Новый Бравлер - Сту, Бравлер на Пути к Славе, который находится на отметке в 10.000 трофеев
Основная атака
Производит два одновременных выстрела. Одного попадания достаточно для зарядки Супера.
Супер
Быстрый рывок вперед в направлении вашей цели или в направлении куда повернут бравлер(в случае авто-атаки). Рывок отбрасывает противников назад и оставляет за собой огненный след, который поджигает врагов, нанося урон с течением времени.
Гаджет
Устанавливает станцию, увеличивающую скорость
Звездная Сила #1
Увеличивает дальность Суператаки
Звездная Сила #2
Каждая активация Супера лечит Сту на 500 единиц здоровь
Новые скины & Изменения
Контрабандистка Пенни
- Разблокировка возможности покупки в первом сезоне за 25 000 звездных очков
Мстительница Биби
- 49 кристаллов
Суперзвезда Сту
- 29 кристаллов
Майк PSG
- Награда за испытание PSG или позже за 149 кристаллов
Анимированые значки
Рико, Булл, Фрэнк, Динамайк, Ворон, Бо, Тик, Нани, Дэррил
Анимации лиц
Брок, Брейк-Дансер Брок, Бо, Бо-Меха, Бо-Гор, Инфернальный Бо, Тик, Краб Тик, Эль Примо, Эль Рудо Примо, Эль Рей Примо, Поко, Пират Поко, Рико, Мажор Рико, Рикошет, Страж Рико
Игровые Режимы / Изменения в ротации событий
Испытание PSG
Новое испытание PSG со скином Майк PSG в качестве награды
9 побед 4 поражения
Добавлена возможность купить дополнительные жизни для Испытаний(кроме испытания ЧБС)
Добавлена возможность купить три раза по две дополнительные попытки
Цена каждой покупки возрастает от 30 до 80 до 170 кристаллов
Силовая Лига (Замена Силовой гонке)
Доступ к Силовой Лиге открывается при достижении 4500 трофеев на Пути к Славе
Нет ограничения на количество сыгранных матчей в день
Длинна сезона - 10 недель(связана с сезоном Бравл Пасс, но первый раз сезон будет сокращен)
Формат Bo3, необходимо победить 2 из 3 игр, для победы в матче
Все игры происходят на случайно выбранной карте и в случайно выбранном событии
У обеих команд есть капитан.
Соло - В качестве Капитана команды будет выбран игрок с наибольшим прогрессом.
Команда - Лидер комнаты будет капитаном команды.
Перед началом матча происходит выбор Банов
Оба игрока сначала производят слепой бан (есть возможность бана одного и того же персонажа)
Фаза выбора бойцов для игры происходил по очереди(что дает возможность соответственно реагировать)
Вы не можете выбрать таких же бойцов, как ваш оппонент
Возможность играть в режиме Соло или в режиме с командой из трех участников. Оба варианта имеют отдельный рейтинг и матчмейкинг (Игроки выбравшие Соло будут играть только против других игроков выбравших Соло)
Награда в финале Лиги выдается на основе самого высокого счета в одном из двух режимов(Соло или Командного) и только за один из них!
Матчмейкинг и прогресс
Матчмейкинг происходит на основе текущего ранга игрока
Соло режим строго ограничен в разнице рангов. Допустимая разница +/- 2 ранга в одном матче
Командный режим позволяет в составе команды участвовать игроку с любым рангом. Матчмейкинг производиться на основе самого высокого ранга из команды
Чем более высокий ранг вашего противника - тем больше очков прогресса вы получите
Первоначальное распределение рейтинга основано на наивысшем рейтинге Силовой Гонги, который игрок достиг за все время.
Бронза 1: 0-149
Бронза 2: 150-299
Бронза 3: 300-449
Серебро 1: 450-599
Серебро 2: 600-749
Серебро 3: 750-899
Золото 1: 900-1049
Золото 2: 1050-1199
Золото 3: 1200-1499
При окончании сезона происходит сброс на два уровня рейтинга.
Топ-500 игроков также должны оставаться активными в течение всего сезона, чтобы сохранить свой рейтинг. Они должны играть по крайней мере один матч за 7 дней, иначе они будут терять прогресс за неактивную неделю до тех пор, пока не покинут Топ-500 лучших игроков.
Игрок, покинувший игру в любой момент, после момента нахождения матча получит штраф
Награды
Игрок имеет право на получение наград за окончание сезона, если он сыграл хотя бы 1 матч в сезоне Силовой Лиги.
Эксклюзивная скин - Пенни Контрабандистка
Можно купить в магазине после достижения уровня Золото II за 25 000 звездных очков.
Предложение на скин будет видно в Магазине в течение всего сезона для игроков, которые выполнили условие для получения наград.
В дальнейшем, скин будет также доступен в обычной ротации магазина для игроков, которые достигли условия во время Сезона. Игроки, не участвовавшие в Сезоне Силовой Лиги, не смогут приобрести скин.
Награда: Иконки профиля
Можно разблокировать две разные иконки профиля. Одна за игру в Силовую лигу, вторая за достижение определенного ранга.
Звездные очки выдаются, как награда в соответствии с наивысшим достигнутым рангом. Если ранг в Соло режиме выше, чем ранг в командном режиме - то игрок получает награду за Соло режим.
Создатель карт
Добавлена поддержка режимов Осада и Горячая зона (Появится в игре позже!)
Другое
Устройства с высокой с частотой
обновления кадров (Android)
Устройства с более высокой частотой обновления теперь поддерживаются автоматически, если производитель включил эту опцию для Brawl Stars (90/120/144/240 Гц).
Баланс и Изменения Бойцов
Амбер
Урон от основной атаки уменьшился с 2200 до 2000 в секунду
Урон от супер-атаки увеличен с 1800 до 1920
Барли
Урон “Опасно для здоровья” увеличен со 140 до 200.
Беа
“Медовая броня” заменена на "Соты”, теперь у Беа появляется 20% щит, во время активной супер-заряженной атаки.
Бо
Урон от основной атаки увеличен с 520 до 560
Брок
Урон от основной атаки увеличен с 1040 до 1120
Ворон
“Смертельный Яд”- ослабление урона отравленных целей увеличилось с 20% до 25%.
“Стервятник”- урон против целей с низким уровнем здоровья увеличился со 120 до 152
Гейл
Урон от супер-атаки увеличен с 100 до 240
Джин
Здоровье увеличилось с 3200 до 3600
Джесси
Здоровье уменьшилось с 3200 до 3000
Эдгар
Здоровье уменьшилось с 3000 до 2800
Карл
Щит от “Защитного Пируэта” увеличен с 30% до 35%
Переработан "Клапан Сброса", теперь Карл оставляет за своей вагонеткой шлейф горячих камней, наносящих 1200 ед. урона за 4 секунды, врагам наступивших на них.
Лу
Здоровье увеличилось с 3100 до 3200
Супер-атака Лу теперь наносит 40 урона в секунду врагам в этой области.
“Обморожение” дебафф скорости перезарядки увеличен с 35% до 50%
Мистер Пи
Здоровье уменьшилось с 3200 до 3000
Тик
Мины, от главной атаки, теперь распределены дальше друг от друга в зависимости от расстояния броска.
“Запасная мина” заменена на “Миномания”, добавляет 3 дополнительные мины к следующей основной атаке Тика.
Исправление ошибок
Исправлена ошибка, при которой новый временные эффект урона заменяли существующий эффект (например, яд Байрона, заменял яд Ворона).
Исправлена ошибка с "Стритстайл Макс" с монитором сердца на лице.
Исправлена проблема авто-атаки по бойцам за пределами диапазона атаки.