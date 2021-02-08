Эффект Cупертотема становится тем слабее, чем больше он заряжает супер игрока.

Первый суперзаряд заряжается на полной скорости.

Следующие, заряжаются на 1% меньше в секунду, пока Тотем не достигнет 50% -ного понижения скорости зарядки.

