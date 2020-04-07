Supercell logo
Back to Brawl Stars News
7 апр. 2020 г.
Blog – Brawl Stars

Изменения Баланса!

Технические изменения!

  • Добавлены дополнительные страны в SC ID Friends (JP, CA, HK, AU и NZ).

  • Сброс трофеев в конце сезона теперь происходит в интервале 0-60 минут.


  • Беа - Повышение скорости основного ударного снаряда на 5%.

  • Биби - увеличенная скорость передвижения от быстрой до очень быстрой.

  • Поко - увеличенное урон от основной атаки с 660 до 700.

  • Спайк - Повышение эффективности звездной силы "Кручёная подача" на 50%

  • Ворон - Уменьшение зарядов Усилитель защиты с 3 до 2.

  • ЕМЗ - Сниженные зарядов Френдзона с 3 до 2.

  • Джекки - Снижение здоровья с 5500 до 5200.

  • Джин - Уменьшилось исцеление от "Разбитой лампы" с 1000 до 700.

Баги/Ошибки

  • Исправлена ошибка в игровых комнатах

  • Исправлена ошибка, которая не позволяла Дэррилу разрушать декорации с его Супер.

  • Исправлена ошибка, которая иногда позволяла Джеки & Фрэнк бить мяч в Броулболе, пока они выполняли свой Супер.

  • Исправлена ошибка, которая не позволяла гаджету Тары обнаруживать всех врагов на карте.

  • Исправлена ошибка, которая отображала постоянный значок "Новое!" над магазином.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИГРОВОМ ПРОЦЕССЕ

  • Гаджеты теперь прерывают восстановление здоровья только после активации (не на весь период использования гаджета).

  • Гаджетные эффекты больше не прерываются при использовании Главного или Супер атаки.

  • Столкновение: Метеоры больше не фокусируются на одном Бойце во время ранней игры.

  • Столкновение: Ущерб от ядовитого облака теперь увеличивается после 5-го последовательного удара от яда.