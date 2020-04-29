Добавлены новые страны Supecell ID Friends (Германия, Франция, Турция, Италия, Польша, Украина, Казахстан, Нидерланды, Испания).
Функция «Играть снова» теперь доступна от 500 общих трофеев вместо 150 трофеев.
Функция «Играть снова» больше не доступна для команды, в которой есть повторяющиеся бойцы.
Эль Примо больше не может использовать свой гаджет, чтобы бросать бойцов, которые защищены пузырем неуязвимости.
Исправлена ошибка, из-за которой Босс застревал в Бою с Боссом.
Исправлен ошибка, из-за которой в Бой с Боссом можно было играть без билетов.