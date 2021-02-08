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8 февр. 2021 г.
Blog – Brawl Stars

Изменения Баланса!

Бо

  • Эффект Cупертотема становится тем слабее, чем больше он заряжает супер игрока.

  • Первый суперзаряд заряжается на полной скорости.

  • Следующие, заряжаются на 1% меньше в секунду, пока Тотем не достигнет 50% -ного понижения скорости зарядки.

  • Этот эффект отслеживается индивидуально для каждого игрока

Эдгар

  • Уменьшена скорость суперзаряда от основной атаки с 10 до 12 попаданий

Джесси

  • Уменьшен основной урон атаки с 1120 до 1060

Беа

  • Количество пчел в “Потревоженном Улье” увеличилось с 3 до 4.

  • Пчелы потревоженного улья теперь останавливаются при первом же попадании в цель.

  • Максимальный урон “Потревоженного улья” уменьшился с 800 до 600.

  • Траектория полета пчел потревоженного улья немного изменилась, чтобы двигаться медленнее и покрывать меньшую площадь.

Байрон

  • Здоровье сократилось с 2500 до 2400.

  • Уменьшен основной урон от атаки с 400 до 380.

Исправления ошибок

  • Исправлена проблема с жалобами на карты, сделанные игроком, из-за которой некоторые карты были непреднамеренно забанен.

  • Исправлены проблемы с поведением мяча в Броулбол, связанные с Супером Спраута.

  • Исправлен отскок ящиков в Столкновении связанный с Супером Спраута.

  • Исправлена разблокировка значков Гавса из набора значков!

  • Добавлены значки Колетт и Лу в наборы значков!