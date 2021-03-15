Доступ к Силовой Лиге открывается при достижении 4500 трофеев на Пути к Славе



Нет ограничения на количество сыгранных матчей в день



Длинна сезона - 10 недель(связана с сезоном Бравл Пасс, но первый раз сезон будет сокращен)



Формат Bo3, необходимо победить 2 из 3 игр, для победы в матче



Все игры происходят на случайно выбранной карте и в случайно выбранном событии



У обеих команд есть капитан.

Соло - В качестве Капитана команды будет выбран игрок с наибольшим прогрессом.



Команда - Лидер комнаты будет капитаном команды.



Перед началом матча происходит выбор Банов

Оба игрока сначала производят слепой бан (есть возможность бана одного и того же персонажа)



Фаза выбора бойцов для игры происходил по очереди(что дает возможность соответственно реагировать)



Вы не можете выбрать таких же бойцов, как ваш оппонент



Возможность играть в режиме Соло или в режиме с командой из трех участников. Оба варианта имеют отдельный рейтинг и матчмейкинг (Игроки выбравшие Соло будут играть только против других игроков выбравших Соло)



Награда в финале Лиги выдается на основе самого высокого счета в одном из двух режимов(Соло или Командного) и только за один из них!



Матчмейкинг и прогресс

Матчмейкинг происходит на основе текущего ранга игрока



Соло режим строго ограничен в разнице рангов. Допустимая разница +/- 2 ранга в одном матче



Командный режим позволяет в составе команды участвовать игроку с любым рангом. Матчмейкинг производиться на основе самого высокого ранга из команды



Чем более высокий ранг вашего противника - тем больше очков прогресса вы получите



Первоначальное распределение рейтинга основано на наивысшем рейтинге Силовой Гонги, который игрок достиг за все время.

Бронза 1: 0-149



Бронза 2: 150-299



Бронза 3: 300-449



Серебро 1: 450-599



Серебро 2: 600-749



Серебро 3: 750-899



Золото 1: 900-1049



Золото 2: 1050-1199



Золото 3: 1200-1499



При окончании сезона происходит сброс на два уровня рейтинга.



Топ-500 игроков также должны оставаться активными в течение всего сезона, чтобы сохранить свой рейтинг. Они должны играть по крайней мере один матч за 7 дней, иначе они будут терять прогресс за неактивную неделю до тех пор, пока не покинут Топ-500 лучших игроков.



Игрок, покинувший игру в любой момент, после момента нахождения матча получит штраф

