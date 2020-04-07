Добавлены дополнительные страны в SC ID Friends (JP, CA, HK, AU и NZ).
Сброс трофеев в конце сезона теперь происходит в интервале 0-60 минут.
Беа - Повышение скорости основного ударного снаряда на 5%.
Биби - увеличенная скорость передвижения от быстрой до очень быстрой.
Поко - увеличенное урон от основной атаки с 660 до 700.
Спайк - Повышение эффективности звездной силы "Кручёная подача" на 50%
Ворон - Уменьшение зарядов Усилитель защиты с 3 до 2.
ЕМЗ - Сниженные зарядов Френдзона с 3 до 2.
Джекки - Снижение здоровья с 5500 до 5200.
Джин - Уменьшилось исцеление от "Разбитой лампы" с 1000 до 700.
Исправлена ошибка в игровых комнатах
Исправлена ошибка, которая не позволяла Дэррилу разрушать декорации с его Супер.
Исправлена ошибка, которая иногда позволяла Джеки & Фрэнк бить мяч в Броулболе, пока они выполняли свой Супер.
Исправлена ошибка, которая не позволяла гаджету Тары обнаруживать всех врагов на карте.
Исправлена ошибка, которая отображала постоянный значок "Новое!" над магазином.
Гаджеты теперь прерывают восстановление здоровья только после активации (не на весь период использования гаджета).
Гаджетные эффекты больше не прерываются при использовании Главного или Супер атаки.
Столкновение: Метеоры больше не фокусируются на одном Бойце во время ранней игры.
Столкновение: Ущерб от ядовитого облака теперь увеличивается после 5-го последовательного удара от яда.