровья с 3100 до 2800

Уменьшение дальности полета частиц снаряда Основной атаки на 25%