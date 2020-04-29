Supercell logo
Back to Brawl Stars News
29 апр. 2020 г.
Blog – Brawl Stars

Изменение после технического перерыва!

Изменение после технического перерыва:

  • Добавлены новые страны Supecell ID Friends (Германия, Франция, Турция, Италия, Польша, Украина, Казахстан, Нидерланды, Испания).

  • Функция «Играть снова» теперь доступна от 500 общих трофеев вместо 150 трофеев.

  • Функция «Играть снова» больше не доступна для команды, в которой есть повторяющиеся бойцы.

  • Эль Примо больше не может использовать свой гаджет, чтобы бросать бойцов, которые защищены пузырем неуязвимости.

  • Исправлена ошибка, из-за которой Босс застревал в Бою с Боссом.

  • Исправлен ошибка, из-за которой в Бой с Боссом можно было играть без билетов.