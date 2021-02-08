Бо
Эффект Cупертотема становится тем слабее, чем больше он заряжает супер игрока.
Первый суперзаряд заряжается на полной скорости.
Следующие, заряжаются на 1% меньше в секунду, пока Тотем не достигнет 50% -ного понижения скорости зарядки.
Этот эффект отслеживается индивидуально для каждого игрока
Эдгар
Уменьшена скорость суперзаряда от основной атаки с 10 до 12 попаданий
Джесси
Уменьшен основной урон атаки с 1120 до 1060
Беа
Количество пчел в “Потревоженном Улье” увеличилось с 3 до 4.
Пчелы потревоженного улья теперь останавливаются при первом же попадании в цель.
Максимальный урон “Потревоженного улья” уменьшился с 800 до 600.
Траектория полета пчел потревоженного улья немного изменилась, чтобы двигаться медленнее и покрывать меньшую площадь.
Байрон
Здоровье сократилось с 2500 до 2400.
Уменьшен основной урон от атаки с 400 до 380.
Исправления ошибок
Исправлена проблема с жалобами на карты, сделанные игроком, из-за которой некоторые карты были непреднамеренно забанен.
Исправлены проблемы с поведением мяча в Броулбол, связанные с Супером Спраута.
Исправлен отскок ящиков в Столкновении связанный с Супером Спраута.
Исправлена разблокировка значков Гавса из набора значков!
Добавлены значки Колетт и Лу в наборы значков!