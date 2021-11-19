İçerik Üreticilerinin birbirleri ile kıyasıya mücadele ettiği ve sizlerin de izleyerek rekabete ortak olduğu Büyük Kapışma-2 vakti geldi!



Toplamda 20 içerik üreticisinin yer alacağı ve rekabetin kıyasıya yaşanacağı Büyük Kapışma, LAZ ve Oyunların Ustası'nın sunumu ile 25 Kasım'da sizlerle olacak!





Format:



Toplam 20 içerik üreticisi 2 gruba ayrılır.



Her grup Tekli Hesaplaşma modunda 10 oyun oynayacak ve sıralamalarına göre puan tablosu oluşturulacak.



Her grubun ilk iki içerik üreticisi Yarı Final turuna katılmaya hak kazanacak.



Yarı Final haritalarını Topluluk belirleyecek, Final ise Elmas kapmaca - Mantar Tuzağı haritasında oynanacak.



Yarı Finaller tekli eleme sistemiyle bo3, Final maçı bo5 olacak.





A Grubu



Oynamak Lazım,MBC,Brawler Hasan,Hasan Hüseyin Tuncer,Akın Güngör,VolGar,3mpaH,Barış,Yunus,Oyun Gemisi



B Grubu



Harun,Mohammed Rezai,Caner,Enessi,Türk Kardeşler,Dawn,Rozetmen,Taha Demirhan,Low G,Onur Bilge





Ödül Havuzu

1. 5000 TL - 3 Adet Kong Surge Kostümü

2. 3000 TL - 3 Adet Kong Surge Kostümü

3. 2000 TL - 2 Adet Kong Surge Kostümü

4. 2 Adet Kong Surge Kostümü