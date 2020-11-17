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Исправлен сбой на устройствах Android 8 (и старше).
Исправлена ошибка с выравниванием плитки в "Создание Карт" (плитки 2x2)
Исправлена ошибка связанная со зрителями и с картами со статусом "Черновик". Зрители получали всплывающее окно с возможностью голосовать за карту после просмотра игры.
Исправлены проблемы с анимацией короля Лу
Исправлена проблема с SCID
. Верификационный код не принимался при попытке входа в существующую учетную запись.