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15 мар. 2021 г.
Blog – Brawl Stars

Обновление #СиловаяЛига!

Новый Бравлер - Сту, Бравлер на Пути к Славе, который находится на отметке в 10.000 трофеев

  • Основная атака

    • Производит два одновременных выстрела. Одного попадания достаточно для зарядки Супера.

  • Супер

    • Быстрый рывок вперед в направлении вашей цели или в направлении куда повернут бравлер(в случае авто-атаки). Рывок отбрасывает противников назад и оставляет за собой огненный след, который поджигает врагов, нанося урон с течением времени.

  • Гаджет

    • Устанавливает станцию, увеличивающую скорость

  • Звездная Сила #1

    • Увеличивает дальность Суператаки

  • Звездная Сила #2

    • Каждая активация Супера лечит Сту на 500 единиц здоровь

Новые скины & Изменения

  • Контрабандистка Пенни

    - Разблокировка возможности покупки в первом сезоне за 25 000 звездных очков

  • Мстительница Биби

    - 49 кристаллов

  • Суперзвезда Сту

    - 29 кристаллов

  • Майк PSG

    - Награда за испытание PSG или позже за 149 кристаллов

Анимированые значки

  • Рико, Булл, Фрэнк, Динамайк, Ворон, Бо, Тик, Нани, Дэррил

Анимации лиц

  • Брок, Брейк-Дансер Брок, Бо, Бо-Меха, Бо-Гор, Инфернальный Бо, Тик, Краб Тик, Эль Примо, Эль Рудо Примо, Эль Рей Примо, Поко, Пират Поко, Рико, Мажор Рико, Рикошет, Страж Рико

Игровые Режимы / Изменения в ротации событий

  • Испытание PSG

    • Новое испытание PSG со скином Майк PSG в качестве награды

    • 9 побед 4 поражения

    • Добавлена возможность купить дополнительные жизни для Испытаний(кроме испытания ЧБС)

      • Добавлена возможность купить три раза по две дополнительные попытки

      • Цена каждой покупки возрастает от 30 до 80 до 170 кристаллов

Силовая Лига (Замена Силовой гонке)

    • Доступ к Силовой Лиге открывается при достижении 4500 трофеев на Пути к Славе

    • Нет ограничения на количество сыгранных матчей в день

    • Длинна сезона - 10 недель(связана с сезоном Бравл Пасс, но первый раз сезон будет сокращен)

    • Формат Bo3, необходимо победить 2 из 3 игр, для победы в матче

    • Все игры происходят на случайно выбранной карте и в случайно выбранном событии

    • У обеих команд есть капитан.

      • Соло - В качестве Капитана команды будет выбран игрок с наибольшим прогрессом.

      • Команда - Лидер комнаты будет капитаном команды.

    • Перед началом матча происходит выбор Банов

      • Оба игрока сначала производят слепой бан (есть возможность бана одного и того же персонажа)

      • Фаза выбора бойцов для игры происходил по очереди(что дает возможность соответственно реагировать)

      • Вы не можете выбрать таких же бойцов, как ваш оппонент

    • Возможность играть в режиме Соло или в режиме с командой из трех участников. Оба варианта имеют отдельный рейтинг и матчмейкинг (Игроки выбравшие Соло будут играть только против других игроков выбравших Соло)

    • Награда в финале Лиги выдается на основе самого высокого счета в одном из двух режимов(Соло или Командного) и только за один из них!

    • Матчмейкинг и прогресс

      • Матчмейкинг происходит на основе текущего ранга игрока

      • Соло режим строго ограничен в разнице рангов. Допустимая разница +/- 2 ранга в одном матче

      • Командный режим позволяет в составе команды участвовать игроку с любым рангом. Матчмейкинг производиться на основе самого высокого ранга из команды

      • Чем более высокий ранг вашего противника - тем больше очков прогресса вы получите

    • Первоначальное распределение рейтинга основано на наивысшем рейтинге Силовой Гонги, который игрок достиг за все время.

      • Бронза 1: 0-149

      • Бронза 2: 150-299

      • Бронза 3: 300-449

      • Серебро 1: 450-599

      • Серебро 2: 600-749

      • Серебро 3: 750-899

      • Золото 1: 900-1049

      • Золото 2: 1050-1199

      • Золото 3: 1200-1499

    • При окончании сезона происходит сброс на два уровня рейтинга.

    • Топ-500 игроков также должны оставаться активными в течение всего сезона, чтобы сохранить свой рейтинг. Они должны играть по крайней мере один матч за 7 дней, иначе они будут терять прогресс за неактивную неделю до тех пор, пока не покинут Топ-500 лучших игроков.

    • Игрок, покинувший игру в любой момент, после момента нахождения матча получит штраф

    • Награды

      • Игрок имеет право на получение наград за окончание сезона, если он сыграл хотя бы 1 матч в сезоне Силовой Лиги.

      • Эксклюзивная скин - Пенни Контрабандистка

        • Можно купить в магазине после достижения уровня Золото II за 25 000 звездных очков.

        • Предложение на скин будет видно в Магазине в течение всего сезона для игроков, которые выполнили условие для получения наград.

        • В дальнейшем, скин будет также доступен в обычной ротации магазина для игроков, которые достигли условия во время Сезона. Игроки, не участвовавшие в Сезоне Силовой Лиги, не смогут приобрести скин.

      • Награда: Иконки профиля

        • Можно разблокировать две разные иконки профиля. Одна за игру в Силовую лигу, вторая за достижение определенного ранга.

      • Звездные очки выдаются, как награда в соответствии с наивысшим достигнутым рангом. Если ранг в Соло режиме выше, чем ранг в командном режиме - то игрок получает награду за Соло режим.

Создатель карт

  • Добавлена поддержка режимов Осада и Горячая зона (Появится в игре позже!)



Другое

  • Устройства с высокой с частотой

    обновления кадров (Android)

    • Устройства с более высокой частотой обновления теперь поддерживаются автоматически, если производитель включил эту опцию для Brawl Stars (90/120/144/240 Гц).

Баланс и Изменения Бойцов

  • Амбер

    • Урон от основной атаки уменьшился с 2200 до 2000 в секунду

    • Урон от супер-атаки увеличен с 1800 до 1920

  • Барли

    • Урон “Опасно для здоровья” увеличен со 140 до 200.

  • Беа

    • “Медовая броня” заменена на "Соты”, теперь у Беа появляется 20% щит, во время активной супер-заряженной атаки.

  • Бо

    • Урон от основной атаки увеличен с 520 до 560

  • Брок

    • Урон от основной атаки увеличен с 1040 до 1120

  • Ворон

    • “Смертельный Яд”- ослабление урона отравленных целей увеличилось с 20% до 25%.

    • “Стервятник”- урон против целей с низким уровнем здоровья увеличился со 120 до 152

  • Гейл

    • Урон от супер-атаки увеличен с 100 до 240

  • Джин

    • Здоровье увеличилось с 3200 до 3600

  • Джесси

    • Здоровье уменьшилось с 3200 до 3000

  • Эдгар

    • Здоровье уменьшилось с 3000 до 2800

  • Карл

    • Щит от “Защитного Пируэта” увеличен с 30% до 35%

    • Переработан "Клапан Сброса", теперь Карл оставляет за своей вагонеткой шлейф горячих камней, наносящих 1200 ед. урона за 4 секунды, врагам наступивших на них.

  • Лу

    • Здоровье увеличилось с 3100 до 3200

    • Супер-атака Лу теперь наносит 40 урона в секунду врагам в этой области.

    • “Обморожение” дебафф скорости перезарядки увеличен с 35% до 50%

  • Мистер Пи

    • Здоровье уменьшилось с 3200 до 3000

  • Тик

    • Мины, от главной атаки, теперь распределены дальше друг от друга в зависимости от расстояния броска.

    • “Запасная мина” заменена на “Миномания”, добавляет 3 дополнительные мины к следующей основной атаке Тика.

Исправление ошибок

  • Исправлена ошибка, при которой новый временные эффект урона заменяли существующий эффект (например, яд Байрона, заменял яд Ворона).

  • Исправлена ошибка с "Стритстайл Макс" с монитором сердца на лице.

  • Исправлена проблема авто-атаки по бойцам за пределами диапазона атаки.