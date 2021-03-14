Supercell logo
Back to Brawl Stars News
14 Mar 2021
Blog – Brawl Stars

Güç Ligi Güncelleme Notları!


YENİ SAVAŞÇI - Stu

  • Kupa yolu savaşçısı - 10.000 kupa

  • Ana Saldırı: Çifte atış yapıyor. Ana saldırı ile yapılacak bir başarılı atış Süper’i doldurmak için yeterlidir

  • Süper: Nitro, Hedefinize veya baktığınız yere (otomatik saldırı kullanıyorsanız) hızlıca atılmanızı sağlar.. Kullanıldığında diğer savaşçıları geri püskürtür ve arkasında düşmana zarar veren bir alevli iz bırakır.

  • Aksesuar: Etki alanına giren arkadaşlarını ve kendisini hızlandıran bir güçlendirici bırakır.

  • Yıldız Gücü: #1: Stu’nun Süper’i ile yaptığı atılmayı uzatır.

  • Yıldız Gücü #2 (Güncellemerden sonra, ilerleyen haftalarda eklenecek): Stu, Süper’ini her kullanışında 500 puan iyileşir.

Yeni Kostümler

  • Smuggler Penny - Power League ödül kostümü - 25.000 Yıldız Puanı

  • Bibi Vigilante - 49 Elmas

  • Superstar Stu - 29 Elmas

  • PSG Dynamike - PSG Mücadelesi ödülü. Daha sonra 149 elmas

Animasyonlu Rozetler: Rico, Bull, Frank, Dynamike, Crow, Bo, Tick, Nani, Darryl

Yüz Animasyonları: Brock, Boombox Brock, Bo, Mecha Bo, Horus Bo, Underworld Bo, Tick, King Crab, Tick, El Primo, El Rudo, El Rey, Poco, Pirate Poco, Rico, Loaded Rico, Ricochet, Guard Rico

Oyun Modları/Etkinlik Rotasyon Değişiklikler

  • PSG Mücadelesi

    • PSG Dynamike kostümü hediyeli, PSG temalı mücadele

    • 9 kazanma - 4 kaybetme: Oyuncular elmas karşılığında can satın alabilir - ilk alımdan itibaren 29, 49 ve 59 elmas.



  • Güç Ligi

    • Güç Ligi, kupa yolunda 4500 kupaya ulaştıktan sonra açılır.

    • Oyuncular her gün sınırsız maç oynayabilir.

    • Sezon uzunluğu 10 haftadır (Brawl Pass Sezonuna bağlantılı olarak - Ancak ilk sezon daha kısa olacak.)

    • Oyun formatı Bo3 (en iyi 3)

    • Tüm oyunlar rastgele seçilen tek bir oyun modu ve haritada oynanır.

    • Bütün takımlarına Kaptanı olmalı. En çok ilerlemeye sahip oyuncu Kaptann olarak seçilir.

    • Maç başlamadan önce bir yasaklama ve seçme aşaması var:

      • İki takımında kaptanları önce savaşçı yasaklamasını yapar- Yasaklanan Savaşçıyı hiçbir takım kullanamaz.

      • Seçim aşaması sırayla gider - böylece yapılan seçime uygun şekilde tepki verebilirsiniz.

      • Rakibinizle aynı savaşçıyı seçemezsiniz.

    • Tekli veya 3 kişilik önceden hazırlanmış takım seçenekleri. Her modun ayrı eşleştirme ve rütbe ilerlemesi vardır.

    • Eşleşme&Süreç

      • Oyuncular mevcut rütbesine göre eşleştirilir.

      • Solo modda, maçtaki oyuncular için +/- 2 rütbe farkı sınırlaması vardır.

      • Takım modu, herhangi bir rütbeye sahip herhangi bir oyuncunun takımda oynamasına izin verir. Eşleştirme, takımdaki en yüksek rütbeli oyuncuya göre yapılır.

      • Rakibinizin rütbesi ne kadar yüksekse, o kadar fazla ilerleme sağlarsınız.

    • İlk sıralama, oyuncunun önceden elde ettiği en yüksek Power Play derecelendirmesine dayanır

      • Bronz 1: 0-149

      • Bronz 2: 150-299

      • Bronz 3: 300-449

      • Gümüş 1: 450-599

      • Gümüş 2: 600-749

      • Gümüş 3: 750-899

      • Altın 1: 900-1049

      • Altın 2: 1050-1199

      • Altın 3: 1200-1499

  • Oyuncunun Sıralaması, her sezon sonunda sonra düşer.

  • En iyi 500 oyuncunun sıralamalarını korumak için sezon boyunca aktif kalması gerekir. Aksi takdirde, Top 500’deki yerlerini kaybedene kadar aktif olmadıkları her hafta ilerlemelerini kaybederler.

  • Ödüller

    • Oyuncu, Güç Ligi sezonunda en az 1 maç oynamışsa, sezon sonu ödüllerini almaya hak kazanır.

    • Özel Kostüm ödülü: Smuggler Penny

      • Kazanılması için Güç Liginde belirli bir kademe elde edilmesi gerekiyor.

      • Kostüm teklifi, kilit açma koşulunu karşılayan oyuncular için tüm Sezon boyunca Dükkandan ulaşılabilir.

      • Kostüm, sezon boyunca kilit açma koşulunu karşılayan oyuncular için Dükkan’da kostüm teklifi rotasyonunda da mevcut olacak. Güç Ligi sezonuna katılmayan oyuncular daha sonra satın alamayacaklar.

    • Profil Fotoğrafı Ödülleri

      • İki farklı profil fotoğrafın birini etkinliği oynayarak, diğerini ise belirli bir kademeye ulaşınca elde edebilirsiniz.

    • Yıldız Puanı ödülleri, ulaşılan en yüksek sıralamaya göre verilir. Tekli Sıralamanız Takım Sıralamanızdan yüksekse, sadece Tekli Sıra ödüllerini alabilirsiniz.

Harita Oluşturucu

  • Sıcak Bölge ve Kuşatma oyun modları desteği eklendi. Güncellemeden sonraki haftalarda eklenecekler.

Denge Değişiklikleri

  • Barley

    • Ekstra Acılı hasarı 140’dan 200’e çıkarıldı.

  • Bea

    • Ballı Ceket, Bea’nın ana saldırısı hazır iken alacağı hasarları %20 oranında azaltan bir kalkan sağlayan Honeycomb ile değişti.

  • Bo

    • Ana Saldırı hasarı 520’den 560’a yükseltildi.

  • Brock

    • Ana Saldırı hasarı 1040’dan 1120’e yükseltildi.

  • Carl

    • Koruyucu dönüş ile daha az hasar alma oranı %30’den %35’e yükseltildi.

    • Sıcak egzoz yeniden düzenlendi. Artık iz ile temas eden düşmanlara 4 saniye boyunca saniyede 300 hasar veriyor.

  • Crow

    • Ekstra zehirli ile düşmanların hasar verme oranının %20 azaltılması %25’e artırıldı.

    • Leş Kargası, az sağlığa sahip hedeflerin aldığı ekstra hasar 120’den 152’ye yükseltildi.

  • Gale

    • Süper hasarı 100’den 240’a artırıldı.

  • Gene

    • Sağlığı 3200’den 3600’e yükseltildi.

  • Lou

    • Sağlığı 3100’den 3200’e yükseltildi.

    • Lou’nun süperi artık o alanda bulunan düşmanlara saniyede 40 hasar veriyor.

    • Hipotermi ile rakiplerin doldurma hızının zayıflaması oranı %35'ten %50'ye çıkarıldı.

  • Tick

    • Ana Saldırı mayınları artık fırlatma mesafesine bağlı olarak daha fazla yayılıyor.

    • Yedek Mayın, Tick’in ana saldırısına 3 extra mayın ekleyen Mine Mania ile değiştirildi.

  • Amber

    • Ana saldırı hasar oranı saniye başı 2200’den 2000’e düşürüldü.

    • Süper hasar oranı 1800’den 1920’e yükseltildi.

  • Edgar

    • Sağlığı 3000’den 2800’e düşürüldü.

  • Jessie

    • Sağlığı 3200’den 3000’e düşürüldü.

  • Mr. P

    • Sağlığı 3200’den 3000’e düşürüldü.


Bug Fixes

  • Zamanla uygulanan hasar etkilerinin mevcut etkinin üzerine yazılması sorunu düzeltildi. (örneğin, Byron'un zehri, Crow'un zehrini yok ediyor)

  • Sokak Kıyafetli Max'in yüzünde kalp olmasıyla ilgili bir sorun düzeltildi

  • Otomatik ateşleme ile menzil dışında kalan savaşçıların hedef alınması sorunu düzeltildi.