Техническое обслуживание 31/03
Уменьшение дальности стрельбы Евы (с дальности Пайпера до дальности Лу)
Улучшение использования Очки силы с выбором бойца
Корректировка подбора соперников - теперь учитывается общее количество трофеев игрока в диапазоне 500-800 трофеев Бойца
Техническое обслуживание 17/03
Исправлена проблема, из-за которой возвращение кирки Карла после забитого мяча в Баскетбой могло привести к сбою в игре
Исправлена проблема, из-за которой, если Мэг трансформировалась вне поля зрения, а затем умирала - это могло привести к сбою в игре
Исправлена проблема, когда голова Тика взрывалась рядом с вагонеткой в режиме Погрузка и не наносила урон врагам
Исправлены точки спавна в Парном Столкновении
Техническое обслуживание 02/03
Исправлен SFX для значка Нянь Нита
Исправлен визуальный эффект возрождения Мэг в Мехе, после смерти
Исправлено накопление отравления Капитана Ворона
Гаджет Эша “Гнилой Банан” теперь дает 40% ярости взамен потери 40% от текущего здоровья. Урон от гаджета больше не дает дополнительной ярости.
Исправлен показ врагов гаджетом Грома и Скуика, если они находятся в зоне действия гаджета Леона “Упавший Леденец”
Новый Бравлер
Ева - Хроматический Бравлер
Ева - маленькая блоха, присоединившаяся к трио Гавса! Она - любящая мама, которая путешествует на космическом корабле, пытаясь найти теплое и уютное место для своих малышей.
Особенность: Может передвигаться по воде
Атака: Яйцемет
Ева стреляет тремя яйцами подряд. Каждое следующее яйцо крупнее предыдущего и наносит больше урона.
Супер: Бэйби-Бум
Ева откладывает большое яйцо, из которого появляется выводок детенышей. Они присасываются к врагам и наносят постепенный урон.
Гаджет 1: Пора Валить!
Ева отпрыгивает в сторону, оставляя на прежнем месте детеныша.
Гаджет 2: Материнская любовь
Детеныши, появляющиеся из активированного большого яйца, вместо нанесения урона исцеляют союзников.
Звездная Сила 1: Задом Наперед
Яйцемет стреляет яйцами в обратном порядке.
Звездная Сила 2: Приятный сюрприз
Если самое большое яйцо из яйцемета попадает во вражеского бойца, из него появляется детеныш.
Новый Brawl Pass
Биокупол
Новые скины
Скины обновления Биокупол:
Светлячок Рико (Brawl Pass Уровень 1)
Колючая Ева (Brawl Pass Уровень 70)
Оса Бо (Силовая Лига)
Лев Булл (Лига Клубов)
Следующие скины будут доступны в рамках внутриигровых покупок и позже появятся в магазине за кристаллы:
Ядовитый Плющ Белль
Мистер Муха
Богомол Роза
Мутант Спраут
Жук Мэг
Зайка Гром
Серебряные и Золотые Скины:
Спраут
Вольт
Гавс
Базз
Обновления VFX Скинов
Паладин Вольт-Меха
Амбер Де Ла Вега
Эксклюзивные Скины
Эксклюзивные скины из Brawl Pass and Силовой Лиги станут частью архива и будут доступны снова через 1 год после их оригинального релиза. Это произойдет в рамках ограниченной акции.
Сезонные скины будут добавлены в архив, после появления в последний раз. После этого они иногда будут появляться.
Первый контент, который подпадет под эти изменения - контент 11 Сезона и последующие. Т.е. Предшествующий эксклюзивный контент не будет появляться в магазине.
Бесплатные эксклюзивные скины (например, Юбилейные скины) не будут доступны к покупке в будущем
Новые значки
Анимированные
В честь Чемпионата Бравл Старс
Ева
Колючая Ева
Лампа Бравл
Не Анимированные
Значки скинов Биокупола
Пасхальные значки
Улучшение значков
Динамайк
Бо
Тик
СТУ
Джеки
Фрэнк
Грифф
Сэнди
Колетт
Эш
Иконки Игрока
Две новые иконки могут быть разблокированы с помощью Силовой Лиги
Испытания
Испытание Лампа Бравл - (Значок) 02/04 to 03/04
Испытание Пасха (Значок) 16/04 - 17/04
Игровые режимы
Зачистка
Режим 3 на 3
Набирайте очки, побеждая противников. Матч выигрывает команда, первой набравшая 8 очков! Или команда с наивысшим счетом по прошествию 2 минут
Погрузка
Режим 3 на 3
Толкай вагонетку, находясь рядом. Нахождение рядом с вражеской вагонеткой - замедляет ее.
Для победы, пригоните вагонетку до финиша первыми!
Изменения в ротации игровых режимов
Награда за поимку/Нокаут, Ограбление/Горячая зона, 7 карт каждый, 24 часа каждая карта.
Захват кристаллов, столкновение, Броулбол, 14 карт, 24 часа каждая карта.
Осада не находится в ротации - по-прежнему будет в дружеских комнатах и в Создатели Карт
Тизер выходных событий был перемещен в конец списка, а не на первое место
Столкновение теперь имеет большой баннер/тизер
Удален PvE-режим Разгром Суперсити
Нокаут добавлен в Создатель Карт
Баскетбой возвращается в качестве сезонного режима
Дуэль также станет сезонным режимом в этом сезоне
Изменения баланса
Баффы
Мистер П.
Мистер П. некоторое время был слабым, и когда его выбирают, "Не кантовать" является основным выбором Звездной Силы. Теперь, данная Звездная Сила, является базовой способностью, что в целом должно сделать персонажа намного интереснее.
"Не кантовать" теперь является базовым
Новое "Не кантовать": Каждые 4 секунды следующий чемодан наносит на 40% больше урона после отскока.
Турникет: Существующая функциональность удалена
Новый Турникет: Теперь роботы-носильщики имеют на 20% больше здоровья и на 30% больше урона
Брок
Как и в случае с Мистером Пи, играть Броком без "Поджигателя" просто не очень удобно. Сделав "Поджигатель" базовым, мы можем добавить больше жизнеспособности в его набор на ранних стадиях, а также изменить его Звездные Силы на что-то более интересное, а не привязывать их к базовой атаке.
Поджигатель теперь базовый
Новая Звездная Сила: Ракетный дождь выстреливает на 44% больше ракет.
Джеки
Джеки находится в хорошем положении, но "Контрдробилка" разрушает ее второй вариант Звездной Силы, поэтому мы усилили ее каску, чтобы сделать ее более выгодным выбором.
Защитная Каска 15→20% снижения
Беа
Бафф на Соты позволяет опытным игрокам Беа делать довольно интересные маневры, удерживая второй удар, снижая дпс, но имея возможность впитывать значительно больше урона.
Соты 20→30% снижения
Гэйл
Гэйл был нишевый вариант, а "Бешеный Порыв" - тем более. Теперь он должен стать гораздо более привлекательным выбором, и на определенных картах в определенных условиях он должен стать идеальным.
"Бешеный Порыв" 1→1.5с оглушение
Грифф
В последнее время Грифф ощущает инфляцию, поэтому мы повышаем ему зарплату для борьбы с этим.
Базовый урон - 220→260 урона за выстрел
Генерал Гавс
Наш любимый пёсик в настоящее время является очень ограниченным выбором, так как его выгодно использовать только при хорошей координации. Повышение его боевой мощи должно позволить ему лучше действовать против разных Бравлеров, а также в одиночной игре.
Базовый урон - 500→560 урона за выстрел
Макс
Макс давно не привлекала к себе внимания, и добавления немного грубой силы должно в значительной степени решить эту проблему.
Базовый урон - 300→340 урона за выстрел
Снаряжение Здоровье
Переработка: Регенерация здоровья пассивно исцеляет на дополнительные 30/40/50%.
Нерфы
Гром
Даже после нерфа, Гром превосходит всех на большинстве карт и режимов. Если сделать скорость его снаряда постоянной, он не сможет так же полагаться на автоприцеливание, а также будет иметь меньший буст вблизи. Это означает, что его естественные контр пики будут иметь больше времени, чтобы действительно контрить его.
Скорость снаряда Грома теперь постоянна (одинаковое время движения независимо от дальности)
Уменьшение дальности суперснаряда с 25→17
Для заряда Супера теперь нужно 6 попаданий (уменьшено с 7)
Тара
Тара была слишком хорошим выбором из-за своей многофункциональности. Небольшое снижение базового урона позволяет большему количеству бойцов сражаться с ней 1 на 1, а также требует большей координации от товарищей по команде, чтобы добить бойцов, когда она попадает своим супером.
Базовый урон - 460→440 урона за выстрел
Дэррил
Дэррил переживает лучшие времена в связи с недавними изменениями, но его прокаченный щит немного слишком силен, особенно при цепочке суперударов, из-за чего он наносит слишком много урона и при этом впитывает много урона.
Укатившаяся Бочка с 90% → 50% снижение урона
Новое Игровое Окружение
Биокупол
10 Новых Гаджетов
Колетт: Есть контакт!
В течение 5 секунд после активации выстрелы Колетт исцеляют ее на 80% от нанесенного урона
Лола: Дублёрша
Лола и ее "его" меняются местами и восстанавливают 350 очков здоровья.
Биби: Сверхлипкость
Следующая "Жвачка" Биби замедляет противников при попадании на 2 секунды!
Emz: Кислотный Лак
Следующий заряд лака для волос Эмз проходить сквозь стены, но наносит на 20% меньше урона.
Гром: Проверка радиосвязи
Следующая атака Грома швыряет разрывную рацию 3 раза подряд.
Байрон: Ревакцинация
Следующая атака Байрона выпускает 3 маленьких дротика, но они на 20% менее эффективны для нанесения урона и на 40% для лечения.
Скуик: Осадок
Следующий заряд разрывных комьев дает союзникам видимость в кустах на 15 секунд.
Белль: Обратная Полярность
Следующая атака Белль отскакивает от стен.
Фэнг: Удар с Разворота
Фэнг бьёт ногой и поражает всех врагов вокруг себя, оглушая их на 1,0 секунды.
Эш: Гнилой банан
Эш теряет 20% текущего здоровья и мгновенно приобретает 50% ярости
Силовая Лига
Имена теперь скрыты для противников уровня Мифический 1 и выше (было с Легендарного) в матчах Силовой Лиги и Лига Клубов
Проигрыш в матче Силовой Лиги со счетом 1:2 приводит к меньшему снижению Эло, а победа со счетом 2:0 - к большему увеличению Эло
Клубы & Лига Клубов
День 3 в Лиги Клубов имеет 6 билетов вместо 4, а количество набранных очков увеличивается на 50%
Очки Силы теперь можно покупать неограниченное количество раз в день
Президентство в клубе теперь автоматически сменяется после того, как президент клуба неактивен не менее 14 дней
Члены клуба, которые покинули или были исключены из клуба в течение сезона, теперь имееют право на вознаграждение, основанное на их контрибуции.
Улучшения первого опыта пользователя
Изменен первый режим с Захвата кристаллов на Одиночное Столкновение.
Влияет на раннюю разблокировку игрового режима (Столкновение →Захват кристаллов) и продвижение по трофейной дороге (10 вместо 8 трофеев за победу).
Изменена разблокировки Ниты с 10 до 15 трофеев
В самом первом туториале заменили кристаллы на кубики усиления
Другое
Очки силы с выбором бойца теперь могут выпадать из ящиков
Начинают выпадать с шансом 10% на ящик, когда у игрока разблокировано 16 или более бойцов.
Это означает, что у вас больше шансов получить Очки Силы с выбором бойца, если вы откроете 10 ящиков, а не Мегаящик. Однако, поскольку вы получаете меньшие суммы, они уравниваются независимо от того, какой ящик вы открываете.
Автоматический бан/выбор для дружеских Силовых Матчей
Теперь игра будет автоматически банить и отбирать бойцов у игроков, если они не отреагируют вовремя
Регионы и сервера
Новый регион сервера: Тайвань
Повторное включение серверных регионов: Сидней (ANZ) и Бахрейн (MENA)
Исправления ошибок
Исправлены визуальные эффекты супера Эль Тигро
Исправлены стоп-кадры при использовании гаджетов, раскрывающих кусты