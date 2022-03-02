Даже после нерфа, Гром превосходит всех на большинстве карт и режимов. Если сделать скорость его снаряда постоянной, он не сможет так же полагаться на автоприцеливание, а также будет иметь меньший буст вблизи. Это означает, что его естественные контр пики будут иметь больше времени, чтобы действительно контрить его.



Скорость снаряда Грома теперь постоянна (одинаковое время движения независимо от дальности)



Уменьшение дальности суперснаряда с 25→17



Для заряда Супера теперь нужно 6 попаданий (уменьшено с 7)

