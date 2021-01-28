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28 Oca 2021
Blog – Brawl Stars

Bakım Notları!

Bakım Düzenlemeleri

  • Topluluk etkinliklerinde yapılan eşleştirmelerde artık toplam kupa miktarı da göz önünde bulunduruluyor (Savaşçı kupalarına ek olarak).

  • Hata düzeltmeleri.

  • Artık Line uygulama bağlantısı ile bağlanan arkadaşlarına oyun daveti gönderilebilirsin.

  • Starr Park giriş alanındaki hasar hesaplayıcı ile ilgili bir sorun düzeltildi.

  • Yeni eklenen aksesuarların Edgar’ın aksesuar simgesi ile gösterilmesine neden olan bir sorun düzeltildi.

  • Arka Bahçe haritasının Encirclement ile aynı harita düzenine sahip görünmesine neden olan bir sorun düzeltildi.

  • Karanlık Taraf Carl’ın kostüm tekliflerinde görünmemesine neden olan bir sorun düzeltildi.

  • Karanlık Taraf Carl’ın korsan temalı görsel efektlerinin eksik olması sorunu giderildi