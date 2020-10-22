Исправления ошибок и опциональное обновление для всех вас! (опциональное обновление будет выпущено завтра - время будет объявлено позже)

Вот что мы исправляем с помощью технического обслуживания:

- Исправлены некоторые проблемы в Броулбол, связанные с тем, что мяч застрял за воротами.

- Исправлены некоторые неполадки в дружественных игровых комнатах

- Исправлен второй гаджет Макса (так что мы должны выпустить его завтра!)

И с опциональным обновлением мы исправили:

- Исправлена ошибка при запуске на устройствах iOS 9

- Исправлена ошибка сбоя, связанная с эффектами Амбер

- Исправлена ошибка, из-за которой отсутствовали эффекты пламени Амбер на экранах меню

- Исправлена ошибка, из-за которой отображался старый значок Звездной силы 8-Бит

- Исправлена ошибка, из-за которой статус участника игровой комнаты не отображался корректно

- Исправлена ошибка, из-за которой отображалась кнопка канала в BrawlTV

- Улучшены некоторые функции Создания карт

Помните, что опциональное обновление еще не вышло. Мы постараемся выпустить его завтра как можно скорее!