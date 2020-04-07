Гаджеты теперь прерывают восстановление здоровья только после активации (не на весь период использования гаджета).

Гаджетные эффекты больше не прерываются при использовании Главного или Супер атаки.

Столкновение: Метеоры больше не фокусируются на одном Бойце во время ранней игры.