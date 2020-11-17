Supercell logo
Back to Brawl Stars News
17 нояб. 2020 г.
Blog – Brawl Stars

Опциональное обновление - Исправление ошибок.

Опциональное обновление теперь доступно для iOS и Android. На данный момент могут быть недоступны в вашем регионе, если так оно и есть, попробуйте повторить позже и обновить ваш магазин.

  • Исправлен сбой на устройствах Android 8 (и старше).

  • Исправлена ошибка с выравниванием плитки в "Создание Карт" (плитки 2x2)

  • Исправлена ошибка связанная со зрителями и с картами со статусом "Черновик". Зрители получали всплывающее окно с возможностью голосовать за карту после просмотра игры.

  • Исправлены проблемы с анимацией короля Лу

  • Исправлена проблема с SCID
    . Верификационный код не принимался при попытке входа в существующую учетную запись.