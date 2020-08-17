Исправлена проблема, когда Мегамонстр не будет атаковать игроков во время Бешенства, когда у него ровно 75% здоровья
Разгром Суперсити теперь закончится поражением, если будет достигнуто максимальное время раунда - 13 минут и Мега-монстр не будет побежден.
Ворон - Увеличенная продолжительность замедления Токсина с 2,5 до 3,5 секунд.
Гейл - Уменьшение урона от основной атаки с 320 до 280 за удар.
Изменение скорости зарядки Супера с 10 попаданий до 12 попаданий (120).
Мистер П. - Уменьшение здоровья с 2800 до 2200.
Уменьшилось здоровье носильщиков с 1500 до 1400.
Пайпер - Уменьшение дальности самонаводящейся пули Домашний рецепт на 15%
Вольт - Снижение здоровья с 3100 до 2800
Уменьшение дальности полета частиц снаряда Основной атаки на 25%