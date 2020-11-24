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24 нояб. 2020 г.
Blog – Brawl Stars

Исправление ошибок и баланса!

Исправление ошибок и изменения баланса!

Исправление ошибок:

  • Исправлен сбой, который происходил, когда Супер Лу или другой эффект замедления применялся к неподвижным целям (таким как башня ИКЕ, Мортира Пенни и т.д.) и цели больше не находились в радиусе башни.

Улучшение "Создание Карт"

  • Карты, получившие относительно плохие результаты голосования, в настоящее время быстро исключаются из списка кандидатов, подлежащих ротации

  • Цель состоит в том, чтобы улучшить качество карт в течение всего дня, предлагая при этом всем картам справедливые шансы на игру.

Изменения Баланса Лу:

  • Повышение здоровья с 2800 до 3100

  • Увеличение урона от основной атаки с 380 до 400 за снежок

  • Повышена эффективность Звездной Силы - "Прохладный Приём" на 40%