Исправления ошибок и опциональное обновление для всех вас! (опциональное обновление будет выпущено завтра - время будет объявлено позже)
Вот что мы исправляем с помощью технического обслуживания:
- Исправлены некоторые проблемы в Броулбол, связанные с тем, что мяч застрял за воротами.
- Исправлены некоторые неполадки в дружественных игровых комнатах
- Исправлен второй гаджет Макса (так что мы должны выпустить его завтра!)
И с опциональным обновлением мы исправили:
- Исправлена ошибка при запуске на устройствах iOS 9
- Исправлена ошибка сбоя, связанная с эффектами Амбер
- Исправлена ошибка, из-за которой отсутствовали эффекты пламени Амбер на экранах меню
- Исправлена ошибка, из-за которой отображался старый значок Звездной силы 8-Бит
- Исправлена ошибка, из-за которой статус участника игровой комнаты не отображался корректно
- Исправлена ошибка, из-за которой отображалась кнопка канала в BrawlTV
- Улучшены некоторые функции Создания карт
Помните, что опциональное обновление еще не вышло. Мы постараемся выпустить его завтра как можно скорее!