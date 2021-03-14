YENİ SAVAŞÇI - Stu
Kupa yolu savaşçısı - 10.000 kupa
Ana Saldırı: Çifte atış yapıyor. Ana saldırı ile yapılacak bir başarılı atış Süper’i doldurmak için yeterlidir
Süper: Nitro, Hedefinize veya baktığınız yere (otomatik saldırı kullanıyorsanız) hızlıca atılmanızı sağlar.. Kullanıldığında diğer savaşçıları geri püskürtür ve arkasında düşmana zarar veren bir alevli iz bırakır.
Aksesuar: Etki alanına giren arkadaşlarını ve kendisini hızlandıran bir güçlendirici bırakır.
Yıldız Gücü: #1: Stu’nun Süper’i ile yaptığı atılmayı uzatır.
Yıldız Gücü #2 (Güncellemerden sonra, ilerleyen haftalarda eklenecek): Stu, Süper’ini her kullanışında 500 puan iyileşir.
Yeni Kostümler
Smuggler Penny - Power League ödül kostümü - 25.000 Yıldız Puanı
Bibi Vigilante - 49 Elmas
Superstar Stu - 29 Elmas
PSG Dynamike - PSG Mücadelesi ödülü. Daha sonra 149 elmas
Animasyonlu Rozetler: Rico, Bull, Frank, Dynamike, Crow, Bo, Tick, Nani, Darryl
Yüz Animasyonları: Brock, Boombox Brock, Bo, Mecha Bo, Horus Bo, Underworld Bo, Tick, King Crab, Tick, El Primo, El Rudo, El Rey, Poco, Pirate Poco, Rico, Loaded Rico, Ricochet, Guard Rico
Oyun Modları/Etkinlik Rotasyon Değişiklikler
PSG Mücadelesi
PSG Dynamike kostümü hediyeli, PSG temalı mücadele
9 kazanma - 4 kaybetme: Oyuncular elmas karşılığında can satın alabilir - ilk alımdan itibaren 29, 49 ve 59 elmas.
Güç Ligi
Güç Ligi, kupa yolunda 4500 kupaya ulaştıktan sonra açılır.
Oyuncular her gün sınırsız maç oynayabilir.
Sezon uzunluğu 10 haftadır (Brawl Pass Sezonuna bağlantılı olarak - Ancak ilk sezon daha kısa olacak.)
Oyun formatı Bo3 (en iyi 3)
Tüm oyunlar rastgele seçilen tek bir oyun modu ve haritada oynanır.
Bütün takımlarına Kaptanı olmalı. En çok ilerlemeye sahip oyuncu Kaptann olarak seçilir.
Maç başlamadan önce bir yasaklama ve seçme aşaması var:
İki takımında kaptanları önce savaşçı yasaklamasını yapar- Yasaklanan Savaşçıyı hiçbir takım kullanamaz.
Seçim aşaması sırayla gider - böylece yapılan seçime uygun şekilde tepki verebilirsiniz.
Rakibinizle aynı savaşçıyı seçemezsiniz.
Tekli veya 3 kişilik önceden hazırlanmış takım seçenekleri. Her modun ayrı eşleştirme ve rütbe ilerlemesi vardır.
Eşleşme&Süreç
Oyuncular mevcut rütbesine göre eşleştirilir.
Solo modda, maçtaki oyuncular için +/- 2 rütbe farkı sınırlaması vardır.
Takım modu, herhangi bir rütbeye sahip herhangi bir oyuncunun takımda oynamasına izin verir. Eşleştirme, takımdaki en yüksek rütbeli oyuncuya göre yapılır.
Rakibinizin rütbesi ne kadar yüksekse, o kadar fazla ilerleme sağlarsınız.
İlk sıralama, oyuncunun önceden elde ettiği en yüksek Power Play derecelendirmesine dayanır
Bronz 1: 0-149
Bronz 2: 150-299
Bronz 3: 300-449
Gümüş 1: 450-599
Gümüş 2: 600-749
Gümüş 3: 750-899
Altın 1: 900-1049
Altın 2: 1050-1199
Altın 3: 1200-1499
Oyuncunun Sıralaması, her sezon sonunda sonra düşer.
En iyi 500 oyuncunun sıralamalarını korumak için sezon boyunca aktif kalması gerekir. Aksi takdirde, Top 500’deki yerlerini kaybedene kadar aktif olmadıkları her hafta ilerlemelerini kaybederler.
Ödüller
Oyuncu, Güç Ligi sezonunda en az 1 maç oynamışsa, sezon sonu ödüllerini almaya hak kazanır.
Özel Kostüm ödülü: Smuggler Penny
Kazanılması için Güç Liginde belirli bir kademe elde edilmesi gerekiyor.
Kostüm teklifi, kilit açma koşulunu karşılayan oyuncular için tüm Sezon boyunca Dükkandan ulaşılabilir.
Kostüm, sezon boyunca kilit açma koşulunu karşılayan oyuncular için Dükkan’da kostüm teklifi rotasyonunda da mevcut olacak. Güç Ligi sezonuna katılmayan oyuncular daha sonra satın alamayacaklar.
Profil Fotoğrafı Ödülleri
İki farklı profil fotoğrafın birini etkinliği oynayarak, diğerini ise belirli bir kademeye ulaşınca elde edebilirsiniz.
Yıldız Puanı ödülleri, ulaşılan en yüksek sıralamaya göre verilir. Tekli Sıralamanız Takım Sıralamanızdan yüksekse, sadece Tekli Sıra ödüllerini alabilirsiniz.
Harita Oluşturucu
Sıcak Bölge ve Kuşatma oyun modları desteği eklendi. Güncellemeden sonraki haftalarda eklenecekler.
Denge Değişiklikleri
Barley
Ekstra Acılı hasarı 140’dan 200’e çıkarıldı.
Bea
Ballı Ceket, Bea’nın ana saldırısı hazır iken alacağı hasarları %20 oranında azaltan bir kalkan sağlayan Honeycomb ile değişti.
Bo
Ana Saldırı hasarı 520’den 560’a yükseltildi.
Brock
Ana Saldırı hasarı 1040’dan 1120’e yükseltildi.
Carl
Koruyucu dönüş ile daha az hasar alma oranı %30’den %35’e yükseltildi.
Sıcak egzoz yeniden düzenlendi. Artık iz ile temas eden düşmanlara 4 saniye boyunca saniyede 300 hasar veriyor.
Crow
Ekstra zehirli ile düşmanların hasar verme oranının %20 azaltılması %25’e artırıldı.
Leş Kargası, az sağlığa sahip hedeflerin aldığı ekstra hasar 120’den 152’ye yükseltildi.
Gale
Süper hasarı 100’den 240’a artırıldı.
Gene
Sağlığı 3200’den 3600’e yükseltildi.
Lou
Sağlığı 3100’den 3200’e yükseltildi.
Lou’nun süperi artık o alanda bulunan düşmanlara saniyede 40 hasar veriyor.
Hipotermi ile rakiplerin doldurma hızının zayıflaması oranı %35'ten %50'ye çıkarıldı.
Tick
Ana Saldırı mayınları artık fırlatma mesafesine bağlı olarak daha fazla yayılıyor.
Yedek Mayın, Tick’in ana saldırısına 3 extra mayın ekleyen Mine Mania ile değiştirildi.
Amber
Ana saldırı hasar oranı saniye başı 2200’den 2000’e düşürüldü.
Süper hasar oranı 1800’den 1920’e yükseltildi.
Edgar
Sağlığı 3000’den 2800’e düşürüldü.
Jessie
Sağlığı 3200’den 3000’e düşürüldü.
Mr. P
Sağlığı 3200’den 3000’e düşürüldü.
Bug Fixes
Zamanla uygulanan hasar etkilerinin mevcut etkinin üzerine yazılması sorunu düzeltildi. (örneğin, Byron'un zehri, Crow'un zehrini yok ediyor)
Sokak Kıyafetli Max'in yüzünde kalp olmasıyla ilgili bir sorun düzeltildi
Otomatik ateşleme ile menzil dışında kalan savaşçıların hedef alınması sorunu düzeltildi.