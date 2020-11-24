Исправление ошибок:
Исправлен сбой, который происходил, когда Супер Лу или другой эффект замедления применялся к неподвижным целям (таким как башня ИКЕ, Мортира Пенни и т.д.) и цели больше не находились в радиусе башни.
Улучшение "Создание Карт"
Карты, получившие относительно плохие результаты голосования, в настоящее время быстро исключаются из списка кандидатов, подлежащих ротации
Цель состоит в том, чтобы улучшить качество карт в течение всего дня, предлагая при этом всем картам справедливые шансы на игру.
Изменения Баланса Лу:
Повышение здоровья с 2800 до 3100
Увеличение урона от основной атаки с 380 до 400 за снежок
Повышена эффективность Звездной Силы - "Прохладный Приём" на 40%