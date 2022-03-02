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2 мар. 2022 г.
Blog – Brawl Stars

Описание Обновления - #Биокупол!

Техническое обслуживание 31/03

  • Уменьшение дальности стрельбы Евы (с дальности Пайпера до дальности Лу)

  • Улучшение использования Очки силы с выбором бойца

  • Корректировка подбора соперников - теперь учитывается общее количество трофеев игрока в диапазоне 500-800 трофеев Бойца

Техническое обслуживание 17/03

  • Исправлена проблема, из-за которой возвращение кирки Карла после забитого мяча в Баскетбой могло привести к сбою в игре

  • Исправлена проблема, из-за которой, если Мэг трансформировалась вне поля зрения, а затем умирала - это могло привести к сбою в игре

  • Исправлена проблема, когда голова Тика взрывалась рядом с вагонеткой в режиме Погрузка и не наносила урон врагам

  • Исправлены точки спавна в Парном Столкновении

Техническое обслуживание 02/03

  • Исправлен SFX для значка Нянь Нита

  • Исправлен визуальный эффект возрождения Мэг в Мехе, после смерти

  • Исправлено накопление отравления Капитана Ворона

  • Гаджет Эша “Гнилой Банан” теперь дает 40% ярости взамен потери 40% от текущего здоровья. Урон от гаджета больше не дает дополнительной ярости.

  • Исправлен показ врагов гаджетом Грома и Скуика, если они находятся в зоне действия гаджета Леона “Упавший Леденец”

Новый Бравлер

Ева - Хроматический Бравлер

Ева - маленькая блоха, присоединившаяся к трио Гавса! Она - любящая мама, которая путешествует на космическом корабле, пытаясь найти теплое и уютное место для своих малышей.

  • Особенность: Может передвигаться по воде

  • Атака: Яйцемет

    • Ева стреляет тремя яйцами подряд. Каждое следующее яйцо крупнее предыдущего и наносит больше урона.

  • Супер: Бэйби-Бум

    • Ева откладывает большое яйцо, из которого появляется выводок детенышей. Они присасываются к врагам и наносят постепенный урон.

  • Гаджет 1: Пора Валить!

    • Ева отпрыгивает в сторону, оставляя на прежнем месте детеныша.

  • Гаджет 2: Материнская любовь

    • Детеныши, появляющиеся из активированного большого яйца, вместо нанесения урона исцеляют союзников.

  • Звездная Сила 1: Задом Наперед

    • Яйцемет стреляет яйцами в обратном порядке.

  • Звездная Сила 2: Приятный сюрприз

    • Если самое большое яйцо из яйцемета попадает во вражеского бойца, из него появляется детеныш.

Новый Brawl Pass

  • Биокупол

Новые скины

Скины обновления Биокупол:


  • Светлячок Рико (Brawl Pass Уровень 1)

  • Колючая Ева (Brawl Pass Уровень 70)
    Оса Бо (Силовая Лига)

  • Лев Булл (Лига Клубов)

Следующие скины будут доступны в рамках внутриигровых покупок и позже появятся в магазине за кристаллы:


  • Ядовитый Плющ Белль

  • Мистер Муха

  • Богомол Роза

  • Мутант Спраут

  • Жук Мэг

  • Зайка Гром

Серебряные и Золотые Скины:

  • Спраут

  • Вольт

  • Гавс

  • Базз

Обновления VFX Скинов

  • Паладин Вольт-Меха

  • Амбер Де Ла Вега

Эксклюзивные Скины

  • Эксклюзивные скины из Brawl Pass and Силовой Лиги станут частью архива и будут доступны снова через 1 год после их оригинального релиза. Это произойдет в рамках ограниченной акции.

  • Сезонные скины будут добавлены в архив, после появления в последний раз. После этого они иногда будут появляться.

  • Первый контент, который подпадет под эти изменения - контент 11 Сезона и последующие. Т.е. Предшествующий эксклюзивный контент не будет появляться в магазине.

  • Бесплатные эксклюзивные скины (например, Юбилейные скины) не будут доступны к покупке в будущем

Новые значки

Анимированные

  • В честь Чемпионата Бравл Старс

  • Ева

  • Колючая Ева

  • Лампа Бравл

Не Анимированные

  • Значки скинов Биокупола

  • Пасхальные значки

Улучшение значков

  • Динамайк

  • Бо

  • Тик

  • СТУ

  • Джеки

  • Фрэнк

  • Грифф

  • Сэнди

  • Колетт

  • Эш

Иконки Игрока

  • Две новые иконки могут быть разблокированы с помощью Силовой Лиги

Испытания

  • Испытание Лампа Бравл - (Значок) 02/04 to 03/04

  • Испытание Пасха (Значок) 16/04 - 17/04

Игровые режимы

Зачистка

  • Режим 3 на 3

  • Набирайте очки, побеждая противников. Матч выигрывает команда, первой набравшая 8 очков! Или команда с наивысшим счетом по прошествию 2 минут

Погрузка

  • Режим 3 на 3

  • Толкай вагонетку, находясь рядом. Нахождение рядом с вражеской вагонеткой - замедляет ее.

  • Для победы, пригоните вагонетку до финиша первыми!

Изменения в ротации игровых режимов

  • Награда за поимку/Нокаут, Ограбление/Горячая зона, 7 карт каждый, 24 часа каждая карта.

  • Захват кристаллов, столкновение, Броулбол, 14 карт, 24 часа каждая карта.

  • Осада не находится в ротации - по-прежнему будет в дружеских комнатах и в Создатели Карт

  • Тизер выходных событий был перемещен в конец списка, а не на первое место

  • Столкновение теперь имеет большой баннер/тизер

  • Удален PvE-режим Разгром Суперсити

  • Нокаут добавлен в Создатель Карт

  • Баскетбой возвращается в качестве сезонного режима

  • Дуэль также станет сезонным режимом в этом сезоне

Изменения баланса

Баффы

Мистер П.

  • Мистер П. некоторое время был слабым, и когда его выбирают, "Не кантовать" является основным выбором Звездной Силы. Теперь, данная Звездная Сила, является базовой способностью, что в целом должно сделать персонажа намного интереснее.

    • "Не кантовать" теперь является базовым

    • Новое "Не кантовать": Каждые 4 секунды следующий чемодан наносит на 40% больше урона после отскока.

    • Турникет: Существующая функциональность удалена

    • Новый Турникет: Теперь роботы-носильщики имеют на 20% больше здоровья и на 30% больше урона

Брок

  • Как и в случае с Мистером Пи, играть Броком без "Поджигателя" просто не очень удобно. Сделав "Поджигатель" базовым, мы можем добавить больше жизнеспособности в его набор на ранних стадиях, а также изменить его Звездные Силы на что-то более интересное, а не привязывать их к базовой атаке.

    • Поджигатель теперь базовый

    • Новая Звездная Сила: Ракетный дождь выстреливает на 44% больше ракет.

Джеки

  • Джеки находится в хорошем положении, но "Контрдробилка" разрушает ее второй вариант Звездной Силы, поэтому мы усилили ее каску, чтобы сделать ее более выгодным выбором.

    • Защитная Каска 15→20% снижения

Беа

  • Бафф на Соты позволяет опытным игрокам Беа делать довольно интересные маневры, удерживая второй удар, снижая дпс, но имея возможность впитывать значительно больше урона.

    • Соты 20→30% снижения

Гэйл

  • Гэйл был нишевый вариант, а "Бешеный Порыв" - тем более. Теперь он должен стать гораздо более привлекательным выбором, и на определенных картах в определенных условиях он должен стать идеальным.

    • "Бешеный Порыв" 1→1.5с оглушение

Грифф

  • В последнее время Грифф ощущает инфляцию, поэтому мы повышаем ему зарплату для борьбы с этим.

    • Базовый урон - 220→260 урона за выстрел

Генерал Гавс

  • Наш любимый пёсик в настоящее время является очень ограниченным выбором, так как его выгодно использовать только при хорошей координации. Повышение его боевой мощи должно позволить ему лучше действовать против разных Бравлеров, а также в одиночной игре.

    • Базовый урон - 500→560 урона за выстрел

Макс

  • Макс давно не привлекала к себе внимания, и добавления немного грубой силы должно в значительной степени решить эту проблему.

    • Базовый урон - 300→340 урона за выстрел

  • Снаряжение Здоровье

    • Переработка: Регенерация здоровья пассивно исцеляет на дополнительные 30/40/50%.

Нерфы

Гром

  • Даже после нерфа, Гром превосходит всех на большинстве карт и режимов. Если сделать скорость его снаряда постоянной, он не сможет так же полагаться на автоприцеливание, а также будет иметь меньший буст вблизи. Это означает, что его естественные контр пики будут иметь больше времени, чтобы действительно контрить его.

    • Скорость снаряда Грома теперь постоянна (одинаковое время движения независимо от дальности)

    • Уменьшение дальности суперснаряда с 25→17

    • Для заряда Супера теперь нужно 6 попаданий (уменьшено с 7)

Тара

  • Тара была слишком хорошим выбором из-за своей многофункциональности. Небольшое снижение базового урона позволяет большему количеству бойцов сражаться с ней 1 на 1, а также требует большей координации от товарищей по команде, чтобы добить бойцов, когда она попадает своим супером.

    • Базовый урон - 460→440 урона за выстрел

Дэррил

  • Дэррил переживает лучшие времена в связи с недавними изменениями, но его прокаченный щит немного слишком силен, особенно при цепочке суперударов, из-за чего он наносит слишком много урона и при этом впитывает много урона.

    • Укатившаяся Бочка с 90% → 50% снижение урона

Новое Игровое Окружение

  • Биокупол

10 Новых Гаджетов

  • Колетт: Есть контакт!

    • В течение 5 секунд после активации выстрелы Колетт исцеляют ее на 80% от нанесенного урона

  • Лола: Дублёрша

    • Лола и ее "его" меняются местами и восстанавливают 350 очков здоровья.

  • Биби: Сверхлипкость

    • Следующая "Жвачка" Биби замедляет противников при попадании на 2 секунды!

  • Emz: Кислотный Лак

    • Следующий заряд лака для волос Эмз проходить сквозь стены, но наносит на 20% меньше урона.

  • Гром: Проверка радиосвязи

    • Следующая атака Грома швыряет разрывную рацию 3 раза подряд.

  • Байрон: Ревакцинация

    • Следующая атака Байрона выпускает 3 маленьких дротика, но они на 20% менее эффективны для нанесения урона и на 40% для лечения.

  • Скуик: Осадок

    • Следующий заряд разрывных комьев дает союзникам видимость в кустах на 15 секунд.

  • Белль: Обратная Полярность

    • Следующая атака Белль отскакивает от стен.

  • Фэнг: Удар с Разворота

    • Фэнг бьёт ногой и поражает всех врагов вокруг себя, оглушая их на 1,0 секунды.

  • Эш: Гнилой банан

    • Эш теряет 20% текущего здоровья и мгновенно приобретает 50% ярости

Силовая Лига

  • Имена теперь скрыты для противников уровня Мифический 1 и выше (было с Легендарного) в матчах Силовой Лиги и Лига Клубов

  • Проигрыш в матче Силовой Лиги со счетом 1:2 приводит к меньшему снижению Эло, а победа со счетом 2:0 - к большему увеличению Эло

Клубы & Лига Клубов

  • День 3 в Лиги Клубов имеет 6 билетов вместо 4, а количество набранных очков увеличивается на 50%

  • Очки Силы теперь можно покупать неограниченное количество раз в день

  • Президентство в клубе теперь автоматически сменяется после того, как президент клуба неактивен не менее 14 дней

  • Члены клуба, которые покинули или были исключены из клуба в течение сезона, теперь имееют право на вознаграждение, основанное на их контрибуции.

Улучшения первого опыта пользователя

  • Изменен первый режим с Захвата кристаллов на Одиночное Столкновение.

    • Влияет на раннюю разблокировку игрового режима (Столкновение →Захват кристаллов) и продвижение по трофейной дороге (10 вместо 8 трофеев за победу).

    • Изменена разблокировки Ниты с 10 до 15 трофеев

  • В самом первом туториале заменили кристаллы на кубики усиления

Другое

  • Очки силы с выбором бойца теперь могут выпадать из ящиков

    • Начинают выпадать с шансом 10% на ящик, когда у игрока разблокировано 16 или более бойцов.

      • Это означает, что у вас больше шансов получить Очки Силы с выбором бойца, если вы откроете 10 ящиков, а не Мегаящик. Однако, поскольку вы получаете меньшие суммы, они уравниваются независимо от того, какой ящик вы открываете.

  • Автоматический бан/выбор для дружеских Силовых Матчей

    • Теперь игра будет автоматически банить и отбирать бойцов у игроков, если они не отреагируют вовремя

Регионы и сервера

  • Новый регион сервера: Тайвань

  • Повторное включение серверных регионов: Сидней (ANZ) и Бахрейн (MENA)

Исправления ошибок

  • Исправлены визуальные эффекты супера Эль Тигро

  • Исправлены стоп-кадры при использовании гаджетов, раскрывающих кусты