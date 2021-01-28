Bakım Düzenlemeleri



Topluluk etkinliklerinde yapılan eşleştirmelerde artık toplam kupa miktarı da göz önünde bulunduruluyor (Savaşçı kupalarına ek olarak).

Hata düzeltmeleri.

Artık Line uygulama bağlantısı ile bağlanan arkadaşlarına oyun daveti gönderilebilirsin.



Starr Park giriş alanındaki hasar hesaplayıcı ile ilgili bir sorun düzeltildi.



Yeni eklenen aksesuarların Edgar’ın aksesuar simgesi ile gösterilmesine neden olan bir sorun düzeltildi.



Arka Bahçe haritasının Encirclement ile aynı harita düzenine sahip görünmesine neden olan bir sorun düzeltildi.



Karanlık Taraf Carl’ın kostüm tekliflerinde görünmemesine neden olan bir sorun düzeltildi.

