Исправлена проблема, когда Мегамонстр не будет атаковать игроков во время Бешенства, когда у него ровно 75% здоровья



Разгром Суперсити теперь закончится поражением, если будет достигнуто максимальное время раунда - 13 минут и Мега-монстр не будет побежден.



