По случаю Всемирного дня охраны окружающей среды мы хотим привлечь внимание к редкому виду лягушек под названием пёстрый арлекин, который живёт в амазонских джунглях, и провести событие «Спасение лягушек». Эти яркие земноводные находятся на грани вымирания — более 40 % уже исчезло из известных мест обитания этого вида. Климатическим изменениям всегда сопутствует исчезновение биологических видов. Обе эти проблемы связаны с тем, что человечество нерационально использует природные ресурсы. Люди вырубают леса, чтобы освободить территорию для ферм, пастбищ и городской застройки, истощают рыбные ресурсы и ведут добычу природных ископаемых. Все эти действия отражаются на диких животных, растениях и целых экосистемах.

Мы надеемся, что наше участие в мероприятии Green Game Jam в рамках инициативы ООН «Играй за планету» напомнит игрокам о ценности природы и её важности для нашего общего здоровья и благополучия. Всё в мире взаимосвязано. Наша планета даёт нам воду, пищу и многое другое. Когда природа болеет, всем становится хуже.

Каждый из нас может сделать мир немного лучше, занимаясь самообразованием на тему климатических изменений и человеческого воздействия на окружающую среду. Подробнее: https://www.milkywire.com/greengamejam/supercell/brawl-stars-amazon