Güç Ligi



Güç Ligi, kupa yolunda 4500 kupaya ulaştıktan sonra açılır.



Oyuncular her gün sınırsız maç oynayabilir.



Sezon uzunluğu 10 haftadır (Brawl Pass Sezonuna bağlantılı olarak - Ancak ilk sezon daha kısa olacak.)



Oyun formatı Bo3 (en iyi 3)



Tüm oyunlar rastgele seçilen tek bir oyun modu ve haritada oynanır.



Bütün takımlarına Kaptanı olmalı. En çok ilerlemeye sahip oyuncu Kaptann olarak seçilir.

Maç başlamadan önce bir yasaklama ve seçme aşaması var:

İki takımında kaptanları önce savaşçı yasaklamasını yapar- Yasaklanan Savaşçıyı hiçbir takım kullanamaz.

Seçim aşaması sırayla gider - böylece yapılan seçime uygun şekilde tepki verebilirsiniz.



Rakibinizle aynı savaşçıyı seçemezsiniz.



Tekli veya 3 kişilik önceden hazırlanmış takım seçenekleri. Her modun ayrı eşleştirme ve rütbe ilerlemesi vardır.



Eşleşme&Süreç

Oyuncular mevcut rütbesine göre eşleştirilir.



Solo modda, maçtaki oyuncular için +/- 2 rütbe farkı sınırlaması vardır.



Takım modu, herhangi bir rütbeye sahip herhangi bir oyuncunun takımda oynamasına izin verir. Eşleştirme, takımdaki en yüksek rütbeli oyuncuya göre yapılır.



Rakibinizin rütbesi ne kadar yüksekse, o kadar fazla ilerleme sağlarsınız.

